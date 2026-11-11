Päijät-Häme tavoittelee jatkoa Itämerikomission energiatyöryhmän johdossa

CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) on eurooppalaisten alueiden yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. Päijät-Hämeen liitto on sen aktiivinen jäsen ja on johtanut järjestön energiatyöryhmää kaudella 2025–2026.

Energiatyöryhmä edistää alueiden välistä yhteistyötä ja vahvistaa niiden mahdollisuuksia vaikuttaa EU:n energiapolitiikkaan. Puheenjohtajuuden jatkaminen tukisi Päijät-Hämeen EU-edunvalvontaa erityisesti puhtaan teollisuuden investoinneissa, teollisuuspuistojen kehittämisessä, energiainfrastruktuurissa ja sähköistymisessä. Samalla se vahvistaisi kansainvälisiä kumppanuuksia sekä maakunnan kehittämis- ja hankeyhteistyötä.

Kansainvälisessä edunvalvonnassa on tärkeää olla mukana siellä, missä linjauksia valmistellaan ja yhteisiä näkemyksiä rakennetaan. Puheenjohtajuus antaa Päijät-Hämeelle vahvan aseman tuoda maakunnan näkökulmia eurooppalaiseen keskusteluun ja vaikuttaa meille tärkeisiin kysymyksiin, toteaa maakuntajohtaja Ulla-Kirsikka Vainio.

Maakuntahallitukselle esitetään, että Päijät-Hämeen liitto hakee energiatyöryhmän puheenjohtajuudelle jatkokautta ja nimeää Sami Salmisen liiton ehdokkaaksi puheenjohtajatehtävään. Lisäksi maakuntahallituksen esitetään valtuuttavan liiton viraston valmistelemaan ja jättämään puheenjohtajuushakemuksen CPMR:n vahvistaman hakumenettelyn mukaisesti.

Päijät-Hämeen edustus CPMR:ssä vahvistuu, kun Suomen delegaation rotaation mukaisesti Päijät-Hämeelle siirtyy Political Bureaun varajäsenyys Stavangerissa 18.–20. marraskuuta järjestettävän yleiskokouksen yhteydessä. Päijät-Hämeen edustajaksi varajäseneksi esitetään Sami Salmista.

Itämerikomission liikennetyöryhmässä Päijät-Hämeen liittoa edustaa Johanna Ekman.

Itämerikomission työryhmien puheenjohtajuudet ovat parhaillaan haettavina. Maakuntahallitus päättää joulukuun kokouksessaan, ketä Päijät-Hämeen liitto esittää työryhmien puheenjohtajiksi. CPMR päättää valinnoista alkuvuodesta 2027.