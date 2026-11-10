VAKS2026-seminaari: Opiskeluista uusi suunta elämälle

Taksinkuljettajasta muistisairaiden tueksi

Jani Ojala vaihtoi TAKKissa taksinkuljettajan työn lähihoitajan ammattiin. Taksikuljettajan töitä tuli tehtyä 15 vuotta ja Ojala piti työstä. Hoitoalalle hän lähti, sillä hänestä oli tärkeää päästä pitämään huolta ikäihmisistä. Ojala toimii lähihoitajana muistisairaiden tukena. Alanvaihto tapahtui pandemian aikana, kun taloudellinen toimeentulo romahti.

– Vaimo kannusti, että nyt painat sitä nappia, Ojala muistelee alanvaihtopäätöksen hetkeä.

Ojala on saanut kehuja taidoistaan ihmisten kohtaamisessa, mitä on tuli taksin kuljettajana harjoiteltua.

– Ihmiset hymyilevät minulle töissä, siitä tietää, että kohtaaminen on onnistunut. Olen onnellinen tässä työssä.

Kaksoistutkinnosta sairaanhoitajaopintoihin

Aada Hievanen suoritti Tredussa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon.

– Olin pikkutytöstä asti miettinyt sote-alaa, Hievanen kertoo.

Onnistunut TET-jakso hoivakodissa innosti hänet lähihoitajaksi. Tredusta valmistumisen jälkeen Hievanen pääsi opiskelemaan sairaanhoitajaksi Laurea-ammattikorkeakouluun.

– Olen niin sanottu hikke, Hievanen sanoo. – Kirjoitin L:n paperit ja valmistuin ammattiin lähes vitosen keskiarvolla. Läheiset ja työn tekeminen antavat minulle hyvinvointia.

Käytännön työkokemus lähihoitajan tehtävistä on auttanut AMK-opinnoista. Tulevaisuudessa Hievanen haluaa jatkaa vielä yliopisto-opintoihin ja työskennellä sosiaali- ja terveysalan johtotehtävissä.

Sairaanhoitajasta koneistajaksi

TAKKissa opiskellut Anni Lehti-Nieminen vaihtoi sairaanhoitajan ammatin koneistajan työhön.

– Hoitajan työ on erittäin sosiaalista, lisäksi tarvitaan tietoja ja taitoja. Koneistaja on vuorossa yksin ja hoitaa koneita yksin, Lehti-Nieminen vertaa ammatteja. – Konepaja on siisti, ei pimeä ja sotkuinen. Thetaat ovat siistejä, valoisia ja ilmavia, Lehti-Nieminen kertoo.

Hänen sukulaisissaan on paljon koneistajia ja heidän kokemuksia kuullessaan ajatus alanvaihdosta alkoi syntyä. Koneistamisen kautta pääsee ruokkimaan monenlaista kiinnostusta, sillä tehtävät ovat monipuolisia.

Opinnoista syntyi oma yritys

Tredusta valmistunut Eevastiina Tuominen perusti puu- ja taideteollisuusalan opintojen aikana oman yrityksen. Tuomisen suunnittelemissa tuotteissa yhdistyvät puusepäntaito ja hänen omista kokemuksistaan kumpuavat ideat.

– Veistäminen kiinnosti jo 6-vuotiaana. Tredussa huomasin jo ensimmäisenä päivänä, että tämä on mun juttu. Opiskelin lopulta kaiken mitä oli tarjolla. Minulla ei ole tukiverkkoa Tampereella, joten olen ollut täysin Tredun ja opettajien varassa ja saanut heiltä valtavasti tukea.

Tuominen jatkoi perustutkinnosta ammattitutkintoon ja suoritti myös yrittäjäkurssin. Ammattitutkinnon aikana yritys sai alkunsa. Yrityksen päätuote on pöytälyhty, joka sai alkunsa säilytysjakkaran pienoismallista.

Koulutus käynnisti yrityksen kasvutarinan

Jouni Isokivi perusti JIS-Automationin opiskellessaan kolmatta vuotta ammattikoulussa. Yritys aloitti vuonna 2000 yhden henkilön ja pakettiauton voimin ja on sittemmin kasvanut eri puolilla Suomea sekä Islannissa toimivaksi rakennusautomaatioyritykseksi. Yrityksen johtoryhmä on muodostunut kokonaan ammattikoulutaustaisista osaajista.

– Opiskelu antoi minulle paljon ja siksi yhteistyö Tredun kanssa on edelleen minulle tärkeää.

Vuosien mittaan JIS-Automationissa on työskennellyt noin 500 työssäoppijaa ja yritys on perustanut oppimisympäristön yhdessä Tredun kanssa.

– Meillä on kasvun vuoksi jatkuva pula työntekijöistä. Ala muuttuu koko ajan valtavasti, joten suunnittelimme yhdessä nykyaikaisen oppimisympäristön Tredun tiloihin.

Yrityksen kasvutarina osoittaa, että koulutus, työssäoppiminen ja yrityksen osaajatarpeet voivat muodostaa pitkäjänteisen jatkumon.

Ammatillinen koulutus avaa reitin eteenpäin

Opiskelijoiden ja valmistuneiden tarinat tekevät näkyväksi ammatillisen koulutuksen monet mahdollisuudet. Koulutus voi auttaa löytämään uuden ammatin, vaihtamaan alaa, perustamaan yrityksen tai jatkamaan korkeakouluun. Samalla koulutuksen ja yritysten yhteistyö rakentaa polkuja opinnoista työelämään ja auttaa työnantajia löytämään tarvitsemiaan osaajia.