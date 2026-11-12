Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija: Veropäivän kärkilistat kertovat vain osan totuudesta – lähes puolet yhteisöverosta on tullut pk-yrityksiltä

Verohallinnon torstaina julkaistujen tietojen mukaan yhteisöveroa kertyi vuodelta 2025 yhteensä 7,5 miljardia euroa. Edellisestä vuodesta kasvua oli 0,5 miljardia euroa eli 7 prosenttia.

”Yhteisöverokertymän kasvu kertoo Suomessa toimivien yritysten liiketoiminnan suotuisasta kehityksestä, ja siitä on syytä iloita”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Tomi Viitala.

Suurimpien maksajien kärjessä on tuttuja nimiä finanssi-, peli-, lääke- ja kaupan aloilta.

”Otsikoihin nousevat suurimmat maksajat, mutta yhteisöveropotti ei lepää vain suuryritysten harteilla. Merkittävä osa siitä kertyy kymmenistätuhansista pienistä ja keskisuurista yrityksistä eri puolilla Suomea”, Viitala sanoo.

Verohallinnon tuoreimpien kokoluokittaisten tietojen mukaan alle 250 henkeä työllistävien pk-yritysten osuus yhteisöverotuotosta on ollut viime vuosina vain hieman alle puolet kokonaistuotosta.

”Siksi on tärkeää huolehtia myös pienempien yritysten kasvun ja toiminnan edellytyksistä Suomessa. Ensi vuoden alussa voimaan tuleva yhteisöveron alennus 18 prosenttiin on hyvä askel, sillä sen suhteellinen vaikutus on suurin juuri pk-yrityksille”, Viitala muistuttaa.

Yhteisövero on kuitenkin vain murto-osa yritysten kokonaisverokädenjäljestä. Keskuskauppakamarin lokakuussa julkaiseman Suuren veroselvityksen mukaan yritykset maksoivat ja tilittivät vuonna 2024 veroja ja veronluonteisia maksuja lähes 82 miljardia euroa. Yhteisöveron osuus oli alle kymmenesosa, ja noin puolet kertyi yritysten roolista työnantajina.