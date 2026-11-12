Kokoomuksen Aalto-Setälä: Lisää SisuSemejä ja Sabereitä Suomeen!

Kokoomuksen Kopra: Suomalaisen unelman pitää olla suurempi kuin se, että rahat riittävät juuri ja juuri seuraavaan palkkapäivään 12.11.2026 13:31:18 EET | Tiedote

Miksi Suomessa ollaan niin kiinnostuneita naapurin palkkapussista, mutta niin vähän siitä, miten ihmisten palkkapusseihin saisi enemmän rahaa? Tätä kysyy kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra veropäivänä. Kopran mukaan politiikan pitäisi keskittyä siihen, miten tavallinen suomalainen voisi vaurastua omalla työllään.