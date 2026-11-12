Kokoomuksen Aalto-Setälä: Lisää SisuSemejä ja Sabereitä Suomeen!
12.11.2026 14:22:09 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Suomen talous tarvitsee lisää kasvuyrityksiä ja menestystarinoita. Kokoomus on toteuttanut useita uudistuksia, jotka helpottavat startup-yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja rahoituksen saamista.
Kokoomuksen kansanedustaja, talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälä muistuttaa, että vahvan startup-kentän merkitys on Suomen tulevaisuuden kannalta ratkaiseva.
– Näin veropäivänä on hyvä muistaa, että Suomi tarvitsee kasvua, uusia työpaikkoja ja rohkeita yrittäjiä. Startupit luovat juuri sitä uutta osaamista ja taloudellista dynamiikkaa, jota hyvinvointimme edellyttää. Siksi yritysten toimintaympäristöä pitää määrätietoisesti parantaa ja menestyviä yrittäjiä kiittää, Aalto-Setälä sanoo.
Kokoomus on hallituksessa vienyt eteenpäin useita startup-kentän pitkään toivomia uudistuksia.
Hallitus on muun muassa helpottanut kansainvälisten huippuosaajien rekrytointia, tehnyt työnantajan maksamista muuttokustannuksista verovapaita, helpottanut kansainvälisen rahoituksen hankkimista osakevaihtouudistuksella sekä kasvattanut tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksia. Lisäksi Suomen Teollisuussijoitus Oy:n (Tesi) toimintaa on vahvistettu ja valtion pääomasijoitukset koottu yhteen.
– Työ jatkuu. Eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan uudistus, jonka myötä startup-yritysten työntekijöiden optioita verotettaisiin vasta osakkeiden myyntihetkellä. Samalla hallitus pidentää tappioiden vähennysaikaa, uudistaa pääomasijoitusrahastojen sääntelyä sekä valmistelee kansainvälisiä standardeja vastaavaa rahastorakennetta Suomeen, Aalto-Setälä luettelee.
Startupit vetävät Varsinais-Suomea kasvun imuun
Aalto-Setälän mukaan onnistuneita kasvutarinoita löytyy useita Varsinais-Suomesta.
– Varsinaisnaissuomalaiset ovat erityisesti vientiosaajia. Tästä erinomainen esimerkki on SisuSemi Oy, joka on osoittanut, että suomalaisella teknologiaosaamisella voidaan rakentaa kansainvälisesti kilpailukykyistä liiketoimintaa, Aalto-Setälä sanoo.
Kokoomuksen tavoitteena on tehdä Suomesta Euroopan paras maa kasvuyrityksille. Puolueen eduskuntaryhmä on julkaissut startup-ohjelman, joka sisältää 41 esitystä startup- ja kasvuyritysten toimintaedellytysten vahvistamiseksi.
Aalto-Setälä nostaa esiin myös työperäisen maahanmuuton merkityksen.
– Työperäinen maahanmuutto on Suomelle ehdoton mahdollisuus. Kun osaaja tulee töihin, syntyy uusia yrityksiä, työpaikkoja, verotuloja ja kasvua. Hyvä esimerkki on iranilaissyntyinen startup-yrittäjä Saber Kordestanchi, joka on noussut Suomen eniten ansainneiden listan kolmanneksi, Aalto-Setälä sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Pauli Aalto-SetäläKansanedustaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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