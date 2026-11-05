Atena

Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiön sotahistorian palkinto Mikko Porvalille

12.11.2026 15:10:42 EET | Atena | Tiedote

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Sotahistorian palkinto myönnettiin teoksesta Viimeiseen asti – Päämajan kaukopartio-osasto Vehniäinen 1943–44. Nyt yhdennentoista kerran myönnettävän palkinnon arvo on 10 000 euroa.

Mikko Porvali. Kuva: Hanne Manelius
Mikko Porvali. Kuva: Hanne Manelius

Tietokirjailija Mikko Porvalin kaukopartio-osasto Vehniäisen vaiheita käsittelevässä kolmiosaisessa tietokirjasarjassa ovat ilmestyneet teokset Kohti itää (Atena 2021), Syvärin takana (2022) sekä nyt palkittu kolmas osa Viimeiseen asti – Päämajan kaukopartio-osasto Vehniäinen 194344 (2025).

Raadin perustelut palkinnolle:

- Uusin teos muodostaa yhdessä aiempien osien kanssa 1 626-sivuisen, huolellisesti tutkitun kokonaisuuden, joka tarjoaa laajan kuvan paitsi Osasto Vehniäisestä myös sen laajemmasta organisatorisesta ja toiminnallisesta kontekstista. Teokset valottavat Erillinen Pataljoona 4:n ja Päämajan partiotiedustelun roolia ja merkitystä suomalaisessa sotilastiedustelussa jatkosodan aikana, toteaa sotahistorian palkinnon valintatoimikunnan puheenjohtaja Tapio Peltomäki.

Trilogian kautta hahmottuu yksittäisen yksikön historian ohella huomattavasti laajempi kuva suomalaisesta kaukopartiotoiminnasta, henkilötiedustelusta ja Päämajan tiedustelujärjestelmän toiminnasta jatkosodan aikana.

Teoksen tutkimuksellista arvoa lisää laaja aiemmin hyödyntämätön lähdeaineisto, erityisesti yksityiskokoelmista koottu materiaali. Kriittisen lähdeanalyysin avulla Porvali täydentää ja tarkentaa aiempaa historiakuvaa kaukopartiotoiminnasta ja sen merkityksestä. Tutkimuksen keskeisiä lähteitä ovat tiedustelupäiväkirjat, joiden varaan Osasto Vehniäisen historia rakentuu.

Tutkimuskirjallisuuden avulla Porvali sijoittaa Osasto Vehniäisen toiminnan laajempaan viitekehykseen tarkastelemalla rinnakkain toisen maailmansodan ja jatkosodan tapahtumia sekä niiden poliittista taustaa. Tiedustelupäiväkirjoja käsitellään lähdekriittisesti, ja yksittäisen perusyksikön toiminta kytketään onnistuneesti osaksi laajempaa kokonaisuutta.

Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiö on vuonna 1973 perustettu säätiö, jonka tärkein tehtävä on Suomen Marsalkka Mannerheimin muiston vaaliminen. Lisäksi säätiö tukee taloudellisesti Suomen sotia koskevan sotahistorian tutkimustyötä sekä suomalaisten upseerien koulutusta. Säätiön puheenjohtajana toimii prikaatikenraali (evp) Pertti Laatikainen.

Lisätietoja Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiön sotahistorian palkinnosta antaa säätiön toimitusjohtaja Janne Kosonen, puh. 050 5810 819 tai www.mannerheiminperinnesaatio.fi

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