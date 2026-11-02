Kyöpelinvuori, Satumaa ja merenalainen maailma ihastuttavat Taru hohtavasta helmestä -esityksessä

Aili Somersalon (1887–1957) Mestaritontun seikkailut on ensimmäisen kerran julkaistu vuonna 1919 Kustannusosakeyhtiö Ahjon toimesta ja Hilkka Finnen kuvittamana. Teoksen tunnetuin laitos on WSOY:n vuonna 1945 julkaisema, Onni Mansneruksen kuvittama versio, josta WSOY on syksyllä 2026 julkaissut uuden painoksen.

Somersalon rakastettuun satuklassikkoon pohjautuva Taru hohtavasta helmestä saa kantaesityksensä 18.11. Esitys on Minna Leinon dramatisoima, ja sen ohjaa Satu Linnapuomi. Työpari tuo Suurelle näyttämölle valloittavan seikkailun, jossa kirjan henki ja satumaiset salaisuudet ovat vahvasti läsnä.

Läpi Taru hohtavasta helmestä -esityksen kulkee eetos rohkeudesta, ystävyydestä ja pelkojen voittamisesta silloin, kun kaikkein eniten pelottaa. Alkuperäistarina ammentaa vahvasti suomalaisesta mytologiasta, kansanperinteestä ja maisemasta, ja visuaalisesti näyttävä esitys kunnioittaa tätä ratkaisuillaan: metsän tunnistaa suomalaiseksi metsäksi ja aallot loiskuvat vasten kotoista merenrantaa. Samalla Taru hohtavasta helmestä päivittää kevyesti alkuperäisteoksen roolimalleja ja tuo mukaan myös huumoria.

Nico Backström

Taidokas lastenesitys on tehty vakavalla otteella

Taru hohtavasta helmestä on vakavasti ajateltua lastenteatteria, ja se on toteutettu kunnianhimoisesti sekä pieteetillä. Esityksen näyttävä lavastus on Katri Renton käsialaa. Suuri näyttämö muuttuu taidokkaasti rämeisestä Suosaaresta aaltoilevaksi mereksi, hurjaksi Kyöpelinvuoreksi ja pulppuilevaksi Satumaaksi. Pyry Hyttisen alusta loppuun käsin suunnittelemat ja piirtämät videot sekä Kalle Ropposen valosuunnittelu tuovat tarinan kuljetukseen henkeäsalpaavan kauniita hetkiä.

Rekvisiittaan on panostettu poikkeuksellisen paljon, ja erikoistarpeiston suunnittelussa on Sanna Sucksdorfin johdolla ratkottu mitä erilaisimpien asioiden, kuten hämäränhunnun, taikalippaan ja tulikäärmeen, valmistamista. Satumaailmassa kaikki on mahdollista, lentäminenkin. Siten useissa kohtauksissa näyttelijöitä lennätetään näyttämön poikki ja korkeuksiin. Äärimmäistä huolellisuutta edellyttävien lennättämisten, kuten monen muunkin esityksen erityispiirteen kanssa, näyttämöhenkilökunta on tehnyt auringontarkkaa suunnittelua, ja työtä ohjaa näyttämömestarin laatima 12 sivun mittainen muistilista.

Lempeän, mutta temperamenttisen Mestaritontun roolissa nähdään maanmainio Sari Puumalainen. Upea näyttelijäkaarti, Yasmin Ahsanullah, Jesse Gyllenbögel, Jani Karvinen, Kaisa Leppänen, Raoul Mahjneh, Harri Nousiainen, Sari Puumalainen ja Wenla Reimaluoto, näyttelevät kukin useamman eri roolin. Ammattinäyttelijöiden rinnalla työryhmään kuuluu 12 tanssitaustaista lapsiavustajaa, jotka kahdessa ryhmässä vuorottelevat näytännöissä. Koreografi Moona Karhun ohjaamana lapsiavustajat ovat harjoitelleet ja esittävät muun muassa usvaolentoja, piikkikaloja, kanervia ja hoviväkeä.

Kunnianhimoisen työn myötä lopputuloksena nähdään taianomaisen hurmaava teatteriesitys, joka tarjoaa näyttämön täydeltä teatterin lumoavaa taikaa sekä lapsille että aikuisille.

Kantaesitys Suurella näyttämöllä 18.11.2026

Suosittelemme esitystä yli 6-vuotiaille.

Näytelmän esitysoikeuksia valvoo Nordic Drama Corner Oy.

Työryhmä

Rooleissa Yasmin Ahsanullah, Jesse Gyllenbögel, Jani Karvinen, Kaisa Leppänen, Raoul Mahjneh, Harri Nousiainen, Sari Puumalainen ja Wenla Reimaluoto

Tanssija-avustajat Alva Ervasti, Elsa Färkkilä, Gisele Konttinen, Sara Kuusela, Vivian Kuusinen, Vivienne Lemmetty, Almi Luostarinen, Iisa Melaluoto, Hilma Nieminen, Tilda Oljemark, Anna Reijonen ja Levi Vettenranta

Ohjaus Satu Linnapuomi Dramatisointi Minna Leino Lavastussuunnittelu Katri Rentto Pukusuunnittelu Saija Siekkinen Valosuunnittelu Kalle Ropponen Musiikki ja äänisuunnittelu Petri Karhula Videosuunnittelu Pyry Hyttinen Koreografia Moona Karhu Naamioinnin suunnittelu Niko Sahlman Erikoistarpeiston suunnittelu Sanna Sucksdorff Ohjaajan assistentti Heli Haltia