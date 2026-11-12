Ukrainan sota: mepit vaativat Venäjää palauttamaan pakkosiirretyt ukrainalaislapset

Parlamentin mukaan ainakin 20 651 ukrainalaista lasta on pakkosiirretty

Mepit painottavat, että ukrainalaislasten palauttamisen on oltava osa kestävää rauhaa

Jäsenet tukevat vahvasti Kansainvälistä rikostuomioistuinta ja sen työtä

Tekstissä, joka hyväksyttiin keskiviikkona äänin 536 puolesta, 8 vastaan ja 37 tyhjää, tuomitaan jyrkästi Venäjän järjestelmälliset karkotukset, pakkosiirrot, perheiden erottamiset, laittomat adoptiot sekä lasten indoktrinaatio, pakkovenäläistäminen ja militarisointi. Mepit vaativat tämän toiminnan välitöntä lopettamista ja toteavat jälleen Venäjän kantavan täyden vastuun sen valvonnassa olevien lasten oikeuksien kunnioittamisesta. Mepit vaativat Venäjää palauttamaan kaikki karkotetut ja pakkosiirretyt ukrainalaislapset välittömästi, turvallisesti ja ehdoitta takaisin miehittämättömään Ukrainaan. Parlamentti korostaa samalla, että lasten palauttaminen on kansainvälisen oikeuden mukainen velvoite, eikä sitä saa koskaan käyttää neuvotteluvälineenä eikä asettaa alueluovutusten, vankienvaihdon tai muiden poliittisten sopimusten ehdoksi.

Päätöslauselman mukaan syyskuuhun 2026 mennessä oli todennettu 20 651 tapausta, joissa Venäjä oli karkottanut ja siirtänyt pakkokeinoin ukrainalaislapsia. Noin 1,6 miljoonan ukrainalaislapsen arvioidaan olevan edelleen Venäjän miehityksen piirissä. Tekstissä todetaan myös, että 2 752 karkotettua tai pakkosiirrettyä tai Venäjän miehittämiltä alueilta pelastettua ukrainalaislasta oli onnistuttu palauttamaan 28. lokakuuta 2026 mennessä.

Ukrainalaislasten palauttamisen on oltava osa kestävää rauhaa

Päätöslauselma korostaa painokkaasti, että kaikkien laittomasti karkotettujen ja pakkosiirrettyjen ukrainalaislasten turvallinen ja ehdoton palauttaminen on kiireellinen humanitaarinen välttämättömyys ja keskeisellä sijalla kansainvälisissä pyrkimyksissä saattaa syylliset vastuuseen Venäjän sotarikoksista. Mepit painottavat, että asian on myös säilyttävä keskeisenä painopisteenä kaikissa Venäjän hyökkäyssotaa koskevissa diplomaattisissa aloitteissa ja neuvotteluissa. Parlamentti painottaa, että kestävää rauhaa ei voida saavuttaa, jos näiden lasten oikeudet tai heihin kohdistuneisiin loukkauksiin syyllistyneiden vastuuseen asettaminen jätetään huomiotta.

Parlamentti kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita lisäämään diplomaattista toimintaa ja vahvistamaan käytännön yhteistyötä Ukrainan ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa, jotta voidaan nopeuttaa kaikkien kadonneiden ja karkotettujen ukrainalaislasten tunnistamista, dokumentoimista, jäljittämistä ja palauttamista. Päätöslauselmassa kehotetaan laajentamaan kohdennettuja pakotteita virkamiehiä ja koko toiminnan mahdollistajien verkostoa vastaan.

Parlamentti tukee vahvasti Kansainvälistä rikostuomioistuinta

Lisäksi parlamentti toistaa tukevansa täysin Kansainvälistä rikostuomioistuinta, sen esteetöntä toimintaa ja sen Vladimir Putinista ja lapsiasiainvaltuutettu Marija Lvova-Belovasta antamia pidätysmääräyksiä, sillä he ovat syyllistyneet sotarikokseen ukrainalaislasten laittomien karkotusten ja pakkosiirtojen johdosta. Mepit korostavat kuitenkin, että vastuuvelvollisuuden on ulotuttava ylintä johtoa laajemmalle ja katettava näiden ihmisyyttä vastaan tehtyihin rikoksiin syyllistyneiden ja heidän toimintansa mahdollistajien koko ketjuun. Päätöslauselmassa tuetaan myös eri sidosryhmien, kuten Europolin ja Eurojustin sekä Ukrainan oikeusasiamiehen, tiivistä yhteistyötä, jolla pyritään keräämään tietoja ja paikantamaan laittomasti siirrettyjä lapsia.