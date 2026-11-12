Mediakutsu: Hengenpelastusmitalien jakotilaisuus 27.11.
13.11.2026 08:00:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Kutsu
Hengenpelastusmitalien jakotilaisuus järjestetään Helsingissä perjantaina 27.11.2026. Media kutsutaan paikalle kello 13.15.
Hyvä medianedustaja,
Tervetuloa hengenpelastusmitalien jakotilaisuuteen, joka pidetään perjantaina 27.11.2026 kello 13.15 alkaen Säätytalolla, Helsingissä.
Mitalinsaajia on kuusi ja he ovat kotoisin Hämeenlinnasta, Imatralta, Oulusta ja Rovaniemeltä. Pyynnöstä saatavissa on yhteenveto tilanteesta, josta hengenpelastusmitali on annettu. Mitalin luovuttaa Lupa- ja valvontaviraston pääjohtaja Marko Pukkinen.
Ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt pyydetään esittämään viimeistään 20.11.2026 mennessä viestintäpäällikkö Jukka Torikalle, jukka.torikka@lvv.fi tai 0295 255 532.
Yhteyshenkilöt
Jukka TorikkaviestintäpäällikköPuh:050 439 0543jukka.torikka@lvv.fi
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
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