Lupa- ja valvontavirasto

Mediakutsu: Hengenpelastusmitalien jakotilaisuus 27.11.

13.11.2026 08:00:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Kutsu

Jaa

Hengenpelastusmitalien jakotilaisuus järjestetään Helsingissä perjantaina 27.11.2026. Media kutsutaan paikalle kello 13.15.

Hyvä medianedustaja,

Tervetuloa hengenpelastusmitalien jakotilaisuuteen, joka pidetään perjantaina 27.11.2026 kello 13.15 alkaen Säätytalolla, Helsingissä.

Mitalinsaajia on kuusi ja he ovat kotoisin Hämeenlinnasta, Imatralta, Oulusta ja Rovaniemeltä. Pyynnöstä saatavissa on yhteenveto tilanteesta, josta hengenpelastusmitali on annettu. Mitalin luovuttaa Lupa- ja valvontaviraston pääjohtaja Marko Pukkinen.

Ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt pyydetään esittämään viimeistään 20.11.2026 mennessä viestintäpäällikkö Jukka Torikalle, jukka.torikka@lvv.fi tai 0295 255 532.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. 

Lupa- ja valvontavirasto 
PL 20
13035 LVV
lvv.fi

Lupa- ja valvontavirasto.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye