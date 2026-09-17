Fellowmind maailman johtavien Microsoft-kumppaneiden joukossa vuoden 2026 Partner of the Year -kilpailussa
13.11.2026 09:00:00 EET | Fellowmind | Tiedote
Fellowmind on valittu finalistiksi vuoden 2026 Microsoft Agentic Business Operations with Business Central Partner of the Year -kategoriassa. Tunnustuksen taustalla on yhteistyömme suomalaisen konevalmistaja Avant Tecnon kanssa. Se osoittaa, miten tekoälyn ja Microsoft-teknologian avulla voidaan kehittää liiketoimintaa ja saavuttaa konkreettisia tuloksia.
Fellowmind finalistiksi maailmanlaajuisessa Microsoft Partner of the Year -kilpailussa
Fellowmind on valittu finalistien joukkoon yli 4 500 eri puolilta maailmaa tulleen hakemuksen joukosta. Microsoft Partner of the Year -palkinnoilla palkitaan kumppaneita, jotka erottuvat innovatiivisuudellaan, asiakaslähtöisyydellään ja Microsoft-teknologian avulla saavutetuilla tuloksilla.
Agentic Business Operations with Business Central -kategoriassa korostuu, miten tekoäly ja itsenäisesti toimivat AI-agentit auttavat uudistamaan liiketoimintaa. Tekoäly avaa yrityksille uusia mahdollisuuksia automatisoida prosesseja, parantaa työntekijäkokemusta ja vauhdittaa liiketoiminnan kasvua.
Fellowmindille tunnustus on osoitus siitä, missä olemme parhaimmillamme. Yhdistämme Microsoft-teknologian, tekoälyn ja syvällisen liiketoimintaymmärryksen ratkaisuiksi, jotka auttavat asiakkaitamme uudistamaan toimintaansa ja löytämään uusia kasvun mahdollisuuksia.
Tekoäly töihin Avant Tecnon kanssa
Yhteistyö suomalaisen pienkuormaajavalmistaja Avant Tecnon kanssa oli keskeisessä roolissa kilpailuhakemuksessa. Olemme kehittäneet yhdessä tekoälyagentteja, jotka tukevat Avant Tecnon myynnin, hankinnan ja tilaustenhallinnan prosesseja. Ratkaisut hyödyntävät yrityksen olemassa olevaa Microsoft Dynamics 365 -ympäristöä ja tuovat tekoälyn osaksi päivittäistä työtä.
Tulokset puhuvat puolestaan. Tekoälyagentit ovat vähentäneet manuaalista työtä ja tehostaneet toimintaa. Yksittäisissä prosesseissa käsittely on tehostunut jopa 80 prosenttia.
Yhteistyö osoittaa, että tekoälystä syntyy konkreettista hyötyä, kun se yhdistetään yrityksen nykyisiin järjestelmiin, päivittäiseen työhön ja liiketoiminnan todellisiin tarpeisiin.
Lue lisää Avant Tecnon ja Fellowmindin yhteistyöstä.
Tekoälystä hyötyä työntekijöille ja liiketoiminnalle
Tekoäly avaa yrityksille jatkuvasti uusia mahdollisuuksia. Pelkkä teknologia ei kuitenkaan riitä, vaan todelliset hyödyt syntyvät siitä, kun tekoälyä osataan soveltaa liiketoiminnan kehittämisessä ja ihmisten päivittäisessä työssä.
Fellowmindilla autamme asiakkaitamme muuttamaan nämä mahdollisuudet käytännön hyödyiksi. Yhdistämme tekoälyn, Microsoftin liiketoimintasovellukset ja vahvan toimialaosaamisemme ratkaisuiksi, jotka sujuvoittavat työntekoa, tehostavat prosesseja ja luovat edellytyksiä liiketoiminnan kasvulle.
Finalistipaikkamme kertoo ennen kaikkea asiantuntijoidemme osaamisesta ja sitoutumisesta, asiakkaidemme luottamuksesta sekä tiiviistä yhteistyöstämme Microsoftin kanssa.
Yhteistä saavutusta on syytä juhlia
Tällaiset saavutukset eivät synny yhden ihmisen tai tiimin voimin, vaan ne ovat pitkäjänteisen yhteistyön tulosta. Haluammekin kiittää kaikkia asiantuntijoitamme, asiakkaitamme ja Microsoftia siitä, että olette olleet mukana mahdollistamassa tämän saavutuksen.
Olemme ylpeitä yhteisestä saavutuksestamme ja odotamme innolla sen juhlistamista Microsoft Ignite 2026 -tapahtumassa yhdessä asiantuntijoidemme, asiakkaidemme, kumppaneidemme ja kansainvälisen Microsoft-yhteisön kanssa.
Seuraa kanaviamme tapahtumaviikon aikana, kun jaamme Microsoft Igniten kiinnostavimpia uutisia, kohokohtia ja asiantuntijoidemme näkemyksiä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maria Heimonenmarkkinointijohtaja, Fellowmind GroupPuh:+358 40 528 0884maria.heimonen@fellowmind.fi
Patrik PomrénMaajohtajaFellowmind Finland & Polandpatrik.pomren@fellowmind.fi
Oskari PaakkiContent Manager, Fellowmind FinlandPuh:0451273846oskari.paakki@fellowmind.fi
Linkit
Fellowmind lyhyesti
Fellowmind on johtava Microsoft-kumppani ja osa Microsoftin maailmanlaajuista Inner Circle -verkostoa, johon kuuluu vain 1 % kumppaneista. Hyödynnämme uusimpia Microsoft-teknologioita vauhdittaaksemme asiakkaidemme digitaalista muutosta. Toimimme 35 paikkakunnalla Alankomaissa, Tanskassa, Suomessa, Puolassa ja Ruotsissa.
Vuonna 2025 Fellowmindin liikevaihto oli 330 miljoonaa euroa työllistäen 1800 asiantuntijaa. Suomessa Fellowmindin asiakkaita ovat erityisesti valmistavan teollisuuden ja projektituotannon sekä energian, kaupan ja palvelualojen yritykset.
Suomessa Fellowmindin toimistot sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Vaasassa, Lahdessa, Seinäjoella, Oulussa ja Kuopiossa.
Katso lisätietoja Fellowmindista yrityksenä: https://www.fellowmind.com/fi-fi/yritys/
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