Matkailualan järjestöjen yhteinen kannanotto: Matkailu on Suomen alihyödynnetty kasvun moottori

Matkailuala voi työllistää ja tuoda verotuloja nykyistä enemmän, jos alan kasvuun panostetaan. Sääntelyä on kehitettävä niin, että se tukee matkailu- ja tapahtumaelinkeinon kehittymistä. Matkailun asemaa työ- ja elinkeinoministeriön sisällä tulee vahvistaa ja sen resursseja on lisättävä.

Matkailuala on ainoa vientiala, joka maksaa arvonlisäveroa, joten sen tuottamat verotulot jäävät Suomeen. Verotuksen on siis tuettava kilpailukykyä, ei heikennettävä sitä. Kulutusveroja ei voida enää korottaa eikä matkailuun kohdistuvia uusia veroja tule säätää.

Kasvun edellytyksenä on myös Suomen tunnettuuden vahvistaminen maailmalla. Matkailun kehittämiseen suunnattua hankerahoitusta on tehostettava niin, että se tukee pitkäjänteistä ja elinkeinolähtöistä kehittämistä koko maassa. Lisäksi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta on lisättävä palvelualoille, joilla on merkittävä kasvupotentiaali. Visit Finlandin perusrahoitus tulee nostaa 20 miljoonaan euroon vuodessa, jotta Suomi pystyy kilpailemaan näkyvyydestä kansainvälisillä markkinoilla.

Saavutettavuudella on ratkaiseva merkitys Suomen matkailulle. Sen vuoksi kansainvälisiä ja kotimaisia lento-, raide-, maantie- ja laivayhteyksiä on kehitettävä määrätietoisesti. Esimerkiksi lentorata yksittäisenä investointina tulee varmistaa osana matkaketjujen kehittämisen kokonaisuutta.

Matkailu on Suomessa 17 miljardin euron toimiala, jonka merkitys ulottuu koko maahan. Se on maamme alihyödynnetty kasvun moottori, joka ansaitsee vahvan aseman seuraavan hallituksen ohjelmassa. Suomella ei yksinkertaisesti ole varaa jättää yhtä kasvun, työllisyyden ja verotulojen tärkeimmistä lähteistä käyttämättä.

Nina Forsell, toiminnanjohtaja, Lapin Matkailuelinkeinon Liitto

Kimmo Aalto, toiminnanjohtaja, Lomalaidun

Timo Lappi, toimitusjohtaja, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa

Tuomas Aarto, toimitusjohtaja, Palvelualojen työnantajat Palta

Suvi Ahonen, toiminnanjohtaja, Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys SUOMA

Heli Mäki-Fränti, toimitusjohtaja, Suomen matkailualan liitto SMAL

Sami Kerman, toimitusjohtaja, Tapahtumateollisuus



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Lisätietoja: Kimmo Aalto, toiminnanjohtaja, Lomalaidun ry, 040 1791618