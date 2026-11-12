Megamenestys Moulin Rouge! Musikaali palaa Helsingin Kaupunginteatterin suurelle näyttämölle syksyllä 2027

”Moulin Rouge! Musikaali nähtiin suurella näyttämöllä 187 kertaa syksyn 2024 ja vuoden 2025 aikana. Sen näki lähes 170 000 katsojaa, mikä tekee siitä ylivoimaisesti suosituimman musikaalimme 2000-luvulla. Teosta esitettiin koko esityskauden ajan lähes loppuunmyydyille katsomoille, joten on varmasti vielä paljon katsojia, jotka eivät ehtineet sitä nähdä. Monet halusivat nähdä musikaalin myös useampaan kertaan, joten se palaa nyt ohjelmistoon yleisön painavasta toiveesta”, teatterinjohtaja Kari Arffman sanoo.

“Paluu ei kuitenkaan ollut itsestäänselvyys vaan kävimme oikeudenhaltijoiden kanssa tiukat neuvottelut ja olemme todella iloisia, että saimme kuin saimmekin mahdollisuuden päästä vastaamaan yleisön toiveeseen. Kiirettä kannattaa pitää, sillä musikaali on ohjelmistossa vain hyvin rajoitetun ajan”, Arffman jatkaa.

Moulin Rouge! Musikaali vie katsojat 1800-luvun lopun yökerhoon Pariisiin. Kaikki on sallittua, ja kaiken saa anteeksi rakkauden nimissä, kun boheemi nuori säveltäjä Christian rakastuu kauniiseen kurtisaaniin Satineen, ja kielletyt intohimot leimahtavat. Moulin Rouge! Musikaali räjäyttää tajunnan, stimuloi kaikkia aisteja ja kietoo yleisön ennenkokemattoman hekumalliseen kimallukseen. Visuaalinen spektaakkeli ja intohimoinen rakkaustarina sisältää popmusiikkihistorian suurimpia hittejä.

Näyttämöllä nähdään tuttuja kasvoja. Kurtisaani Satinen rooliin palaa upeaääninen Jennie Storbacka ja boheemin nuoren säveltäjän, Christianin, roolissa nähdään jälleen taitava Martti Manninen. Yökerhon omistajan Harold Zidlerin saappaissa astelee edelleen karismaattinen Risto Kaskilahti. Muissa rooleissa nähdään mm. Tuukka Leppänen (Monrothin herttua), Matti Leino (Santiago), Antti Lang (Henri Toulouse-Lautrec), Laura Allonen (Nini), Samuli Saurén (Baby Doll), Renée Böök (La Chocolat) ja Raili Raitala (Arabia).

John Loganin käsikirjoittama musikaali perustuu Baz Luhrmannin ohjaamaan Oscar-palkittuun Moulin Rouge! -klassikkoelokuvaan vuodelta 2001. Yleisön ja kriitikot hurmannut musikaali sai ensi-iltansa Broadwaylla vuonna 2019. Se on voittanut kymmenen Tony-palkintoa, mukaan lukien Parhaan musikaalin -palkinnon. Mukana on yli 70 musiikkihistorian suurinta hittiä.

Teos on osa pohjoismaista yhteistuotantoa, jossa ovat mukana Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja. Musikaalin on ohjannut ruotsalainen Anders Albien ja apulaisohjaajana on toiminut Kirsi Karlenius. Vastaavana kapellimestarina toimii Eeva Kontu ja hänen työparinaan kapellimestarina Ville Myllykoski. Lavastuksen on suunnitellut kansainvälisesti palkittu suunnittelija takis. Puvustuksen on suunnitellut Astrid Lynge Ottosen ja naamioinnin Maija Sillanpää. Valosuunnittelusta vastaa Palle Palmé ja äänisuunnittelusta Kai Poutanen. Koreografia on Jennie Widegrenin, Anja Gaardbon, Kirsty McDonaldin ja Zain Odelstålin käsialaa. Musikaalin on suomentanut Paavo Leppäkoski ja dramaturgina on toiminut Henna Piirto.

Liput ovat nyt myynnissä. Teatteriin-kanta-asiakasklubin jäsenet saavat 31.12.2026 saakka ennakko-ostajan etuna 10 euron alennuksen perushintaisista ma-pe esitysten lipuista.

Musikaalin esityskieli on suomi. Esitys tekstitetään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Subtitle Mobile -sovelluksella.

Moulin Rouge! Musikaali -uusintaensi-ilta Helsingin Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä 6.10.2027 (Eläintarhantie 5).

Liput: peruslippu 99 €, VIP-lippu 125 €, opiskelijalippu 49,50 € (ma-to) ja eläkeläislippu 96 € (ma-to) #moulinrougemusikaali @hktfi

Moulin Rouge! The Musical

Käsikirjoitus: John Logan

Sovitus, orkestraatio, lisämusiikki ja -sanoitukset: Justin Levine

Musiikin koreografinen sovitus: Justin Levine ja Matt Stine

Orkestraatioyhteistyö: Katie Kresek, Charlie Rosen ja Matt Stine

Moulin Rouge! -elokuva

Baz Luhrmannin ohjaama ja 20th Century Studiosin julkaisema Moulin Rouge! -elokuva sai ensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlilla vuonna 2001. Se voitti parhaan musikaali- tai komediaelokuvan palkinnon Golden Globe -gaalassa ja oli ehdolla kahdeksan Oscar-palkinnon saajaksi, mukaan lukien Parhaan elokuvan -palkinto, joista se voitti kaksi. Australiassa Sydneyssä kuvattu Moulin Rouge! -elokuva on saanut kiitosta elokuvamusikaaligenren elvyttämisestä, ja sen soundtrackista tuli ilmestyttyään välitön hitti.

Pariisin Moulin Rouge

Jean-Jacques Clericon johtama Pariisin Moulin Rouge on oma häikäisevä ja näyttävä maailmansa, pariisilaisen iltaelämän symboli jo vuodesta 1889 lähtien. Alun perin suosittuna kabareena ja tanssisalina aloittaneesta paikasta tuli kultaisen 20-luvun aikana ikoninen musiikkisali ja myöhemmin teatteri, jossa lukuisat ranskalaiset ja kansainväliset taiteilijat astuivat parrasvaloihin. Nykyään Moulin Rouge ja sen 60 taiteilijaa esittävät Féerie-revyyshowta: kahden tunnin hämmästyttävää kabaree- ja music hall -esitystä, jossa tanssikohtaukset ja yllätysnumerot vuorottelevat – unohtamatta Moulin Rougen tunnusomaista tanssia, ranskalaista cancania! Perustamisestaan lähtien Pariisin Moulin Rouge on kutsunut yleisöä elämään ja kokemaan yhdessä ainutlaatuisen juhlan tunnelman ja tunteiden kuohun. www.moulinrouge.fr/