Ilmatieteen laitos

Loppuviikon lumi- ja räntäsateet heikentävät ajokeliä

12.11.2026 15:26:16 EET | Ilmatieteen laitos | Tiedote

Jaa

Loppuviikolla matalapaine tuo Suomeen sateita eri olomuodoissa, mikä heikentää ajokeliä. Suurimmat lumikertymät ovat odotettavissa maan keskivaiheille sekä osaan Lappia. Erityisesti maan pohjoisosassa lunta on ollut ajankohtaan nähden vähän.

Ilmatieteen laitoksen 12. marraskuuta tekemän ennusteen mukaan lännestä saapuva matalapaine tuo lähipäivien aikana lähes koko maahan lumi-, räntä- ja vesisadetta. Monin paikoin maan keskivaiheilla saadaan ensilumi.  

Perjantaina ja lauantaina lumi- ja räntäsade heikentävät ajokelin ajoittain huonoksi. Paikallisesti maan keskivaiheilla ajokeli voi perjantaina heiketä jopa erittäin huonoksi.   

"Lumisade tulee puuskaisen tuulen kera, jolloin lumituisku heikentää tehokkaasti myös näkyvyyttä", kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Eevi Silvennoinen.  

Perjantaina isoimmat lumikertymät satavat maan keskivaiheilla 

Perjantaina runsaimmat lumikertymät saadaan maan keskivaiheilla, jossa vuorokauden lumikertymä on 10–15 senttimetriä. Maan etelä- ja länsiosassa lunta voi sataa paikoin muutama senttimetri, mutta monin paikon sade tulee täysin vetenä.

Lauantaina sateet painottuvat Lappiin, jossa lunta sataa käsivartta lukuun ottamatta yleisesti 5–10 senttimetriä. Lapin itäosassa lumikertymä voi paikoin ylittää 15 senttimetriä. Myös maan etelä- ja keskiosassa tulee paikoin heikkoja lumi- tai räntäkuuroja, joista lunta voi kertyä muutama senttimetri. Lumisateen seassa voi paikoin sataa pieniä määriä jäätävää tihkua.  

Lumikertymä voi jäädä ennustettua pienemmäksi, jos satava lumi on vetistä.  

"Sateen olomuotoon vaikuttaa etenkin ilman lämpötila. Lämpötilan ollessa nollan tuntumassa sateen olomuoto on todennäköisemmin räntä kuin lumi", Silvennoinen toteaa.  

Avainsanat

sääturvallisuus

Yhteyshenkilöt

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde). Voit ottaa yhteyttä myös Ilmatieteen laitoksen viestintään: ilmatieteenlaitos.fi/medialle

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye