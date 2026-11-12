Loppuviikon lumi- ja räntäsateet heikentävät ajokeliä
12.11.2026 15:26:16 EET | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Loppuviikolla matalapaine tuo Suomeen sateita eri olomuodoissa, mikä heikentää ajokeliä. Suurimmat lumikertymät ovat odotettavissa maan keskivaiheille sekä osaan Lappia. Erityisesti maan pohjoisosassa lunta on ollut ajankohtaan nähden vähän.
Ilmatieteen laitoksen 12. marraskuuta tekemän ennusteen mukaan lännestä saapuva matalapaine tuo lähipäivien aikana lähes koko maahan lumi-, räntä- ja vesisadetta. Monin paikoin maan keskivaiheilla saadaan ensilumi.
Perjantaina ja lauantaina lumi- ja räntäsade heikentävät ajokelin ajoittain huonoksi. Paikallisesti maan keskivaiheilla ajokeli voi perjantaina heiketä jopa erittäin huonoksi.
"Lumisade tulee puuskaisen tuulen kera, jolloin lumituisku heikentää tehokkaasti myös näkyvyyttä", kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Eevi Silvennoinen.
Perjantaina isoimmat lumikertymät satavat maan keskivaiheilla
Perjantaina runsaimmat lumikertymät saadaan maan keskivaiheilla, jossa vuorokauden lumikertymä on 10–15 senttimetriä. Maan etelä- ja länsiosassa lunta voi sataa paikoin muutama senttimetri, mutta monin paikon sade tulee täysin vetenä.
Lauantaina sateet painottuvat Lappiin, jossa lunta sataa käsivartta lukuun ottamatta yleisesti 5–10 senttimetriä. Lapin itäosassa lumikertymä voi paikoin ylittää 15 senttimetriä. Myös maan etelä- ja keskiosassa tulee paikoin heikkoja lumi- tai räntäkuuroja, joista lunta voi kertyä muutama senttimetri. Lumisateen seassa voi paikoin sataa pieniä määriä jäätävää tihkua.
Lumikertymä voi jäädä ennustettua pienemmäksi, jos satava lumi on vetistä.
"Sateen olomuotoon vaikuttaa etenkin ilman lämpötila. Lämpötilan ollessa nollan tuntumassa sateen olomuoto on todennäköisemmin räntä kuin lumi", Silvennoinen toteaa.
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