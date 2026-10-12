Jyrsijät mahtuvat yllättävän pienistä raoista ja pystyvät nakertamaan aukkoja nopeasti suuremmiksi. Koska niiden hampaat kasvavat jatkuvasti, ne jyrsivät aktiivisesti kaikkea eteensä osuvaa, kuten eristeitä, muoviputkia ja sähköjohtoja. Lisäksi ne levittävät tauteja, kuten myyräkuumetta, ja sotkevat paikkoja ulosteillaan.

– Ammattimaisessa tuholaistorjunnassa noudatetaan ERHM-mallia: estäminen, rajoittaminen, hävittäminen ja monitorointi. Jokaisen kiinteistönomistajan kannattaa keskittyä erityisesti kahteen ensimmäiseen vaiheeseen eli siihen, ettei jyrsijä pääse sisään eikä pihapiiristä löydy sille ravintoa, Rentokilin tekninen päällikkö Jouni Siltala kertoo.

Rotat ovat älykkäitä jyrsijöitä, joiden hampaat kasvavat kaiken aikaa. Niiden hampaat pystyvät nakertamaan jopa betoniin reikiä. Rentokil Initial

Tuki raot ylhäältä alas asti

Rakennuksen ulkovaipan tiiviys on ensiarvoisen tärkeää. Tarkista erityisesti putkien ja sähköjohtojen läpiviennit esimerkiksi keittiön altaiden takaa ja sokkelista. Pienet kolot ja eristevälit tulisi tukkia tiheällä jyrsijäverkolla tai sopivalla saumausaineella. Myös ulkoverhouksen alalaidan tuuletusrako on syytä suojata metalliverkolla niin, ettei rakenteiden ilmanvaihto kuitenkaan esty.

– Moni unohtaa tarkistaa yläpohjan ja katon helmat. Hiiret ovat taitavia kiipeilijöitä ja pääsevät katolle helposti esimerkiksi seinän vieressä kasvavien puiden oksia pitkin, Siltala huomauttaa.

Loukut ovat myrkkyjä turvallisempi valinta

Jos jyrsijä on jo päässyt sisälle, perinteinen heti tappava loukku on huomattavasti myrkkyjä parempi vaihtoehto.

– Myrkyille altistunut eläin voi kuolla talon rakenteisiin, mistä seuraa pitkäkestoinen ja vaikeasti poistettava hajuhaittojen ongelma. Suojakotelon sisään asetettu perinteinen loukku on siisti, tehokas ja turvallinen ratkaisu, sillä kotieläimet eivät pääse siihen käsiksi, Siltala neuvoo.

Sisälle päästessään rotat nakertavat kaikkea, myös sähkö- ja vesijohtoja, ja voivat aiheuttaa näin mittavia tuhoja. Rentokil Initial

Muistilista jyrsijöiden torjuntaan: