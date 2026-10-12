Ensilumi ja pakkaset ajavat jyrsijät sisätiloihin
27.11.2026 06:20:00 EET | Rentokil Initial Oy | Tiedote
Pakkasten kiristyessä ja ensilumen sataessa rotat, hiiret ja metsämyyrät hakeutuvat suojaan, lämpimään ja ravinnon äärelle sisätiloihin. Kyse ei ole pelkästä asumismukavuudesta, sillä rakenteisiin päässeet jyrsijät voivat aiheuttaa vaarallisia sähköpaloja, vesivahinkoja ja terveysriskejä. Rentokilin tekninen päällikkö Jouni Siltala muistuttaa, että paras torjunta alkaa kulkureittien huolellisesta tukkimisesta.
Jyrsijät mahtuvat yllättävän pienistä raoista ja pystyvät nakertamaan aukkoja nopeasti suuremmiksi. Koska niiden hampaat kasvavat jatkuvasti, ne jyrsivät aktiivisesti kaikkea eteensä osuvaa, kuten eristeitä, muoviputkia ja sähköjohtoja. Lisäksi ne levittävät tauteja, kuten myyräkuumetta, ja sotkevat paikkoja ulosteillaan.
– Ammattimaisessa tuholaistorjunnassa noudatetaan ERHM-mallia: estäminen, rajoittaminen, hävittäminen ja monitorointi. Jokaisen kiinteistönomistajan kannattaa keskittyä erityisesti kahteen ensimmäiseen vaiheeseen eli siihen, ettei jyrsijä pääse sisään eikä pihapiiristä löydy sille ravintoa, Rentokilin tekninen päällikkö Jouni Siltala kertoo.
Tuki raot ylhäältä alas asti
Rakennuksen ulkovaipan tiiviys on ensiarvoisen tärkeää. Tarkista erityisesti putkien ja sähköjohtojen läpiviennit esimerkiksi keittiön altaiden takaa ja sokkelista. Pienet kolot ja eristevälit tulisi tukkia tiheällä jyrsijäverkolla tai sopivalla saumausaineella. Myös ulkoverhouksen alalaidan tuuletusrako on syytä suojata metalliverkolla niin, ettei rakenteiden ilmanvaihto kuitenkaan esty.
– Moni unohtaa tarkistaa yläpohjan ja katon helmat. Hiiret ovat taitavia kiipeilijöitä ja pääsevät katolle helposti esimerkiksi seinän vieressä kasvavien puiden oksia pitkin, Siltala huomauttaa.
Loukut ovat myrkkyjä turvallisempi valinta
Jos jyrsijä on jo päässyt sisälle, perinteinen heti tappava loukku on huomattavasti myrkkyjä parempi vaihtoehto.
– Myrkyille altistunut eläin voi kuolla talon rakenteisiin, mistä seuraa pitkäkestoinen ja vaikeasti poistettava hajuhaittojen ongelma. Suojakotelon sisään asetettu perinteinen loukku on siisti, tehokas ja turvallinen ratkaisu, sillä kotieläimet eivät pääse siihen käsiksi, Siltala neuvoo.
Muistilista jyrsijöiden torjuntaan:
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Tiivistä rakenteet: Tuki läpiviennit, ulkoverhouksen alareuna sekä katon rajat jyrsijäverkolla tai tiivistemassalla.
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Poista houkuttimet: Pidä pihapiiri siistinä, huolehdi jäteastioiden ja kompostin tiiviydestä ja säilytä kuivaruoat suljetuissa astioissa.
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Suosi loukkuja: Käytä suojalaatikoihin sijoitettuja perinteisiä loukkuja myrkkyjen sijaan.
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Tarkkaile merkkejä: Rapina rakenteissa, papanat ja jyrsityt jäljet ovat merkkejä siitä, että torjuntaan on ryhdyttävä heti.
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Yhteyshenkilöt
Jouni SiltalaTekninen päällikkö, Rentokil Initial OyPuh:0400 354 926jouni.siltala@rentokil-initial.com
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