Kokoomuksen Kaunisto: Venäläisurheilijoille ei anneta paikkaa Suomen pelikentillä
12.11.2026 15:47:12 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, entinen koripalloammattilainen Ville Kaunisto kiittää kokoomuslaisen ulkoministeri Elina Valtosen johdolla tehtyä päätöstä kiristää venäläisurheilijoiden maahantuloa. Kauniston mukaan Venäjän ei pidä antaa käyttää urheilua keinona palata kansainväliseen yhteisöön samaan aikaan, kun se jatkaa raakaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa.
– Venäläinen urheilija voi sanoa haluavansa vain urheilla. Samaan aikaan ukrainalaisia urheilijoita kuolee Venäjän toimesta rintamalla puolustamassa kotimaansa vapautta. Heiltä Venäjä on vienyt paitsi mahdollisuuden urheilla, mutta myös tulevaisuuden. Arvokisoista unelmoivat lapset kuolevat siviileihin kohdistuvissa iskuissa. Venäjälle pidä levittää punaista mattoa Suomen pelikentille, Kaunisto sanoo.
Hallitus päätti tänään kiristää Venäjän kansalaisten maahantulon rajoituksia. Marraskuun 16. päivästä alkaen rajoitukset koskevat myös lyhytaikaista viisumilla tapahtuvaa työntekoa, kuten ammattiurheilua. Rajoitukset koskevat myös niin sanotulla neutraalilla statuksella kilpailevia venäläisurheilijoita.
– Olen itse pelannut ammatikseni koripalloa ja tiedän, miten paljon urheilu merkitsee ihmisille. Juuri siksi pidän tärkeänä, että kokoomuslaisen ulkoministeri Elina Valtosen johdolla Suomi näyttää tässä asiassa suuntaa. Urheilun arvoja ei puolusteta sulkemalla silmiä sodalta, Kaunisto painottaa.
Kauniston mukaan Suomen on näytettävä esimerkkiä myös kansainväliselle urheiluyhteisölle.
– Venäjä ei voi samaan aikaan hyökätä naapurimaahansa ja odottaa, että muu maailma jatkaa sen kanssa urheilua kuin mitään ei olisi tapahtunut. Jokainen kansainvälinen kilpailu on Venäjälle mahdollisuus tavoitella hyväksyntää ja näkyvyyttä. Sitä mahdollisuutta meidän ei pidä tarjota, Kaunisto sanoo.
– Suomen viesti on kirkas ja selvä: Venäjä ei voi pommittaa Ukrainaa ja samaan aikaan odottaa tervetulotoivotuksia kansainvälisille urheilukentille. Lopettakaa hyökkäyssotanne, Kaunisto päättää.
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Yhteyshenkilöt
Ville KaunistoEduskuntaryhmän 3. varapuheenjohtaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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