THL viikolla 47/2026
12.11.2026 15:43:24 EET | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 12.11. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.
Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.
https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat
THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi
Tiedotteet
- ma 16.11. Joka viides yläkoulun aloittaneista ei ole saanut syöpiä ehkäisevää HPV-rokotusta – THL ja Syöpäjärjestöt kampanjoivat rokotuskattavuuden nostamiseksi. Lisätietoa ja materiaalit embargolla: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244
- ke 18.11. Antibioottiresistenssin torjunta turvaa yhteiskunnan toimintakykyä. Lisätietoa ja materiaalit embargolla: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244
- to 19.11. Nuorten ravintoaineiden saanti – tuloksia Nuorten ravitsemustutkimuksesta. Nyt on ensimmäistä kertaa saatavilla kansallista tietoa nuorten ravintoaineiden saannista. Saantia verrataan ravitsemussuosituksiin ja peilataan nuorten ruokavalintoihin. Lisätietoa ja materiaalit embargolla: johanna.leinonen(at)thl.fi, puh. 029 524 7678
Uutiset
- ti 17.11. Kansallinen toimintasuunnitelma vahvistaa varautumista helteen terveyshaittoihin. STM julkaisee Kansallisen toimintasuunnitelman helteen terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Lisätiedot: kati.matikainen(at)thl.fi, puh. 029 524 8403
- ke 18.11 Suomessa paljon ei-kiireellisiä tehtäviä paljastaa kansainvälinen ensihoitopalvelujen vertailu. Pohjoismaiden ja Baltian maiden ensihoidon palveluissa on merkittäviä eroja. Raportti tarkastelee ensihoidon käyttöä, potilaspolkuja, suorituskykyä ja laatuindikaattoreita. Suomessa ensihoidon tehtävämäärä on korkea, joten Suomen ensihoidon toimintamalleja tulisi kehittää. Lisätiedot: hilkka.miettinen(at)thl.fi, puh. 029 524 7348
- pe 20.11. Julkaisemme tutkimustietoa 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilun vaikutuksista palvelujen käyttöön. Lisätiedot: piritta.rautavuori(at)thl.fi, puh. 029 524 7120
Blogit
- ma 16.11. Väkivallattomuus ja turvallisuus kuuluvat myös digitaalisiin ympäristöihin. Kirjoittajat: Ulla Korpilahti, THL, Esa Iivonen, MLL ja Kirsi Pollari, STM
- ti 17.11. Viisi ehdotusta luottamuksen parantamiseksi terveysjärjestelmässä. Kirjoittaja: Laura Kihlström, THL
- to 19.11. Osallisuus syntyy kokemuksesta tulla kuulluksi. Kirjoittajat: Melanie Shametaj ja Lotta Hurmerinta, Helsinki Missio, Anu Vähäniemi, THL
Tapahtumat
- ti 24.11. Suuri terveysverokeskustelu. Järjestämme suuren päättäjäkeskustelun elintarvikkeiden terveysperusteisesta verotuksesta ja muista ohjauskeinoista, joilla edistää terveellisiä ruokavalintoja Suomessa. Tilaisuudessa on muun muassa puolueiden edustajien paneeli. Järjestämme tilaisuuden yhdessä SOSTEn, Terve Paino ry:n ja Tarttumattomat sairaudet -järjestöverkoston kanssa. Tilaisuuteen on osallistumassa ministeriöiden, puolueiden, elintarviketeollisuuden, lääketeollisuuden ja sote-kentän edustajia. Tilaisuus pidetään ti 24.11. klo 14.00-15.50 keskustakirjasto Oodissa ja se myös striimataan. Lähetämme ensi viikolla median edustajille vielä erillisen kutsun tilaisuuteen. Lisätietoja: johanna.leinonen(at)thl.fi, puh. 029 524 7678. Tilaisuuden tiedot: https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat/2026-11-24/suuri-terveysverokeskustelu
Lisätietoa:
Katso myös ajankohtaisia uutisiamme thl.fi
THL:n tilastojen julkaisukalenteri
Seuraa THL:ää myös sosiaalisessa mediassa
THL:n tuoreimmat julkaisut löytyvät Julkarista
THL on myös Instagramissa tunnuksella @thl.fi
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Hallituskauden lakimuutokset heikentävät etenkin työttömien ja opiskelijoiden toimeentuloa - vaikutuksia arvioitu aiempaa tarkemman laskentamallin avulla11.11.2026 00:01:00 EET | Tiedote
Koko kuluvan hallituskauden 2023–2027 sosiaaliturva- ja veromuutokset heikentävät pienituloisimpien toimeentuloa, kertoo THL:n tuore selvitys. Sen mukaan muutokset laskevat alimman tulokymmenyksen kotitalouksien tuloja kahdeksan prosenttia eli keskimäärin noin 80 euroa kuukaudessa aikuista kohden. Samalla pienituloisten määrä kasvaa noin 102 000 hengellä, joista lapsia on noin 22 000.
THL viikolla 46/20265.11.2026 15:44:53 EET | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 5.11. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet ke 11.11. Miten nykyisen hallituksen tekemät sosiaaliturva- ja veromuutokset ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat eri väestöryhmiin, kuten lapsiin, työttömiin ja opiskelijoihin? Mitä vaikutuksia niillä on kotitalouksien tuloihin ja pienituloisten määrään? Julkaisemme työpaperin, jossa on arvioitu ensimmäistä kertaa koko hallituskauden lakimuutosten yhteisvaikutuksia. Myös arviointimenetelmää on tarkennettu. Lisätiedot ja materiaalit embargolla: piritta.rautavuori@thl.fi Uutiset ma 9.11
Hyvinvointialueiden erot syvenevät – osalla taloudellinen liikkumavara heikkenee merkittävästi4.11.2026 00:01:00 EET | Tiedote
Hyvinvointialueiden välinen eriytyminen väestökehityksessä, palvelutarpeissa ja taloudellisissa toimintaedellytyksissä on syventynyt. Eriytyminen uhkaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja vaikeuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista erityisesti alueilla, joilla väestö vähenee, palveluiden tarve kasvaa ja talouden liikkumavara kaventuu. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valtakunnallisesta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen asiantuntija-arviosta.
THL viikolla 45/202629.10.2026 15:30:47 EET | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 29.10. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet ke 4.11. THL julkaisee vuotuiset asiantuntija-arviot sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Suomessa. Kokonaisuuteen kuuluvat valtakunnallinen asiantuntija-arvio sekä kaikkien hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän aluekohtaiset asiantuntija-arviot. Lisätiedot ja embargopyynnöt viestinnän asiantuntija elina.suontama(at)thl.fi Uutiset 3.11. Julkaisemme oppaan, joka tukee hyvinvointialueita omaishoidon tuen myöntämisessä. Tavoitteena on yhtenäistää tukikäytän
THL: Diagnoositietojen painoarvoa hyvinvointialueiden rahoitusmallissa voitaisiin vähentää29.10.2026 00:01:00 EET | Tiedote
Sairastavuustiedon eli käytännössä pääosin diagnoositietojen painoarvon vähentämistä hyvinvointialueiden rahoitusmallissa on syytä selvittää, katsoo THL. Laitoksen tuoreen selvityksen mukaan niin sanotut demografiset mallit kuvaavat väestön palvelutarvetta suhteellisen hyvin terveydenhuollossa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme