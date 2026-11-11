Pysy liikkeessä, vaikka päivät lyhenevät: HONOR Watch 6 tukee treeniä läpi syksyn ja talven
12.11.2026 15:45:26 EET | Burson Finland Oy | Tiedote
Kun lämpötilat laskevat ja illat pimenevät, on helppo keksiä tekosyitä. On liian pimeää, kylmää ja märkää. Moni siirtääkin ulkotreeninsä suosiolla kevääseen. Uusi HONOR Watch 6 muuttaa tämän asetelman, sillä se auttaa juoksijoita, joukkueurheilijoita ja kuntosalikävijöitä pysymään liikkeessä säästä riippumatta. Älykellossa yhdistyvät kirkas näyttö, kestävä rakenne ja luotettava akunkesto. Kello pysyy ranteessa ja mukana rutiineissa, kun suuntaat lenkille pakkassäähän, treenaat iltavalaistuksessa tai siirryt sisäliikuntaan.
Pimeät kuukaudet ovat mahdollisuus peruskunnon rakentamiseen
Pimeät ja kylmät kuukaudet ovat erinomaista aikaa peruskunnon rakentamiselle. Juoksijat voivat keskittyä kestävyyteen, joukkueurheilijat ylläpitävät pelikuntoa ja kuntosalilla painopiste on voimaharjoittelussa. HONOR Watch 6 poistaa treenin esteitä. Kellon näyttö on selkeä hämärässäkin, laite kestää vaihtelevia sääolosuhteita eikä akkua tarvitse ladata jatkuvasti. Kello asettuu mukavasti ranteeseen päivästä toiseen ja auttaa pitämään fokuksen harjoittelussa.
Kirkas näyttö auttaa hämärässä
Pimeys on yksi yleisimmistä syistä, joiden vuoksi treeni jää väliin. HONOR Watch 6 taklaa tämän haasteen 1,46 tuuman AMOLED-näytöllä, jonka huippukirkkaus yltää jopa 3 000 nitiin. Syke, vauhti, väliajat ja ilmoitukset ovat helposti luettavissa niin iltahämärässä kuin stadionin kirkkaissa valoissakin. Edistyksellinen kosketusnäyttö reagoi saumattomasti myös silloin, kun näyttö on märkä sateen tai hien vuoksi. Data on aina selkeästi näkyvillä, ja treenit sujuvat mutkattomasti.
Kestää sadetta, hikeä ja lämpötilan vaihteluita
Huono sää on klassinen tekosyy treenin väliin jättämiselle, mutta HONOR Watch 6 sietää koviakin olosuhteita. Kellon tiivis rakenne kestää vettä, mutaa ja pölyä. Runko on saatavilla kahdessa eri materiaalissa, jotta jokainen liikkuja löytää itselleen parhaan vaihtoehdon. Mustan mallin erittäin kevyt alumiiniseosrunko on ihanteellinen laitteen painoa tarkkailevalle urheilijalle, kun taas hopeanvärinen malli nahkarannekkeella luottaa tyylikkääseen ja jämäkkään ruostumattomaan teräkseen. Kestävästä rakenteesta huolimatta käyttömukavuus pysyy huippuluokassa. Kello kestää sateiset jalkapallokentät, liukkaat lenkkipolut, hikiset kuntosalitreenit ja nopeat lämpötilan vaihtelut.
Akunkesto, joka ei jätä pulaan
Tavoitteellisille liikkujille harjoittelun seuraaminen on tärkeää, ja tyhjä akku voi katkaista treenirutiinin helposti. HONOR Watch 6 -älykellon 980 mAh:n akku tarjoaa jopa 35 päivän akunkeston tyypillisessä käytössä. Pitkän akunkeston ansiosta kello tukee useiden viikkojen harjoitusjaksoja. Sitä ei tarvitse ladata jatkuvasti, jolloin keskittyminen pysyy olennaisessa eli säännöllisessä harjoittelussa.
Rutiinit yllä läpi talven
HONOR Watch 6 yhdistää erittäin kirkkaan näytön, kestävän rakenteen ja pitkän akunkeston. Nämä ominaisuudet varmistavat, ettei treenirutiineja tarvitse laittaa tauolle päivien lyhentyessä. Älykello kulkee mukana joka askeleella ja auttaa aktiivisuuden ylläpitämisessä aina kevääseen saakka.
Saatavuus
HONOR Watch 6 -älykello on saatavilla Suomessa valtakunnallisesti hyvinvarustetuilta jälleenmyyjiltä suositushintaan 249 euroa.
Loputkin kuntoilun esteet karisevat, kun nappaat HONOR Watch 6:n itsellesi meneillään olevista Black Friday -kampanjoista huippuhintaan. Tutustu jälleenmyyjien tarjontaan ja katso parhaat kampanjahinnat!
Lisätiedot:
Pekko Honkasalo
PR Manager, HONOR Suomi
pekkohonkasalo@honor.com
Lue lisää HONORista: https://www.honor.com/fi/
HONOR sosiaalisessa mediassa:
Facebook: www.facebook.com/honorfinland
TikTok: www.tiktok.com/@honor_suomi
Instagram: www.instagram.com/honorfinland
YouTube: www.youtube.com/@HONOR_finland
HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.
Avainsanat
Kuvat
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Burson Finland Oy
Ideat talteen ja työt sujuvasti laitteelta toiselle: HONORin ekosysteemi tekee arjesta älykkäämpää11.11.2026 14:34:52 EET | Tiedote
Päivä alkaa usein älypuhelimella: herätyskellon sammuttamisella ja saapuneiden viestien vilkaisulla. Työmatkalla tabletti toimii lukulaitteena tai suunnittelun tukena. Samalla älykello seuraa taustalla aktiivisuutta, sykettä ja unta. Useimmille nämä laitteet ovat kuitenkin täysin erillisiä, ja käyttäjän täytyy itse nähdä vaivaa niiden tietojen yhdistämisessä. HONOR muuttaa tämän rakentamalla yhtenäisen ekosysteemin, jossa ideat ja sisällöt liikkuvat luontevasti käyttäjän mukana laitteesta toiseen. MagicOS-käyttöjärjestelmän, MagicRingin ja HONOR Connectin sekä edistyneiden tekoäly- ja terveysominaisuuksien avulla laitteiden välille syntyy näkymätön yhteys. Tuloksena on kokemus, joka mukautuu käyttäjän tottumuksiin ja tekee laitteiden käytöstä sujuvampaa. Yksi ekosysteemi, kolme toisiaan täydentävää roolia HONORin ekosysteemiajattelu perustuu siihen, että jokaisella laitteella on arjessa oma, selkeä roolinsa: Älypuhelin on aina mukana kulkeva keskus viestintään, sisällön tallentamiseen
Katse konepellin alle: Näin HONORin huomaamaton tekoäly toimii9.11.2026 13:31:30 EET | Tiedote
Näin laitteisto, ohjelmisto ja saumattomat yhteydet muovaavat arjen käyttökokemusta HONORin uusimmissa laitteissa.
Lisää tehoa ja vähemmän rasitusta silmille: fiksut rutiinit ja laitevalinnat pelastavat pimeät talvi-illat23.10.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Lokakuun lähestyessä loppuaan päivät lyhenevät ja HONOR kannustaa kiinnittämään huomiota siihen, miten älypuhelimia ja tabletteja kannattaa käyttää. HONOR kokosi vinkkejä, jotka auttavat tukemaan hyvinvointia, pidentämään laitteiden akunkestoa ja muuttamaan pitkät illat merkitykselliseksi tekemiseksi pelkän ruutuajan sijaan. Hyödynnä päivänvalo tehokkaasti Tulevan talvikauden lyhyiden päivien aikana luonnonvalo on kortilla. Siksi valoisa aika kannattaa hyödyntää niihin tehtäviin, jotka vaativat eniten keskittymistä. Ajoita lukeminen, opiskelu tai luova työ aamupäivään tai varhaiseen iltapäivään. Työskentele mahdollisuuksien mukaan ikkunan ääressä, kun sekä oma energiatasosi että päivänvalo ovat huipussaan. Kun valo vähenee, siirry kevyempiin tehtäviin. Säädä myös näytön kirkkautta ympäristön mukaan. Pidä näyttö kirkkaampana luonnonvalossa ja himmennä sitä sisätiloissa. Tämä vähentää silmien rasitusta ja säästää samalla akkua. Tee pitkistä illoista tuottavia Kun ilta saapuu, tabletin ta
Voiko älykellon unenseurantaan luottaa? Näin HONOR Watch 6 mittaa palautumistasi22.10.2026 15:02:18 EEST | Tiedote
Uni on hyvinvoinnin perusta, ja yhä useampi seuraa lepoaan älykellon avulla. HONOR Watch 6 on suunniteltu juuri tätä tarvetta varten. Kello muuttaa edistyksellisen anturiteknologian datan selkeäksi ja käytännölliseksi tiedoksi, joka auttaa nukkumaan paremmin ja elämään terveellisemmin ilman monimutkaisia lääketieteellisiä laitteita. Tarkkaa dataa unen eri vaiheista Nykyaikaiset älykellot tunnistavat luotettavasti, milloin käyttäjä nukahtaa ja herää sekä kuinka paljon aikaa hän viettää sängyssä. HONOR Watch 6 vie seurannan askeleen pidemmälle, sillä laitteessa on kaksi toisiaan täydentävää unenseurantatilaa. Tavallinen uni -tila (Regular Sleep) tunnistaa automaattisesti nukahtamis- ja heräämisajat, syvän ja kevyen unen jaksot sekä unen kokonaiskeston. Kun Terveellinen uni -tila (Healthy Sleep) on päällä, kello tunnistaa lisäksi REM-unen ja valveillaolojaksot sekä arvioi hengityksen laatua yön aikana. Tiedot esitetään HONOR Health -sovelluksessa selkeinä pisteytyksinä ja trendeinä. Niist
Taitettava HONOR Magic V6 on liikematkustajan ihanteellinen kumppani19.10.2026 09:36:46 EEST | Tiedote
Taitettava lippulaivapuhelin HONOR Magic V6 on matkustaville ammattilaisille liikematkojen ihanteellinen kumppani, joka yhdistää ohuen ja kevyen muotoilun, huipputason suorituskyvyn sekä käytännöllisen tekoälyn. Laitteen avulla työt sujuvat saumattomasti lentojen, hotellien ja kokousten välillä. HONOR Magic V6 on suunniteltu nimenomaan liikkuvaan työhön. Vain 9 millimetriä ohut ja 224 grammaa painava puhelin kätkee sisäänsä suuren sisänäytön, joka muuttaa lentokenttäloungen tai hotellin aulan hetkessä tehokkaaksi työpisteeksi. Pienestä koostaan huolimatta laitteessa on uuden sukupolven 6 660 mAh:n pii-hiili-akku. Se tarjoaa virtaa koko päivän sähköpostien, puheluiden, videopalaverien ja asiakirjojen käsittelyyn, jotta pistorasiaa ei tarvitse jatkuvasti etsiä. HONOR Magic V6 sopii saumattomasti myös Applen laitteita käyttävien ammattilaisten arkeen. HONOR Connect- ja HONOR WorkStation -ominaisuuksien avulla ilmoitukset ja muistiinpanot on helppo synkronoida iPhonen ja Macin kanssa. Tait
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme