Keskustan Kemppi: Nuoret eivät kuulu työkyvyttömyyseläkkeelle
12.11.2026 16:20:05 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Suomessa noin 16 000 alle 30-vuotiasta saa työkyvyttömyyseläkettä. Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kempin mukaan yhdenkään nuoren ei pitäisi joutua työkyvyttömyyseläkkeelle.
Pelkästään vuonna 2024 lähes 2 800 nuorta siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle. Se tarkoittaa lähes kahdeksaa nuorta joka päivä.
- Valtaosalla taustalla on mielenterveyden häiriöitä ja liian hitaat tai kaukana sijaitsevat palvelut ja rinnalla kulkijat.
- Suomi epäonnistuu vuodesta toiseen luomasta nuorille, kuntoutujille ja osatyökykyisille mukaanottavat työmarkkinat. Tämä on yhteiskunnallinen epäonnistuminen, johon meillä ei ole varaa.
Nuorten työkykyä on tuettava ennen kuin ongelmat pitkittyvät ja johtavat syrjäytymiseen työelämästä.
- Pelkkä terapiatakuu tai digitaalisten palvelukanavien lisääminen ei riitä. Erityisesti alle 30-vuotiaat tarvitsevat lähipalveluja ja ihmisten kohtaamisia. Sosiaaliturvan rinnalle tarvitaan velvoite henkilökohtaiseen tapaamiseen silloin, kun nuoren tilanne sitä edellyttää.
-Pitkittyviin poissaoloihin ja mielenterveysperusteisiin työkykyongelmiin on puututtava nopeasti. Apua on saatava ennen kuin nuori putoaa koulutuksesta ja työelämästä. Nyt näin ei tapahdu lupauksista huolimatta.
Keskusta esittää alle 30-vuotiaille nuorille työllisyystakuuta. Nuori on ohjattava ensisijaisesti koulutukseen, jos osaamisvaje vaikeuttaa työllistymistä ja työn tulee olla aina tavoite.
Työhön pääsyä on vauhditettava palauttamalla palkkatuet, vapauttamalla kuntien sakkomaksut takuutyön varmistamiseksi ja madaltamalla työnantajien kynnystä palkata nuoria.
- Työkyvystä huolehtiminen ei myöskään pääty työuran alkuun. Osaamista on voitava päivittää läpi työuran. Aikuiskoulutustuen tai sitä korvaavan järjestelmän tarkoituksenmukainen toteuttaminen on arvioitava osana jatkuvan oppimisen kokonaisuutta ja osaamisen päivittäminen voi olla edellytys sosiaaliturvan saamiselle.
Palveluita on karsittu erityisesti vammaisilta ihmisiltä, jonka tulee loppua. Myös vammaiset ihmiset tulee saada osallisiksi työelämään.
Suomen tulevaisuus rakentuu sille, että mahdollisimman moni pystyy tekemään työtä ja osallistumaan yhteiskuntaan. Emme voi hyväksyä sitä, että nuoren työura päättyy ennen kuin se on kunnolla alkanut.
- Työkyvyttömyyseläkkeen sijaan nuorelle on tarjottava mahdollisuus rakentaa oma tulevaisuutensa. Työkykyä pitää vahvistaa ennen kuin se menetetään
Yhteyshenkilöt
Hilkka KemppiKeskustan varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:+358 400 181 115hilkka.kemppi@eduskunta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
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