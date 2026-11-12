Pikakommentti: Ruoan hinnan nousu kiihtyi lokakuussa – kustannuspaineet välittyvät hintoihin viiveellä
13.11.2026 08:47:54 EET | Pellervon taloustutkimus PTT | Tiedote
Ruoan hinnan nousu kiihtyi hieman lokakuussa. Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin mukaan elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat nousivat lokakuussa 2,6 prosenttia vuoden takaisesta. Kuukausimuutos syyskuusta lokakuuhun oli 0,3 prosenttia. Hintakehityksessä on kuitenkin huomattavia eroja tuoteryhmien välillä.
”Ruoan hinnoissa alkaa vähitellen näkyä myös Lähi-idän kriisin aiheuttamia kustannuspaineita. Kriisin vaikutukset välittyvät ruokaketjuun tuotantopanosten, erityisesti energian, ja kuljetusten kustannusten kautta”, arvioi tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg. Kysyntätilanne vaikuttaa siihen, missä määrin kustannusten nousua pystytään siirtämään kuluttajahintoihin.
Kustannusten nousu siirtyy elintarvikkeiden kuluttajahintoihin tyypillisesti viiveellä, sillä ruokaketjun sopimukset ja hinnoittelukäytännöt hidastavat kustannusmuutosten välittymistä. Siksi aiempien kuukausien kustannuspaineet voivat näkyä kuluttajahinnoissa vasta loppuvuoden aikana ja ensi vuonna.
Lähikuukausina nähdään, kuinka laajasti kustannuspaineet välittyvät elintarvikkeiden kuluttajahintoihin ja jatkuuko ruokainflaation kiihtyminen. Hintakehitykseen vaikuttavat myös eri raaka-ainemarkkinoiden kysyntä- ja tarjontatilanteet.
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Yhteyshenkilöt
Sari Forsman-HuggtutkimusjohtajaPellervon taloustutkimus PTT ryPuh:0400 639 450sari.forsman-hugg@ptt.fi
Tietoja julkaisijasta
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
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