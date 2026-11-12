Kokoomuksen Fagerström: Startupit saavat aikaa kasvaa, SDP vastusti
13.11.2026 09:06:00 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomusjohtoinen hallitus vei eduskunnasta läpi yritysten tappioiden vähennysajan pidentämisen 25 vuoteen. Kokoomuksen kansanedustaja Noora Fagerström iloitsee pitkään odotetusta uudistuksesta, joka antaa startupeille tilaa kasvaa.
Eduskunta hyväksyi yritysten tekemien tappioiden vähennysajan pidentämisen 10 vuodesta 25 vuoteen. Valtiovarainvaliokunnan asiantuntijat pitivät valiokuntakäsittelyssä pidennystä laajasti perusteltuna, ja kymmenen vuoden aika on käytännössä osoittautunut liian lyhyeksi. Esimerkiksi Ruotsissa tappioiden vähentämiselle ei ole määräaikaa.
– Kasvuyritys tekee usein vuosia tappiota ennen kuin ensimmäinen euro voittoa tulee. Se ei ole huonoa liiketoimintaa, vaan sitä, että tuotetta kehitetään, testataan ja viedään maailmalle ennen kuin siitä saadaan tuloja. Tähän asti kymmenen vuoden takaraja on rangaissut juuri näitä yrityksiä. Jos voitto tulee vasta yhdennellätoista vuodella, ensimmäisten vuosien tappiot ovat jo vanhentuneet, ja yritys maksaa veroa voitosta, jota sille ei kokonaisuutena ole syntynyt. Nyt tämä vääryys korjataan, sanoo kokoomuksen kansanedustaja Noora Fagerström.
Fagerström pitää tappioiden vähennysajan pidentämistä tärkeänä jatkoaskeleena kokoomuksen kasvu- ja startup-yritysmyönteisille uudistuksille.
– Kokoomus on tehnyt hallituksessa paljon töitä sen eteen, että Suomessa kannattaa tehdä isoistakin ideoista totta ja hakea rohkeasti kasvua. Olemme alentaneet ulkomaisten avainhenkilöiden lähdeveroa, jotta kasvuyritykset saavat huippuosaajia Suomeen. Uudistamme listaamattomien yhtiöiden työsuhdeoptioiden verotusta niin, että vero maksetaan vasta, kun osakkeet myydään, eikä jo optioiden käyttöhetkellä, jolloin rahaa ei ole vielä tullut käteen. Lisäksi olemme pääomittaneet Tesiä, jotta kasvuyrityksille on tarjolla riskirahaa. Tappioiden vähennysajan pidentäminen on luonteva jatko tälle työlle, Fagerström sanoo.
Fagerström huomauttaa, että SDP vastusti eduskuntakäsittelyn aikana tappioiden vähennysoikeuden pidentämistä ja on esittänyt vastalauseessaan valtiovarainvaliokunnan mietintöön koko esityksen hylkäämistä.
– Olen hieman kummastuneena seurannut SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin puheita startupeista ja niiden tukemisesta. Kun sitten tulee eteen mahdollisuus tukea esitystä, jolla startupien toimintaa aidosti helpotetaan, asetutaan poikkiteloin. Mitään selitystä en ole tälle vastustukselle kuullut. Voisiko Lindtman nyt kertoa startup-kentälle, miksi tappioiden vähennysoikeutta ei tulisi pidentää?
Liitteenä kokoomuksen eduskuntaryhmän Startup-julkaisu.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Noora FagerströmKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Liitteet
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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