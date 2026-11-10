Suomen Lääketieteen Säätiö

Suomen Lääketieteen Säätiö tukee tiedettä 2,5 miljoonalla eurolla – apurahoja 157 tutkijalle

13.11.2026 08:11:20 EET | Suomen Lääketieteen Säätiö | Tiedote

Jaa

Säätiö sai tänä vuonna lähes 800 apurahahakemusta. Rahoituksella tuetaan lääketieteen tutkimusta laajasti aina syöpähoidoista hammaslääketieteeseen ja harvinaissairauksiin.

Kuvituskuva laboratoriosta, jossa tutkija istuu pöydän ääressä ja käsittelee työvälineitä.
Säätiön rahoituksella tutkitaan esimerkiksi yksilöllisempien hoitojen kehittämistä gynekologisiin syöpiin, leikkaushaavainfektioiden ehkäisyä ja sitä, miten jalkapalloilijoiden saamat päävammat vaikuttavat neurokognitioon. Anna Autio

Suomen Lääketieteen Säätiö myöntää yhteensä 2,55 miljoonan euron edestä apurahoja 157 lääkäritutkijalle. Apurahansaajia juhlistetaan perjantaina 13. marraskuuta Duodecimin vuosipäivän symposiumissa. Tänä vuonna säätiö jakaa paljon etenkin suuria tutkimusryhmän perustajan ja palaavan tutkijan apurahoja.

– Tahdomme tukea nuoria tutkijoita uran taitekohdissa. On tärkeää, että he pystyvät palaamaan Suomeen kansainväliseltä post doc -jaksolta ja tuomaan tuoreimmat opit potilaiden hyödyksi. Myös oman ryhmän perustaminen on iso askel itsenäistymisessä. Riittävä rahoitus näissä hetkissä takaa, että meille Suomeen kasvaa on jatkossakin uusia lääketieteen suunnannäyttäjiä, jotka kehittävät eri sairauksien diagnostiikkaa ja hoitoa, toteaa säätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Katriina Aalto-Setälä.

Uutuutena tämän vuoden apurahalistalla ovat 2 500 euron suuruiset Reumatautien tutkimusrahaston apurahat, joita sai kahdeksan tutkijaa. Niiden turvin tarkastellaan esimerkiksi suomalaisten tulehduksellisia lihassairauksia ja lastenreumaa.

– Rahasto jatkaa 1970-luvulla perustetun Reumatautien tutkimussäätiön arvokasta työtä. Tulehdukselliset reumasairaudet ovat erittäin yleisiä – Suomessakin niitä sairastaa arviolta 120 000 ihmistä. Uskomme, että tuoreet apurahansaajat pystyvät tuottamaan hyödyllistä tietoa hoitojen tueksi, Aalto-Setälä toteaa.

Varhainen palliatiivinen hoito voi karsia päivystyskäyntejä

Palaavan tutkijan apurahat ovat 45 000 euron arvoisia, ja säätiö jakoi niitä tänä vuonna kuudelle tutkijalle. Rahoituksella etsitään keinoja esimerkiksi ihosyövän havaitsemiseen sekä harvinaisen Marfanin oireyhtymän ja lihaskalvoja tuhoavan bakteeritulehduksen hoitoon.

Yksi apurahansaajista on dosentti Timo Carpén. Hän selvittää varhaisen palliatiivi­sen hoidon vaikutusta elämän loppu­vaiheen terveydenhuollon palveluiden käyttöön ja kustannuksiin.

– Työskentelin kaksi vuotta palliatiivisen lääketieteen fellowship-jaksolla Torontossa. Ympäristö oli monikulttuurinen, lämminhenkinen ja sain runsaasti kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Apuraha mahdollistaa aktiivisen tutkimuksen jatkamisen Suomeen palattuani, Carpén kertoo.

Aikaisemmin Carpén kollegoineen on pystynyt osoittamaan, että riittävän varhain aloitettu palliatiivinen hoito on yhteydessä merkittävästi vähäisempään päivystyskäyntien ja erikoissairaanhoi­don osastohoidon tarpeeseen elämän loppuvaiheessa. Uudessa tutkimukses­sa hän tarkastelee entistä laajempaa, vuonna 2025 kuolleiden suomalaisten, valtakunnallista aineistoa.

– Palvelut ovat Suomessa viime vuosi­na kehittyneet paljon, ja on ollut muun muassa sote-uudistus. Aiomme katsoa aineistosta, millaisia lääkityksiä ja hoi­toja potilaat ovat saaneet ja miten pal­jon he ovat käyttäneet terveydenhuollon palveluita elämän loppuvaiheessa. Mei­tä kiinnostaa erityisesti, millainen on varhaisen palliatiivisen hoidon vaikutus elämän loppuvaiheen kustannuksiin, Carpén sanoo.

Säätiön rahoituksella tutkitaan monia muitakin aiheita – esimerkiksi yksilöllisempien hoitojen kehittämistä gynekologisiin syöpiin, UVC-valon mahdollisuuksia leikkaushaavainfektioiden ehkäisyssä ja sitä, miten jalkapalloilijoiden saamat päävammat vaikuttavat neurokognitioon.

Tutustu kaikkiin vuoden 2026 apurahansaajiin täällä.

ADHD, uniapnea ja tekoäly kiinnostavat

Säätiö vastaanotti toukokuussa 798 apurahahakemusta. Eniten hakemuksia kertyi tuttuun tapaan syöpäsairauksiin. Nousua hakemusmäärissä näkyi etenkin sydän- ja verisuonisairauksissa, lasten- ja naistentaudeissa sekä psykiatrisissa sairauksissa. Hakijat tarttuivat myös ajankohtaisiin aiheisiin, kuten ADHD:hen, uniapneaan ja tekoälyyn.

– Kaikkia lääketieteen aloja tarvitaan tulevaisuuden terveyshaasteisiin vastaamiseen. Ensi vuonna aiomme tuoda tarjolle myös uuden kliinisen tutkijan apurahan. Ideana on, että yhä useampi lääkäri pystyisi sen turvin yhdistämään potilastyön tieteen tekemiseen. Näin tuorein tutkimustieto päätyy suorinta reittiä sairaaloiden arkeen ja hoidon tueksi, Aalto-Setälä sanoo.

Apurahajulkaisu 2026

Vuoden 2026 apurahat luokittain

Apuraha

Apurahan suuruus

Jaetut apurahat yhteensä

Apurahan saaneiden määrä

Tutkimusryhmän perustajan apuraha

170 000 €

1 020 000 €

6 kpl

Palaavan tutkijan apuraha

45 000 €

270 000 €

6 kpl

Post doc -poolin apuraha

65 000–85 000 €

231 000 €

3 kpl

24 kuukauden tutkimusapuraha

54 000–60 000 €

234 000 €

4 kpl

12 kuukauden tutkimusapuraha

27 000–30 000 €

228 000 €

8 kpl

6 kuukauden tutkimusapuraha

13 500–15 000 €

205 500 €

15 kpl

Kannustusapuraha

5 000 €

145 000 €

29 kpl

Eka-apuraha

2 500 €

195 000 €

78 kpl

Reumatautien tutkimusrahaston apuraha

2 500 €

20 000 €

8 kpl

Yhteensä

2 548 500 €

157 kpl

Lisäksi Suomen Lääketieteen Säätiö jakoi kaksi palkintoa: 20 000 euron suuruisen Pohjolan lääketieteen palkinnon suomalaiselle lääkärille tunnustuksena hänen elämäntyöstään ja 10 000 euron arvoisen Pohjolan lääketieteen innovaatiopalkinnon.

Säätiön jakamien apurahojen lisäksi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim myönsi 180 000 euron edestä 5 000 euron suuruisia kannustusapurahoja väitöskirjaansa valmisteleville ja tutkijanuraansa aloitteleville lääkäreille. Apurahan sai 36 nuorta tutkijaa.

Vuoden 2026 apurahahakemukset luokiteltuina

Sairausryhmä*

2026 kpl

2026 %

2025 kpl

2025 %

Syöpäsairaudet

108

13,5

132

16,3

Sydän- ja verisuonisairaudet

89

11,2

68

8, 4

Neurologiset sairaudet

81

10,2

84

10,4

Lastentaudit

77

9,6

64

7,9

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja -vammat

65

8,1

61

7,5

Naistentaudit ja synnytys

61

7,6

49

6,1

Terveyden edistäminen, th:n toimintatavat

50

6,3

55

6,8

Muut sisätaudit

44

5,5

52

6,4

Mielenterveys, psykiatriset sairaudet

41

5,1

30

3,7

Tartuntataudit

39

4,9

34

4,2

Hammaslääketiede

34

4,3

29

3,6

Muut

109

13,7

150

18,6

Yhteensä hakemuksia

798

808

* Sairauksien ryhmittelyssä on hyödynnetty soveltuvin osin ICD-10-tautiluokitusta. Ryhmiä on yhdistelty luettavuuden parantamiseksi. Toisaalta joukkoon on lisätty muutamia kategorioita, kuten lastentaudit sekä terveyden edistäminen ja terveydenhuollon toimintatavat. Vuonna 2022 yhdeksi kategoriaksi lisättiin hammaslääketiede, sillä apurahoja voidaan nyt hakea myös hammaslääketieteen alan tutkimuksiin.

Avainsanat

lääketiedetutkimusapurahalääkäriterveydenhuolto

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuva säätiön hallituksen puheenjohtajasta Katriina Aalto-Setälästä kirjahyllyn edustalla.
Ensi vuonna aiomme tuoda tarjolle uuden kliinisen tutkijan apurahan. Ideana on, että yhä useampi lääkäri pystyisi sen turvin yhdistämään potilastyön tieteen tekemiseen, kertoo säätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Katriina Aalto-Setälä.
Juho Kuva
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen Lääketieteen Säätiö tukee lääketieteellistä tutkimusta ja koulutusta kaikilla lääketieteen aloilla. Säätiö myöntää vuosittain apurahoja yli kaksi miljoonaa euroa noin 150 tutkijalle. Tuen kohteena ovat erityisesti nuoret tutkijat. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim perusti säätiön vuonna 1960.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Lääketieteen Säätiö

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye