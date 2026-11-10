Suomen Lääketieteen Säätiö tukee tiedettä 2,5 miljoonalla eurolla – apurahoja 157 tutkijalle
13.11.2026 08:11:20 EET | Suomen Lääketieteen Säätiö | Tiedote
Säätiö sai tänä vuonna lähes 800 apurahahakemusta. Rahoituksella tuetaan lääketieteen tutkimusta laajasti aina syöpähoidoista hammaslääketieteeseen ja harvinaissairauksiin.
Suomen Lääketieteen Säätiö myöntää yhteensä 2,55 miljoonan euron edestä apurahoja 157 lääkäritutkijalle. Apurahansaajia juhlistetaan perjantaina 13. marraskuuta Duodecimin vuosipäivän symposiumissa. Tänä vuonna säätiö jakaa paljon etenkin suuria tutkimusryhmän perustajan ja palaavan tutkijan apurahoja.
– Tahdomme tukea nuoria tutkijoita uran taitekohdissa. On tärkeää, että he pystyvät palaamaan Suomeen kansainväliseltä post doc -jaksolta ja tuomaan tuoreimmat opit potilaiden hyödyksi. Myös oman ryhmän perustaminen on iso askel itsenäistymisessä. Riittävä rahoitus näissä hetkissä takaa, että meille Suomeen kasvaa on jatkossakin uusia lääketieteen suunnannäyttäjiä, jotka kehittävät eri sairauksien diagnostiikkaa ja hoitoa, toteaa säätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Katriina Aalto-Setälä.
Uutuutena tämän vuoden apurahalistalla ovat 2 500 euron suuruiset Reumatautien tutkimusrahaston apurahat, joita sai kahdeksan tutkijaa. Niiden turvin tarkastellaan esimerkiksi suomalaisten tulehduksellisia lihassairauksia ja lastenreumaa.
– Rahasto jatkaa 1970-luvulla perustetun Reumatautien tutkimussäätiön arvokasta työtä. Tulehdukselliset reumasairaudet ovat erittäin yleisiä – Suomessakin niitä sairastaa arviolta 120 000 ihmistä. Uskomme, että tuoreet apurahansaajat pystyvät tuottamaan hyödyllistä tietoa hoitojen tueksi, Aalto-Setälä toteaa.
Varhainen palliatiivinen hoito voi karsia päivystyskäyntejä
Palaavan tutkijan apurahat ovat 45 000 euron arvoisia, ja säätiö jakoi niitä tänä vuonna kuudelle tutkijalle. Rahoituksella etsitään keinoja esimerkiksi ihosyövän havaitsemiseen sekä harvinaisen Marfanin oireyhtymän ja lihaskalvoja tuhoavan bakteeritulehduksen hoitoon.
Yksi apurahansaajista on dosentti Timo Carpén. Hän selvittää varhaisen palliatiivisen hoidon vaikutusta elämän loppuvaiheen terveydenhuollon palveluiden käyttöön ja kustannuksiin.
– Työskentelin kaksi vuotta palliatiivisen lääketieteen fellowship-jaksolla Torontossa. Ympäristö oli monikulttuurinen, lämminhenkinen ja sain runsaasti kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Apuraha mahdollistaa aktiivisen tutkimuksen jatkamisen Suomeen palattuani, Carpén kertoo.
Aikaisemmin Carpén kollegoineen on pystynyt osoittamaan, että riittävän varhain aloitettu palliatiivinen hoito on yhteydessä merkittävästi vähäisempään päivystyskäyntien ja erikoissairaanhoidon osastohoidon tarpeeseen elämän loppuvaiheessa. Uudessa tutkimuksessa hän tarkastelee entistä laajempaa, vuonna 2025 kuolleiden suomalaisten, valtakunnallista aineistoa.
– Palvelut ovat Suomessa viime vuosina kehittyneet paljon, ja on ollut muun muassa sote-uudistus. Aiomme katsoa aineistosta, millaisia lääkityksiä ja hoitoja potilaat ovat saaneet ja miten paljon he ovat käyttäneet terveydenhuollon palveluita elämän loppuvaiheessa. Meitä kiinnostaa erityisesti, millainen on varhaisen palliatiivisen hoidon vaikutus elämän loppuvaiheen kustannuksiin, Carpén sanoo.
Säätiön rahoituksella tutkitaan monia muitakin aiheita – esimerkiksi yksilöllisempien hoitojen kehittämistä gynekologisiin syöpiin, UVC-valon mahdollisuuksia leikkaushaavainfektioiden ehkäisyssä ja sitä, miten jalkapalloilijoiden saamat päävammat vaikuttavat neurokognitioon.
Tutustu kaikkiin vuoden 2026 apurahansaajiin täällä.
ADHD, uniapnea ja tekoäly kiinnostavat
Säätiö vastaanotti toukokuussa 798 apurahahakemusta. Eniten hakemuksia kertyi tuttuun tapaan syöpäsairauksiin. Nousua hakemusmäärissä näkyi etenkin sydän- ja verisuonisairauksissa, lasten- ja naistentaudeissa sekä psykiatrisissa sairauksissa. Hakijat tarttuivat myös ajankohtaisiin aiheisiin, kuten ADHD:hen, uniapneaan ja tekoälyyn.
– Kaikkia lääketieteen aloja tarvitaan tulevaisuuden terveyshaasteisiin vastaamiseen. Ensi vuonna aiomme tuoda tarjolle myös uuden kliinisen tutkijan apurahan. Ideana on, että yhä useampi lääkäri pystyisi sen turvin yhdistämään potilastyön tieteen tekemiseen. Näin tuorein tutkimustieto päätyy suorinta reittiä sairaaloiden arkeen ja hoidon tueksi, Aalto-Setälä sanoo.
Vuoden 2026 apurahat luokittain
|
Apuraha
|
Apurahan suuruus
|
Jaetut apurahat yhteensä
|
Apurahan saaneiden määrä
|
Tutkimusryhmän perustajan apuraha
|
170 000 €
|
1 020 000 €
|
6 kpl
|
Palaavan tutkijan apuraha
|
45 000 €
|
270 000 €
|
6 kpl
|
Post doc -poolin apuraha
|
65 000–85 000 €
|
231 000 €
|
3 kpl
|
24 kuukauden tutkimusapuraha
|
54 000–60 000 €
|
234 000 €
|
4 kpl
|
12 kuukauden tutkimusapuraha
|
27 000–30 000 €
|
228 000 €
|
8 kpl
|
6 kuukauden tutkimusapuraha
|
13 500–15 000 €
|
205 500 €
|
15 kpl
|
Kannustusapuraha
|
5 000 €
|
145 000 €
|
29 kpl
|
Eka-apuraha
|
2 500 €
|
195 000 €
|
78 kpl
|
Reumatautien tutkimusrahaston apuraha
|
2 500 €
|
20 000 €
|
8 kpl
|
Yhteensä
|
2 548 500 €
|
157 kpl
Lisäksi Suomen Lääketieteen Säätiö jakoi kaksi palkintoa: 20 000 euron suuruisen Pohjolan lääketieteen palkinnon suomalaiselle lääkärille tunnustuksena hänen elämäntyöstään ja 10 000 euron arvoisen Pohjolan lääketieteen innovaatiopalkinnon.
Säätiön jakamien apurahojen lisäksi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim myönsi 180 000 euron edestä 5 000 euron suuruisia kannustusapurahoja väitöskirjaansa valmisteleville ja tutkijanuraansa aloitteleville lääkäreille. Apurahan sai 36 nuorta tutkijaa.
Vuoden 2026 apurahahakemukset luokiteltuina
|
Sairausryhmä*
|
2026 kpl
|
2026 %
|
2025 kpl
|
2025 %
|
Syöpäsairaudet
|
108
|
13,5
|
132
|
16,3
|
Sydän- ja verisuonisairaudet
|
89
|
11,2
|
68
|
8, 4
|
Neurologiset sairaudet
|
81
|
10,2
|
84
|
10,4
|
Lastentaudit
|
77
|
9,6
|
64
|
7,9
|
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja -vammat
|
65
|
8,1
|
61
|
7,5
|
Naistentaudit ja synnytys
|
61
|
7,6
|
49
|
6,1
|
Terveyden edistäminen, th:n toimintatavat
|
50
|
6,3
|
55
|
6,8
|
Muut sisätaudit
|
44
|
5,5
|
52
|
6,4
|
Mielenterveys, psykiatriset sairaudet
|
41
|
5,1
|
30
|
3,7
|
Tartuntataudit
|
39
|
4,9
|
34
|
4,2
|
Hammaslääketiede
|
34
|
4,3
|
29
|
3,6
|
Muut
|
109
|
13,7
|
150
|
18,6
|
Yhteensä hakemuksia
|
798
|
808
* Sairauksien ryhmittelyssä on hyödynnetty soveltuvin osin ICD-10-tautiluokitusta. Ryhmiä on yhdistelty luettavuuden parantamiseksi. Toisaalta joukkoon on lisätty muutamia kategorioita, kuten lastentaudit sekä terveyden edistäminen ja terveydenhuollon toimintatavat. Vuonna 2022 yhdeksi kategoriaksi lisättiin hammaslääketiede, sillä apurahoja voidaan nyt hakea myös hammaslääketieteen alan tutkimuksiin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katriina Aalto-SetäläHallituksen puheenjohtajaSuomen Lääketieteen SäätiöPuh:040 5829 567katriina.aalto-setala@tuni.fi
Anna HumalamäkiViestintäpäällikköSuomen Lääketieteen SäätiöPuh:045 848 1317anna.humalamaki@laaketieteensaatio.fi
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Tietoja julkaisijasta
Suomen Lääketieteen Säätiö tukee lääketieteellistä tutkimusta ja koulutusta kaikilla lääketieteen aloilla. Säätiö myöntää vuosittain apurahoja yli kaksi miljoonaa euroa noin 150 tutkijalle. Tuen kohteena ovat erityisesti nuoret tutkijat. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim perusti säätiön vuonna 1960.
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