Hämeen yritysten varautuminen häiriö- ja poikkeustilanteisiin on vahvistunut
13.11.2026 08:51:25 EET | Hämeen kauppakamari | Tiedote
Hämeen yritysten varautuminen on kehittynyt myönteisesti verrattuna kaksi vuotta sitten toteutettuun kyselyyn, selviää Hämeen kauppakamarin tuoreesta varautumiskyselystä. ”Yritykset kouluttavat johtoa ja henkilöstöä aiempaa enemmän erilaisiin häiriötilanteisiin. Suurimpana haasteena nähdään kuitenkin resurssien puute, minkä lisäksi kehittämistarpeita liittyy tiedon saatavuuteen ja henkilöstön koulutukseen”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Tulokset osoittavat, että yritykset ovat vahvistaneet varautumistaan monenlaisiin häiriötilanteisiin. Hämeessä toimivat yritykset ovat varautuneet muun muassa tietoliikenneyhteyksien häiriöihin, kyberhyökkäyksiin ja maksuliikennehäiriöihin. Myös varautumisen suunnitelmallisuus on lisääntynyt.
Koulutukseen panostetaan aiempaa enemmän
Yksi selkeimmistä muutoksista on henkilöstön ja johdon kouluttamisen lisääntyminen. Vastanneista yrityksistä 48 prosenttia on kouluttanut henkilöstöään poikkeusoloihin ja erilaisiin häiriötilanteisiin. Vuonna 2024 vastaava osuus oli 35 prosenttia.
”Tuloksissa näkyy selkeä positiivinen kehitys. Yrityksissä varautumiseen kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota, ja erityisen tärkeää on, että myös henkilöstön ja johdon osaamiseen panostetaan. Varautuminen ei ole vain suunnitelmia, vaan työntekijöiden pitää tietää, miten erilaisissa häiriötilanteissa toimitaan. Myös eri tilanteiden käytännön harjoittelun merkitys korostuu”, sanoo Vanhala.
Resurssien puute on suurin haaste
Myönteisestä kehityksestä huolimatta varautumisen vahvistamiseen liittyy edelleen haasteita. Kyselyn tuloksissa suurimmaksi haasteeksi nousee resurssien puute. Varautumiseen vaikuttavat myös tiedon puute ja henkilöstön koulutukseen liittyvät tarpeet.
Yritykset odottavat varautumiseen tukea myös oman organisaationsa ulkopuolelta. Viranomaisilta ja elinkeinoelämän järjestöiltä toivotaan erityisesti neuvontaa ja tiedottamista.
”Yritykset ovat ottaneet selvästi askelia eteenpäin, mutta varautumisen kehittämiseen tarvitaan myös aikaa, osaamista ja muita resursseja. Tulokset korostavat yritysten, viranomaisten ja elinkeinoelämän järjestöjen yhteistyön merkitystä. Yrityksille pitää olla tarjolla käytännönläheistä tietoa ja tukea varautumisen kehittämiseen. Hämeen kauppakamari järjestää vuosittain alueen elinkeinoelämän varautumispäivän yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi muutaman vuoden toiminut kauppakamarin varautumistoimikunta vie systemaattisesti eteenpäin yritysten ja elinkeinoelämän yhteistyötä varautumisen teemoissa”, sanoo Vanhala.
Hämeen kauppakamarin varautumiskysely toteutettiin 3.–8.11.2026. Kyselyyn vastasi 96 yritystä. Vastaajista yli 36 prosenttia edusti palvelualoja ja 29 prosenttia teollisuutta. Vastaajat edustavat laajasti Hämeen kauppakamarin toiminta-alueen eri toimialoja. Vastaajayrityksistä 70 prosenttia työllistää alle 50 henkilöä. Edellinen vastaava kysely toteutettiin vuonna 2024, jolloin vastaajia oli 97.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anne VanhalaToimitusjohtajaPuh:050 339 1625anne.vanhala@hamechamber.fi
Kuvat
Hämeen kauppakamari
Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kuhmoinen sekä Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat.
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