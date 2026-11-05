Uudessa Bachelor Suomi -podcastissa palataan hetkiin, jotka jäivät tv-kameroiden ulkopuolelle
17.11.2026 07:00:00 EET | Podme | Tiedote
Alkavalla Bachelor Suomi -kaudella tv-ohjelma saa rinnalleen podcastin, jossa paneudutaan syvemmin sarjan tapahtumiin ja kokemuksiin kulissien takana. Mitä tapahtui kameroiden sammuttua? Podcast alkaa podcast- ja äänikirjapalvelu Podmessa tiistaina 17. marraskuuta.
Uudella Bachelor Suomi -kaudella rakkautta etsii Arttu Kilpeläinen, jonka sydäntä tavoittelee ennätysmäärä naisia. Suosittu rakkausreality saa tällä kaudella rinnalleen Podme-palvelussa julkaistavan Bachelor Suomi -podcastin. Tiistaina 17. marraskuuta alkavassa podcastissa juontaja Shirly Karvinen, Bachelor-Arttu ja mm. kauden naiset palaavat sarjan puhutuimpiin hetkiin, paljastavat tarinoita kuvausten takaa ja avaavat tunteita, joita ei nähty tv-ruudussa.
Yhteistyössä Podmen, MTV:n ja Warner Bros. International Television Production Finlandin kanssa tuotetun podcastin tavoitteena on täydentää Bachelor Suomi -ohjelman kerrontaa ja tarjota sarjan katsojille lisäarvoa. Kauden aikana kuullaan rehellisiä kokemuksia, yllättäviä käänteitä ja ennenkuulumattomia tarinoita rakkauden etsinnän kulisseista.
– Oikein tehtynä podcast ei ole vain tv-sarjan lisäsisältöä, vaan se muuttaa katsojan suhdetta ohjelmaan. Tv-sarjassa nähdään tapahtumat, ja podcastissa päästään osallistujien kokemusten, tunteiden ja tulkintojen äärelle. Kun podcastissa tarjotaan lisäksi ennen kuulematonta materiaalia sarjan kulisseista, fanit pääsevät kokemaan ohjelman entistä monipuolisemmin, kertoo Podme Suomen sisältöjohtaja Ninja Huhtamäki.
Luvassa paljastuksia, joita ei ruudussa nähdä
Warner Bros. International Television Production Finlandin Tuire Lindström on toiminut Bachelor Suomen vastaavana tuottajana neljän kauden ajan. Lindström sanoo alkavan kauden olevan poikkeuksellinen.
– Tämä on syvällisin Bachelor Suomi -kausi, jota olen ollut tekemässä. Samalla se on vahvasti kiinni tässä ajassa ja siinä, millaista deittailu ja ihmissuhteiden rakentaminen nykyään on. Yksi sarjan kiehtovimmista puolista on se, miten eri tavoin ihmiset voivat kokea samat tilanteet. Kun on itse ollut mukana tekemässä sarjaa, tietää myös, miten paljon tarinoita ja kiinnostavia hetkiä jää televisiojaksojen ulkopuolelle, Lindström alustaa ja jatkaa:
– Podcast tuo aivan uuden tavan kokea Bachelor Suomi. Se antaa osallistujille tilaa palata kauden tapahtumiin, avata omia kokemuksiaan ja syventyä asioihin, joille itse sarjassa ei välttämättä ollut tilaa. Samalla kuulijat pääsevät kurkistamaan kulissien taakse ja kuulemaan materiaalia suoraan kuvauksista.
Podcast-jakso julkaistaan Podmessa kerran viikossa tiistaisin, samassa rytmissä MTV Katsomo+ -palvelun julkaisutahdin mukaisesti. Jokaisesta Bachelor Suomi -podcastin jaksosta voi lisäksi nähdä MTV Katsomossa viikoittain julkaistavan 2-3-minuuttisen videoklipin.
– Bachelor on ehdottomasti maailmanlaajuisesti yksi tunnetuimmista formaateista rakkausreality-genressä ja se on ihastuttanut katsojia MTV:llä jo usean tuotantokauden verran. Ohjelma tarjoaa tarttumapintaa ja puheenaiheita deittailuun ja parisuhteisiin liittyen ja sillä on kykyä nousta kausi toisensa jälkeen katsojia puhuttelevaksi ilmiöksi. Olemme iloisia, että pääsemme laajentamaan Bachelor-ilmiötä televisio-ohjelman ohella nyt myös audiosisältöihin Bachelor Suomi -podcastin muodossa, sanoo MTV:n kotimaisten sisältöjen vastaava tuottaja Mei Hari.
Podme ja MTV kuuluvat samaan Schibsted-konserniin.
Bachelor Suomi alkaa MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa tiistaina 17. marraskuuta. Samana päivänä käynnistyy myös Bachelor Suomi -podcast Podme-palvelussa. Tuolloin podcastista julkaistaan poikkeuksellisesti kaksi jaksoa samana päivänä.
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Yhteyshenkilöt
Christos ZavrosCommunications and Marketing Manager Finlandchristos.zavros@podme.com
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Tietoja julkaisijasta
Podme on vuonna 2017 perustettu podcast- ja äänikirjapalvelu, jonka kautta käyttäjät voivat kuunnella premium-podcasteja ja äänikirjoja kuukausimaksulla ilman mainoksia. Lisäksi palvelun kautta voi kuunnella myös ilmaisia, vapaassa jakelussa olevia podcasteja. Podme toimii tällä hetkellä myös Ruotsissa ja Norjassa. Palvelu on saatavilla iOS- ja Android -sovelluksina.
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