SAK, Akava ja STTK: Oikeudenmukainen siirtymä on onnistuneen ilmastopolitiikan edellytys
13.11.2026 12:01:00 EET | Akava ry | Tiedote
Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK korostavat, että ilmastonmuutoksen torjunnan on kuljettava käsi kädessä työllisyyden, osaamisen kehittämisen ja työntekijöiden oikeuksien kanssa. Vihreän siirtymän pitää synnyttää uutta työtä ja talouskasvua sekä turvata työntekijöiden asema ja työllisyys elinkeinorakenteiden muuttuessa.
Kansainväliset työnantaja- ja työntekijäjärjestöt IOE ja ITUC ovat Turkissa järjestettävän COP31-ilmastokokouksen yhteydessä vaatineet yhteisessä julkilausumassaan, että oikeudenmukainen siirtymä nostetaan ilmastopolitiikan toimeenpanon ytimeen.
Suomen palkansaajakeskusjärjestöt tukevat tavoitetta voimakkaasti, sillä valitettavasti viime aikoina politiikasta näyttää tulleen vihreän siirtymän heikoin lenkki. Useissa maissa ilmastotoimia ja vihreää siirtymää vastustavat puolueet menestyvät. Oikeudenmukaisessa siirtymässä on kyse toimivan ilmastopolitiikan perustasta – ei ylimääräisestä politiikkatoimesta, jonka jäsenvaltiot voivat halutessaan olla huomioimatta.
Työntekijät mukaan muutoksen suunnitteluun
Oikeudenmukainen siirtymä edellyttää työntekijöiden ja heidän edustajiensa osallistumista ilmastopolitiikan ja työelämän muutosten suunnitteluun. Ilmasto-, teollisuus- ja työllisyyspolitiikkaa pitää kehittää yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa.
– Kunnianhimoisen ilmastopolitiikan läpivieminen edellyttää työntekijöiden luottamusta siihen, että muutos toteutetaan oikeudenmukaisesti. Työntekijöiden on päästävä vaikuttamaan muutosta edistäviin keinoihin, eikä rakennemuutoksen kustannuksia saa jättää yksittäisten työntekijöiden kannettaviksi, korostaa SAK:n Pia Björkbacka.
Osaaminen ratkaisee siirtymän onnistumisen
Vihreä siirtymä muuttaa osaamistarpeita kaikilla toimialoilla. Uusien investointien toteutuminen ja työntekijöiden siirtyminen uusiin tehtäviin edellyttävät riittäviä mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen.
– Vihreä siirtymä tarjoaa Suomelle mahdollisuuden synnyttää uutta korkean jalostusarvon liiketoimintaa ja laadukkaita työpaikkoja. Se puolestaan edellyttää panostuksia tutkimukseen, innovaatioihin ja osaamiseen. Työntekijöiden mahdollisuudet kouluttautua on turvattava koko työuran ajan, toteaa Akavan Piia Rekilä.
Ilmastoinvestointien tuotettava laadukkaita työpaikkoja
Vihreän siirtymän investointien työllisyysvaikutukset eivät synny automaattisesti. Suomen on huolehdittava siitä, että investoinnit vahvistavat kotimaista tuotantoa, yritysten kilpailukykyä ja alueiden elinvoimaa.
– Puhtaan siirtymän investoinnit voivat uudistaa Suomen teollisuutta ja luoda uusia työpaikkoja. On tärkeää, että investointien yhteydessä huolehditaan myös henkilöstöstä: heidän työehdoistaan, osaamisestaan ja työn laadusta. Muutosta on ennakoitava yhdessä työpaikoilla, painottaa STTK:n Jaakko Haikonen.
SAK, Akava ja STTK edellyttävät, että Suomi edistää COP31-ilmastokokouksessa oikeudenmukaisen siirtymän konkreettista toimeenpanoa Kansainvälisen työjärjestö ILOn periaatteiden mukaisesti.
Lisätietoja
Johtava asiantuntija Pia Björkbacka, SAK, puhelin 050 464 5342
Kasvu- ja työllisyysjohtaja Piia Rekilä, Akava, puhelin 044 300 9484
Ilmasto- ja energiapolitiikan asiantuntija Jaakko Haikonen, STTK, puhelin 0400 273 385
Avainsanat
Akava ry
Akava on korkeakoulutettujen ja korkeakouluopiskelijoiden palkansaajakeskusjärjestö. Edustamme 35 jäsenliittoa, joissa on yli 600 000 jäsentä. Tavoitteenamme on hyvä ja tuottava työelämä, joka perustuu korkeaan osaamiseen. Sen avulla voimme saavuttaa vahvan työllisyyden ja luoda vastuullista talouskasvua.
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