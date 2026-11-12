Muistutus: Toimittaja, lähde mukaan Strasbourgiin seuraamaan Euroopan parlamentin täysistuntoa keväällä 2027
13.11.2026 12:24:09 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Matkan aikana toimittajat saavat mahdollisuuden seurata paikan päällä Euroopan parlamentin työtä, tavata parlamentin jäseniä ja lisätä tietouttaan EU-päätöksenteosta. Toimittajilla on myös aikaa tehdä haastatteluita ja uutisoida viikon ajankohtaisista tapahtumista.
Haku koskee tammi-, helmi-, maalis-, huhti-, touko- ja kesäkuun 2027 täysistuntoja Strasbourgissa:
- 18.–21.1.2027
- 15.–18.2.2027
- 8.–11.3.2027
- 12.–15.4.2027
- 24.-27.5.2027
- 14.-17.6.2027
Euroopan parlamentti maksaa kohtuulliset matkakustannukset economy-luokassa sekä majoituksen (Strasbourgin toimittajamatkojen osalta kiinteä korvaus 180 euroa/yö majoitusta ja muita kuluja varten). Matkakulut korvataan jälkikäteen.
Voit hakea matka-apurahaa täyttämällä hakulomakkeen viimeistään sunnuntaihin 15.11 mennessä:
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto myöntää matka-apurahoja toimittajille, jotka työskentelevät matkan aikana Julkisen sanan neuvoston alaisille medioille.
Toimittajat ovat tervetulleita tutustumaan Euroopan parlamentin täysistuntoihin myös tiedotusvälineen tai toimittajan omalla kustannuksella.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
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