Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Muistutus: Toimittaja, lähde mukaan Strasbourgiin seuraamaan Euroopan parlamentin täysistuntoa keväällä 2027

13.11.2026 12:24:09 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote

Jaa

Matkan aikana toimittajat saavat mahdollisuuden seurata paikan päällä Euroopan parlamentin työtä, tavata parlamentin jäseniä ja lisätä tietouttaan EU-päätöksenteosta. Toimittajilla on myös aikaa tehdä haastatteluita ja uutisoida viikon ajankohtaisista tapahtumista.

Haku koskee tammi-, helmi-, maalis-, huhti-, touko- ja kesäkuun 2027 täysistuntoja Strasbourgissa:

  • 18.–21.1.2027
  • 15.–18.2.2027 
  • 8.–11.3.2027
  • 12.–15.4.2027
  • 24.-27.5.2027
  • 14.-17.6.2027

Euroopan parlamentti maksaa kohtuulliset matkakustannukset economy-luokassa sekä majoituksen (Strasbourgin toimittajamatkojen osalta kiinteä korvaus 180 euroa/yö majoitusta ja muita kuluja varten). Matkakulut korvataan jälkikäteen.

Voit hakea matka-apurahaa täyttämällä hakulomakkeen viimeistään sunnuntaihin 15.11 mennessä:

Euroopan parlamentin Suomen-toimisto myöntää matka-apurahoja toimittajille, jotka työskentelevät matkan aikana Julkisen sanan neuvoston alaisille medioille.
Toimittajat ovat tervetulleita tutustumaan Euroopan parlamentin täysistuntoihin myös tiedotusvälineen tai toimittajan omalla kustannuksella.

Avainsanat

toimittajamatkatäyistuntostrasbourgeuroopan parlamentti

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye