22 RKP luottamushenkilöä vaatii toimia Länsi-Uudenmaan terveydenhuollon turvaamiseksi – Lohjan synnytysosasto avattava uudelleen ja Raaseporin sairaalan kansallista tukea jatkettava

RKP:n luottamushenkilöiden mukaan Lohjan synnytysosaston sulkemisella ja Raaseporin sairaalan palvelujen supistamisella on ollut kielteisiä vaikutuksia. Monien asukkaiden kokema turvattomuus vaatii toimia.

Seuraavien eduskuntavaalien alla luottamushenkilöt toivovat, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen läntisimpien osien terveydenhuollon tilanne otetaan vakavasti. Tarvitaan parempia rakenteita yhdenvertaisen hoidon turvaamiseksi myös Länsi-Uudenmaan läntisimmissä osissa. Myös kielelliset oikeudet on huomioitava

Allekirjoittajat muistuttavat, että Hangon, Raaseporin, Inkoon, Siuntion, Lohjan, Vihdin ja Karkkilan yhteenlaskettu asukasluku on yli 128 000. Väestömäärä on verrattavissa Etelä-Karjalan hyvinvointialueeseen, jossa on täysipainoisesti toimiva keskussairaala. Tähän nähden aluetta kohdellaan epäoikeudenmukaisesti.

RKP:n luottamushenkilöt toivovat, että Raaseporin sairaalan kehittämistehtävän rahoitusta ja suunnitelmien toteuttamista voidaan jatkaa seuraavalla hallituskaudella. Tavoitteena on toteuttaa erikoisvastaanottoja, jotka vähentävät tarvetta matkustaa kauemmas pienempiä hoitotoimenpiteitä ja konsultaatioita varten. He haluavat myös, että Raaseporin sairaalan päivystysaikoja tarkistetaan. Luottamushenkilöt arvostelevat sitä, että HUS sulkee erikoisvastaanottoja ennen palvelusuunnitelman valmistumista.

Lisäksi he toivovat, että Lohjan synnytysosastoa koskeva kysymys nostetaan esiin kansallisella tasolla. Selvitys Suomen synnytyssairaalaverkoston tulevaisuudesta valmistuu ensi talvena. RKP:n luottamushenkilöt haluavat, että alueen kunnat antavat lausunnon joulukuussa lausuntokierrokselle tulevasta väliraportista.

Selvitys toimii seuraavien hallitusneuvottelujen pohjana. RKP:n aloitteesta selvitetään myös tarvetta avata Lohjan synnytysosasto uudelleen.

Luottamushenkilöt korostavat, että RKP on myös kansallisella tasolla tehtävä työtä Lohjan synnytysosaston avaamiseksi uudelleen vuoden 2026 puoluekokouksessa hyväksytyn aloitteen mukaisesti. Tämä on tarpeen alueen erikoissairaanhoidon tulevaisuuden turvaamiseksi ja kasvavan Uudenmaan väestön tarpeisiin vastaamiseksi. Liian keskitetty palveluverkko on riski myös varautumisen näkökulmasta.

Lisäksi tarvitaan rakenteellisia ja lainsäädännöllisiä toimia Länsi-Uudenmaan erikoissairaanhoidon turvaamiseksi.

– Haluamme tehdä työtä elinvoimaisen alueen puolesta ja luoda lisää työpaikkoja ja kasvua, joka hyödyttää koko Suomea. Länsi-Uusimaa on puolustustoimintansa, kuten Uudenmaan prikaatin ja Syndalenin, satamiensa ja puolustusteollisuutensa ansiosta erittäin tärkeä Suomen varautumisen kannalta. Mutta myös terveydenhuolto on tärkeää. Valitettavasti länsiuusmaalaisten hoitomatkat ovat venyneet liian pitkiksi myös verrattuna muualla Suomessa asuviin. Tähän on saatava muutos. Se edellyttää toimia myös kansallisella tasolla, RKP.n luottamushenkilöt toteavat.