Vasemmistoliitto

Veronika Honkasalo: Suomen on painostettava Israelia noudattamaan tulitaukoa ja päästämään apu perille

14.11.2026 09:00:00 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

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Gazassa kovat rankkasateet ovat tulvineet kymmenien tuhansien sotaa kodeistaan paenneiden gazalaisten telttoihin. Israel ei noudata tulitaukoa ja estää edelleen humanitaarisen avun pääsyn alueelle. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja ulkoasianvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo vaatii Suomea painostamaan Israelia päästämään avun perille ja lopettamaan kansanmurhan.

Kuva: Outi Neuvonen

– Me emme voi kääntää katsettamme pois siitä, miten Israel kohtelee palestiinalaisia.Meillä on velvollisuus estää siviilien kärsimys ja kansanmurha, Honkasalo sanoo.

Honkasalon mukaan on käsittämätöntä, että niin sanottu tulitauko on julistettu yli vuosi sitten, mutta Gazan humanitaarinen tilanne ei ole muuttunut yhtään paremmaksi. Humanitaariset tarpeet Gazassa olivat valtavat jo ennen viikonlopun tuhoisia tulvia.

– Talvi on tulossa. Olosuhteet palestiinalaisille elää tulvivissa teltoissa, joissa ei ole lämmöneristystä tai toimivaa vedenpoistojärjestelmää ovat aivan epäinhimilliset, Honkasalo sanoo.

– Israel myös jatkaa edelleen palestiinalaisten tappamista, tuhoaa Gazan infrastruktuuria ja rajoittaa humanitaarista apua. Me emme voi antaa tämän jatkua, Honkasalo sanoo.

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