Veronika Honkasalo: Suomen on painostettava Israelia noudattamaan tulitaukoa ja päästämään apu perille
14.11.2026 09:00:00 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Gazassa kovat rankkasateet ovat tulvineet kymmenien tuhansien sotaa kodeistaan paenneiden gazalaisten telttoihin. Israel ei noudata tulitaukoa ja estää edelleen humanitaarisen avun pääsyn alueelle. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja ulkoasianvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo vaatii Suomea painostamaan Israelia päästämään avun perille ja lopettamaan kansanmurhan.
– Me emme voi kääntää katsettamme pois siitä, miten Israel kohtelee palestiinalaisia.Meillä on velvollisuus estää siviilien kärsimys ja kansanmurha, Honkasalo sanoo.
Honkasalon mukaan on käsittämätöntä, että niin sanottu tulitauko on julistettu yli vuosi sitten, mutta Gazan humanitaarinen tilanne ei ole muuttunut yhtään paremmaksi. Humanitaariset tarpeet Gazassa olivat valtavat jo ennen viikonlopun tuhoisia tulvia.
– Talvi on tulossa. Olosuhteet palestiinalaisille elää tulvivissa teltoissa, joissa ei ole lämmöneristystä tai toimivaa vedenpoistojärjestelmää ovat aivan epäinhimilliset, Honkasalo sanoo.
– Israel myös jatkaa edelleen palestiinalaisten tappamista, tuhoaa Gazan infrastruktuuria ja rajoittaa humanitaarista apua. Me emme voi antaa tämän jatkua, Honkasalo sanoo.
Yhteyshenkilöt
Veronika HonkasalokansanedustajaPuh:040 555 9409veronika.honkasalo@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Johannes Yrttiaho: Onko hallituksessa erimielisyys puolustusmenojen korotuksista?13.11.2026 13:33:45 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho ihmettelee Petteri Orpon hallituksen keskeisten ministerien ristiriitaisia linjauksia puolustusmenojen tasosta.
Jessi Jokelainen: Tekoäly-yhtiöitä on voitava verottaa, jotta saamme turvattua hyvinvointivaltion kantokyvyn13.11.2026 11:15:54 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Jessi Jokelaisen mielestä nyt on jo kiire miettiä tulevaisuuden yhteiskuntasopimusta, kun tekoälyn edistysaskeleet uhkaavat repiä vanhat rakenteet hajalle. Jokelainen haluaa avata keskustelun tekoälyveron mahdollisuuksista.
Timo Furuholm: Orpon hallitus laittaa lapset maksamaan suuryritysten ja miljonäärien veronalennukset11.11.2026 13:56:45 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm pitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreita laskelmia pienituloisuuden lisääntymisestä karuna osoituksena Orpon hallituksen epäoikeudenmukaisesta talouspolitiikasta.
Johannes Yrttiaho: Ministeri Puisto sivuutti kysymyksen datakeskustalouden riskeistä – sokea usko tekoälyjätteihin vie harhaan11.11.2026 13:04:04 EET | Tiedote
Kansanedustaja Johannes Yrttiaho (vas.) teki hallitukselle kirjallisen kysymyksen datakeskuksista 16.10.2026. Kysymyksessään hän vaati hallitusta varautumaan tekoäly- ja datakeskutalouden riskeihin, myös kasvavan velkakuplan puhkeamiseen.
Laura Meriluoto: Seuraavan hallituksen on ensi töikseen palautettava sote-järjestöjen toimintaedellytykset11.11.2026 09:58:43 EET | Tiedote
Seuraavan hallituksen on viipymättä palautettava sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaedellytykset, vaatii kansanedustaja, vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Laura Meriluoto.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme