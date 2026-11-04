Ilmastopaneelin raportti: Maa- ja metsätaloudessa ja maankäytössä voidaan merkittävästi vähentää päästöjä ja vahvistaa hiilinieluja
17.11.2026 01:00:00 EET | Ilmastopaneeli | Tiedote
Maatalouden, metsätalouden ja maankäytön päästöjä voidaan vähentää merkittävästi vettämällä turvemaapeltoja, hillitsemällä metsäkatoa ja kasvattamalla metsien hiilivarastoa. Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää rakenteellisia muutoksia ohjauskeinoihin ja tukipolitiikkaan.
Suomen ilmastopaneelin tänään julkaistu raportti kokoaa yhteen ajantasaista tutkimustietoa AFOLU-sektorin eli maatalouden, metsätalouden ja maankäytön päästövähennysmahdollisuuksista kustannusvaikutuksineen. Maankäyttösektorin ja maatalouden kasvihuonekaasupäästöt olivat kolmannes Suomen vuoden 2024 kokonaispäästöistä.
Raportin tulosten perusteella päästövähennysten kannalta merkittävimpiin ja kustannusvaikutuksiltaan parhaisiin toimiin kuuluvat turvemaapeltojen vettäminen, metsäkadon hillitseminen ja metsien hiilivaraston kasvattaminen. Ilmastotoimien vauhdittaminen edellyttää lähivuosina merkittäviä muutoksia muun muassa tukien kohdentamiseen, päästöjen hinnoitteluun ja markkinoihin sekä neuvontaan ja koulutukseen.
Tulosperusteisia tukia, muutosmaksuja ja taloudellista kannattavuutta
Turvemaapeltojen vettäminen vähentää päästöjä nopeasti. Turvepeltojen vettämiseen tarvitaan investointeja, joihin voidaan kannustaa tulosperusteisilla tuilla. Päästövähennystoimien perusteella maksettavat tuet lisäisivät myös maanomistajien valmiuksia osallistua vapaaehtoisiin hiilimarkkinoihin. Ympäröivä maankäyttö voi estää vedenpinnan nostoa ja siksi toimien suunnittelu valuma-aluetasolla takaa kustannusvaikuttavuutta.
Metsäkadon hillitseminen on välttämätöntä. Metsäkatoa hillitsemällä voidaan vähentää päästöjä, jotka koostuvat metsien hiilivaraston ja hiilinielun menetyksestä sekä maankäytön muutoksen jälkeen syntyvistä maaperän päästöistä. Riittävän korkea maankäytön muutosmaksu hillitsisi uusien turvepeltojen raivausta ja keräisi metsäkatoa aiheuttavista rakennushankkeista tuloja valtiolle.
Metsien hiilivarastoja pitää kasvattaa aikailematta. Metsätaloudessa kustannusvaikuttavinta on vahvistaa viime vuosikymmenen aikana olemattomiin heikentynyttä hiilinielua kiertoaikoja pidentämällä, harvennushakkuita lieventämällä ja turvemailla jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen siirtymällä, jotka voivat olla joillekin metsänomistajille jopa taloudellisesti kannattavampia kuin nykyisenkaltainen metsänhoito.
Raportissa on käsitelty maatalouden osalta tuotantoeläinten ruoansulatuksen päästöjä, lannankäsittelyn päästöjä, peltojen lannoitusta, kivennäismaapeltoja, turvemaan peltoja ja maatalouden energiankäyttöä. Metsätalouden puolelta tietoa on metsänhoidosta, ojitettujen turvemaametsien käsittelystä, metsänlannoituksesta, puuston varhaiskehityksen ohjaamisesta, säästöpuista ja kuolleen puun hiilivaraston lisäämisestä sekä puutuotteista ja tuotantorakenteesta. Maankäytön muutoksista on tarkasteltu metsäkadon välttämistä, suojelualueiden perustamista, kosteikoiksi ennallistamista ja turvetuotantoalueiden jatkokäyttöä.
Uusia ansaintamahdollisuuksia valtiolle ja maanomistajille
Julkisella ohjauksella uudistetaan maatalouden, metsätalouden ja maankäytön rakenteita. Ilmastopolitiikan vaikuttavuus voi jäädä olemattomaksi, jos samaan aikaan tukipolitiikka ohjaa toimijoiden valintoja päästöjä lisäävään suuntaan.
Ilmastotoimia vauhdittamaan tarvitaan lähivuosina mittavia muutoksia kansalliseen ja EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan, tukien kohdentamiseen, päästöjen hinnoitteluun ja markkinoihin sekä neuvontaan ja koulutukseen.
– Kaikki keinot tarvitaan käyttöön. Raportissa nostamme esiin ilmastovaikutuksiltaan merkittävimmät ja kustannusvaikuttavimmat toimet, joihin voi tarttua heti. Niiden toteuttaminen on täysin mahdollista, painottaa Ilmastopaneelin varapuheenjohtaja, tutkimusprofessori Raisa Mäkipää.
Erityisesti toimintaa laajasti ja nopeasti muuttavat taloudelliset ohjauskeinot ovat tarpeen, jotta ilmastotavoitteet saavutetaan kustannustehokkaasti. Tukia tulee muuttaa siten, että ilmastolle haitallinen toiminta rajataan tukien ulkopuolelle ja ilmastoperusteisia tukia lisätään tulosperusteisesti.
Maatalouden, metsätalouden ja maankäytön ilmastotoimet luovat myös ansaintamahdollisuuksia sekä valtiolle että maanomistajille. Monet maankäyttösektorin toimet tukevat monihyötyisesti ilmastotavoitteita, luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua.
Lisätietoja:
Päästölähteestä hiilinieluksi – Maatalouden, metsätalouden ja maankäytön päästövähennysmahdollisuudet, niiden kustannukset ja tarvittavat ohjauskeinot Suomessa
- Raisa Mäkipää, Ilmastopaneelin varapuheenjohtaja ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori, raisa.makipaa@luke.fi, 029 532 2197
- Heikki Lehtonen, Ilmastopaneelin jäsen ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori, heikki.lehtonen@luke.fi, 029 532 6316
- Jyri Seppälä, Ilmastopaneelin puheenjohtaja ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori, jyri.seppala@syke.fi, 040 740 1708
Yhteyshenkilöt
Laura TicklénViestintäasiantuntijaSuomen ilmastopaneeliPuh:050 595 2412laura.ticklen@ilmastopaneeli.fi
Suomen ilmastopaneeli
Suomen ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Koostamme tutkittua tietoa ja annamme suosituksia ilmastopoliittisen päätöksenteon tueksi. Ilmastopaneelin selvitykset ja kannanotot tehdään tieteellisin perustein, paneelin monitieteistä asiantuntemusta hyödyntäen.
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