SDP:n Perholehto: Kuinka monta köyhää lasta vielä tarvitaan, kokoomus?
14.11.2026 13:23:24 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pinja Perholehto pitää sosiaaliturvaministeri Karoliina Partasen (kok.) Helsingin Sanomissa esittämiä perusteluja lapsiperheisiin kohdistuville leikkauksille kylmäävinä. THL:n tuoreen arvion mukaan hallituksen päätökset ovat lisänneet pienituloisissa kotitalouksissa elävien lasten määrää 22 000:lla. Kokoomus on ilmoittanut haluavansa jatkaa sosiaaliturvan leikkauksia myös ensi vaalikaudella.
– Ääni kokoomukselle on ääni lapsiperheköyhyyden syventämiselle. Lapsi ei voi valita vanhempiensa työmarkkina-asemaa, mutta päättäjät voivat valita, etteivät rankaise lapsia siitä. Mistä vanhempien pitäisi taikoa itselleen työpaikkoja kun niitä ei ole? Ja miten lapsen köyhdyttäminen auttaa hänen vanhempaansa työllistymään, Perholehto kysyy.
Perholehdon mukaan hallituksen talouspolitiikassa on kyse ennen kaikkea arvovalinnoista. Hän pitää keinotekoisena vastakkainasettelua, jossa lapset ja eläkeläiset asetetaan kilpailemaan toimeentulostaan samalla, kun hallitus on päättänyt keventää suuryritysten verotusta.
– Ei se lapsi, jonka harrastus jää väliin, ole aiheuttanut valtion velkaantumista. Silti kokoomus ja perussuomalaiset ovat mieluummin keventäneet myös suurten ja voitollisten yritysten verotusta, kuin suojella lapsia köyhyydeltä. OP:n, Nordean, Nesteen ja Fortumin kaltaisten yhtiöiden verotusta kyllä kevennetään, mutta lapsiperheille kerrotaan, ettei rahaa ole. Tässä ei ole kyse siitä, että rahat olisivat loppuneet. Kyse on siitä, kenelle niitä halutaan antaa ja keneltä ottaa.
Perholehto muistuttaa, että SDP palauttaisi työttömyysturvan ja asumistuen suojaosat, vahvistaisi työllisyyspalveluita ja osaamisen päivittämistä sekä torjuisi lapsiperheköyhyyttä. Työn vastaanottamisen pitäisi aina parantaa toimeentuloa, ja myös pienellä palkalla pitäisi pärjätä.
– Montako lasta pitää vielä pudottaa köyhyysrajan alapuolelle ennen kuin kokoomus myöntää, ettei köyhdyttäminen ole työllisyyspolitiikkaa? Ja missä perunakellarissa ovat perussuomalaiset, jotka niin mielellään esiintyvät tavallisten suomalaisten perheiden puolustajina? Nämä päätökset on tehty niin PS:n, RKP:n, KD:n kuin Kokoomuksekin siunauksella.
Lapsuus ei odota seuraavaa nousukautta, eikä lapsilta tänään vietyjä mahdollisuuksia voi palauttaa sitten, kun talous joskus kasvaa, Perholehto päättää.
Yhteyshenkilöt
Pinja PerholehtoKansanedustajaPuh:040 059 6521pinja.perholehto@eduskunta.fi
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