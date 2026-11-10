SDP Uusimaa

SDP:n Uudenmaan piiri valitsi uuden puheenjohtajan ja piirihallituksen

14.11.2026 15:19:31 EET | SDP Uusimaa | Tiedote

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Uutena puheenjohtajana aloittaa vantaalainen Minna Räsänen, 1. varapuheenjohtajana vihtiläinen Teemu Purje  ja 2. varapuheenjohtajana Espoolainen Maria Rajala 

SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajaksi valittu Minna Räsänen
SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajaksi valittu Minna Räsänen

Puheenjohtajaksi valittu Minna Räsänen aikoo rakentaa yhteistä tekemistä Uudenmaan kuntien ja hyvinvointialueiden toimijoiden kesken ja vahvistaa SDP:n yhteisiä tavoitteita. 

"Nyt kun olemme menossa kohti eduskuntavaaleja, niin ajattelen, että vaalimenestys rakentuu pitkäjänteisestä työstä ja siitä, että SDP näkyy ja kuuluu ihmisten arjessa kaikkialla Uudellamaalla. Meillä on tavoitteena vaalivoitto", Räsänen toteaa. 


Aluehallituksen jäseniksi valittiin kahdeksan edustajaa:

Vesa-Pekka Meskanen (Vantaa)

Jarmo Mäkinen (Järvenpää)

Mikael Kölhi (Hyvinkää)

Pirjo Lehtonen (Tuusula)

Petra Manneh (Espoo)

Ville Kanniainen (Lohja)

Siru Hopealinna (Porvoo)

Arja Isotalo (Loviisa)

Avainsanat

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