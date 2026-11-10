SDP:n Uudenmaan piiri valitsi uuden puheenjohtajan ja piirihallituksen

Puheenjohtajaksi valittu Minna Räsänen aikoo rakentaa yhteistä tekemistä Uudenmaan kuntien ja hyvinvointialueiden toimijoiden kesken ja vahvistaa SDP:n yhteisiä tavoitteita.

"Nyt kun olemme menossa kohti eduskuntavaaleja, niin ajattelen, että vaalimenestys rakentuu pitkäjänteisestä työstä ja siitä, että SDP näkyy ja kuuluu ihmisten arjessa kaikkialla Uudellamaalla. Meillä on tavoitteena vaalivoitto", Räsänen toteaa.





Aluehallituksen jäseniksi valittiin kahdeksan edustajaa:

Vesa-Pekka Meskanen (Vantaa)

Jarmo Mäkinen (Järvenpää)

Mikael Kölhi (Hyvinkää)

Pirjo Lehtonen (Tuusula)

Petra Manneh (Espoo)

Ville Kanniainen (Lohja)

Siru Hopealinna (Porvoo)

Arja Isotalo (Loviisa)