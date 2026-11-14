SDP:n Helena Marttila: Pia Kauman indeksikauhistelu on epärehellistä kaksoisviestintää

– On Kaumalta umpifalskia vastustaa indeksijäädytystä. Kokoomuksen eläkeleikkuria ei ole mahdollista toteuttaa kajoamatta maksussa oleviin eläkkeisiin, Marttila sanoo.

– Kauman puheenvuoro on tyypillistä kokoomuslaista kaksoisviestintää, jossa samaan aikaan ajetaan miljardien säästöjä eläkejärjestelmästä, mutta julkisesti torjutaan kaikki ne keinot, joilla säästö voisi realisoitua ensi vaalikauden aikana.

Marttila vaatii, että kokoomus julkistaa keinot, joilla työelämässä olevien eläketurvaa heikennetään ja eläkeikää nostetaan niin rajusti, että sillä säästetään kaksi miljardia neljässä vuodessa leikkaamatta nykyisistä eläkkeistä.

– Jos eläkeleikkauksiin ei kokoomuksessa olla valmiita, Kauma voisi kertoa, mistä kokoomus kokoaa kahden miljardin korvaavat säästöt jo esittämiensä kuuden miljardin leikkausten päälle. Leikataanko eläkkeiden sijaan vielä enemmän vanhustenhoivasta ja terveydenhuollosta vai lapsilta ja nuorilta, Marttila kysyy.

Marttila antaa tunnustuksen toiselle hallituspuolueelle perussuomalaisille siitä, että nämä ovat rehellisesti kertoneet toteuttavansa eläkkeistä säästämisen indeksiä leikkaamalla.

– Perussuomalaisten linja on epäoikeudenmukainen, mutta selkeä. Eläkkeistä säästetään 1620 miljoonaa ja säästökeinona on indeksileikkuri. Kokoomuksen linja sen sijaan on sekaisin kuin seinäkello, Marttila päättää.