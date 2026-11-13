Veikkaus Oy

Loton potti nousi 13 miljoonaan euroon – 172 000 euron voitto nettiporukalle eri puolille Suomea

14.11.2026 22:48:15 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

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Lotosta ei löytynyt kierroksella 46/2026 täysosumia, joten ensi viikolla Loton potissa on 13 miljoonaa euroa.

Loton arvonnassa löytyi yksi 6+1-tulos, jolla voitti lähes 172 000 euroa. Voitto osui 10 osuuden nettiporukalle eri puolille Suomea. Kullakin osuudella voitti reilut 17 000 euroa.

Loton kierroksen 46/2026 oikea rivi on 5, 12, 22, 26, 28, 37, 38 ja lisänumero 32. Plusnumeroksi arvottiin 3.

Lauantain Jokeri-pelin voittorivi on 4 2 1 5 9 0 7. Arvonnassa löytyi kaksi 6 oikein -tulosta, joilla voitti 20 000 euroa. Toinen voiton tuoneista peleistä oli pelattu Myrskylän Salessa ja toinen Riihimäen Prismassa.

Lauantain Milli-pelin voittorivi on 7, 13, 14, 34, 37, 40 ja lisänumero 21. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia. 

Lauantain Lomatonni-pelin voittoyhdistelmä on Madrid 12. Tuhannen euron päävoittoja voitettiin kahdeksan kappaletta.

Katso kaikki tulokset ja voitonjako.

Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää täältä.

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