Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon nousi Itä-Suomessa – pääteiden kunto ja liikenteen sujuvuus saavat kiitosta

Sekä yksityishenkilöt että raskaan liikenteen kuljettajat arvioivat maateiden tilan kesäkaudella aiempaa paremmaksi. Yksityishenkilöiden kokonaistyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon nousi arvoon 3,40 asteikolla 1–5, kun vuonna kun vuonna 2025 arvosana oli 3,26 ja vuonna 2024 3,01. Myös raskaan liikenteen kokonaistyytyväisyys parani merkittävästi ja se oli 2,88, kun vuonna 2025 arvosana oli 2,58 ja vuonna 2024 tulos oli 2,78. Pääteiden kunto, sujuvuus ja ennakoitavuus ovat Itä-Suomen maantieverkon keskeisiä vahvuuksia.

"Pääteille tehdyt toimet ja panostukset näkyvät tienkäyttäjien kokemuksissa. Suurin haaste on edelleen vähäliikenteisten päällystettyjen teiden ja sorateiden kunto", liikenneosaston osastopäällikkö Tommi Huttunen toteaa.

Kuljetusten sujuvuus tukee alueen elinkeinoelämää

Raskaan liikenteen kuljettajat arvioivat pääteiden liikenteen sujuvuuden ja matka-aikojen ennakoitavuuden erittäin hyvälle tasolle.

”Itä-Suomen liikennestrategiassa olemme nostaneet tavoitteeksi, että kuljetukset ovat sujuvia ja matka-aika on ennakoitavissa. Tämä on tärkeää etenkin elinkeinoelämän kuljetusten kannalta, joten tulos on ilahduttava.”

Vähäliikenteinen tieverkko ja soratiet edelleen kehittämiskohteita

Vaikka tyytyväisyys on parantunut lähes kaikilla osa-alueilla, päätieverkon ulkopuolinen maantieverkko ja etenkin soratiet ovat edelleen tienkäyttäjien suurimpia huolenaiheita. Raskaan liikenteen kuljettajat arvioivat muiden maanteiden kunnon selvästi heikommaksi kuin pääteiden kunnon. Tienkäyttäjien kokemien haittojen kärjessä olivat edelleen päällysteiden reiät, urat ja muut vauriot. Myös sorateiden kevätkunto sai tutkimuksen heikoimpia arvioita.

”Itä-Suomen maanteistä suurin osa on muita kuin pääteitä ja noin puolet niistä on sorapintaisia. Alueen asukkaille ja elinkeinoelämälle tämä kriittisen tärkeä seutu- ja yhdysteiden verkko on monin paikoin huonokuntoinen. Nykyinen maantienpidon rahoitustaso ei kuitenkaan mahdollista lähitulevaisuudessakaan riittäviä korjauksia laajalle seutu- ja yhdystieverkollemme”, Huttunen kertoo.

Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet arvioitiin aiempaa paremmiksi

Kävely- ja pyöräilyolosuhteiden arviot paranivat useilla osa-alueilla. Jalankulku- ja pyöräteiden päällysteiden kunto, väylien siisteys sekä opastus saivat aiempaa paremmat arviot. Myös tietyömaiden poikkeusreitteihin liittyvä tyytyväisyys kasvoi.

”Tämä on ilahduttava asia, koska olemme tunnistaneet tarpeen kehittää työmaa-aikaisia liikennejärjestelyjä etenkin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden näkökulmasta entistä selkeämmiksi, sujuvammiksi ja turvallisemmiksi”, Huttunen toteaa.

Tienkäyttäjätyytyväisyyttä tutkitaan kahdesti vuodessa

Väylävirasto selvittää tienkäyttäjien tyytyväisyyttä kahdesti vuodessa. Toinen tutkimuksista koskee talvikunnossapitoa, toinen taas maanteiden tilaa ja kuntoa kesäkaudella. Tutkimusten tuloksia käytetään Väyläviraston ja elinvoimakeskusten toiminnan onnistumisen seurantaan sekä apuna suunnittelussa ja ohjauksessa.

Nyt julkaistut tulokset ovat kesäkauden tutkimuksesta, joka toteutettiin 13.8.-30.9.2026. Yksityishenkilöiden tiedonkeruu toteutettiin online-paneelissa, raskaan liikenteen puolestaan sähköisellä lomakkeella. Tutkimukseen vastasi Itä-Suomessa 452 yksityishenkilöä ja 113 ammattiautoilijaa.

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Pääteitä ovat valtatiet ja kantatiet numeroilla 1–39 ja 40–99. Osa pääteistä on pääväyliä. Pääväylät yhdistävät valtakunnallisesti ja kansainvälisesti suurimmat keskukset ja solmukohdat, ja ne palvelevat erityisesti pitkien etäisyyksien työmatkaliikennettä sekä elinkeinoelämän tavarakuljetuksia.

Muita teitä ovat seututiet ja yhdystiet numeroilla 100–999 ja 1000–19999.