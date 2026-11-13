Yksityishenkilöiden tyytyväisyys tienpitoon parani Sisä-Suomessa
16.11.2026 11:28:44 EET | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden kuntoon on vahvistunut Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä jo kolmatta vuotta peräkkäin. Yksityishenkilöiden kokonaistyytyväisyys nousi tänä vuonna 3,49:ään, ja etenkin muiden teiden kunto sai aiempaa parempia arvioita. Raskaan liikenteen kuljettajien arviot sen sijaan heikkenivät hieman edellisvuodesta.
Valtakunnallisten tulosten tapaan myös Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen alueella, Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä, yksityishenkilöiden tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon parani edellisvuosiin verrattuna. Tänä vuonna kokonaistyytyväisyyden keskiarvo oli 3,49, kun se vuonna 2025 oli 3,27 ja vuonna 2024 vielä 3,04.
Suurin parannus nähtiin muiden teiden kunnossa. Niiden saama keskiarvo nousi tänä vuonna 3,25:een, kun se oli vuonna 2025 vielä 3,08 ja vuonna 2024 vain 2,65. Myös jalankulkijoiden tyytyväisyys jalankulku- ja pyöräilyväylien päällysteiden kuntoon kasvoi (2026: 3,65, 2025: 3,52 ja 2024: 3,32). Lisäksi pyöräilijät arvioivat hiekan ja lehtien poiston aiempaa paremmaksi (2026: 3,48, 2025: 3,29 ja 2024: 3,34).
Raskaan liikenteen kuljettajien vastaukset kertoivat lähes päinvastaisesta kehityksestä. Kokonaistyytyväisyys laski hieman (2026: 2,84, 2025: 2,97 ja 2024: 2,64), mutta pienemmän vastaajamäärän vuoksi muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Taso jäi kuitenkin edelleen vuotta 2024 korkeammaksi. Yksityiskohtaisissa arvioissa suurimmat heikennykset koskivat linja-autopysäkkien hoitoa (linja-autonkuljettajat: 2026: 2,41, 2025: 2,69 ja 2024: 2,41) sekä levähdysalueiden riittävyyttä (2026: 2,59 ja 2024: 2,78).
Yksityishenkilöiden aiempaa parempien arvioiden taustalla lienee pitkälti eduskunnan myöntämän erillisen korjausvelkarahoituksen vaikutusten näkyminen vähitellen sekä tieverkolla että julkisessa keskustelussa. Raskaan liikenteen vastauksissa puolestaan heijastunee laajempi näkemys koko tieverkon tilasta sekä huoli väylänpidon rahoituksen tulevaisuudesta.
Raskaan liikenteen tuloksissa näkyy myös alueellinen piirre, jota on syytä tarkastella tarkemmin yhdessä sidosryhmien kanssa. Koko maassa raskaan liikenteen tyytyväisyys parani tänä vuonna, kun taas Sisä-Suomessa vastaava parannus tapahtui jo viime vuonna. Tänä vuonna alueen tulos palasi koko maan keskitasolle.
Tietoa tutkimuksesta
Kesän 2026 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukseen vastasi valtakunnallisesti 3 621 yksityishenkilöä. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen alueella tutkimukseen osallistui 490 vastaajaa (2025: n=509, 2024: n=569). Yksityishenkilöiden tutkimus toteutettiin online-paneelissa, ja aineisto edustaa maakunnittain Suomen 18–79-vuotiasta väestöä sukupuolen, iän ja asuinpaikan kaupunkimaisuuden perusteella.
Raskaan liikenteen tutkimukseen vastasi valtakunnallisesti 950 ammattikuljettajaa. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen alueella vastaajia oli 119 (2025: n=139, 2024: n=176). Raskaan liikenteen otos koostui SKAL:n, AKT:n ja LAL:n jäsenistöstä, ja tiedonkeruu toteutettiin sähköpostikutsuilla.
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