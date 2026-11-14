YK:n ilmastokokouksen toinen viikko käyntiin: suuria puheita ja retoriikkaa, mutta yhä liian vähän kunnianhimoa fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamiseksi
16.11.2026 12:27:27 EET | Greenpeace | Tiedote
YK:n ilmastokokouksen (COP31) puolivälissä puheenjohtajisto julkaisi yhteenvedon mietinnöistä ehdotetuksi päätösasiakirjaksi. Kyseessä on laaja kattaus vaihtoehtoja COP31:n lopputulokseksi. Näihin lukeutuu ehdotuksia fossiilisista polttoaineista luopumisen edistämiseksi, metsien ja valtamerten kriittisen roolin tunnustaminen sekä uusia avauksia energiantuotannon sähköistämisen kiihdyttämisestä. Tähän mennessä tehdyt esitykset eivät kuitenkaan riitä ratkaisemaan kaikkein polttavimpia kysymyksiä.
Isäntämaa Turkin esitys, jossa maailman maat sitoutuisivat nostamaan sähkön osuuden globaalista energiankäytöstä 35 prosenttiin on tervetullut, ja ennen kaikkea ajankohtainen avaus, mikäli sähköistämistavoitteseeen kytketään vahvasti siirtymä fossiilisista polttoaineista uusiutuvilla tuotettuun sähköön.
“Jopa Suomen kaltaisissa maissa, joissa energiantuotannossa on edetty pitkälle puhtaan sähkön käyttöönotossa, on nousemassa uusia haasteita sähkön kysynnän kasvaessa. Esimerkiksi datakeskusten joustoiksi kaavaillut maakaasuvoimalat uhkaavat ilmastotoimia. Turkin avaus on tervetullut, ja ohjaa valtioita vastaamaan laukalle lähteneeseen sähkön kysyntään ja korvaamaan vanhaa tuotantokapasiteettia puhtaalla uusiutuvalla energialla”, vanhempi ilmasto- ja luontoasiantuntija Jehki Härkönen kommentoi.
Muilta osin kokouksessa tähän mennessä tehdyt esitykset ovat jääneet vaisuiksi. Ne eivät riitä ratkaisemaan kaikkein polttavimpia kysymyksiä: fossiilisista luopumisen aikataulun nopeuttamista ja köyhimpien maiden tueksi luodun ilmastorahoituksen tilannetta. Myös sähköistämisen toteuttaminen edellyttää ilmastorahoituksen lisäämistä.
“Viime vuosina näissä kokouksissa on nähty halua määrittää uudelleen, mitkä maat tarjoavat rahoitusta sitä tarvitseville köyhemmille maille. Listaa on päivitetty viimeksi vuonna 2002 ja esimerkiksi useimmat öljyntuottajamaat puuttuvat listalta kokonaan. Listan päivitys auttaisi sekä lisäämään rahoitusta että aukaisemaan neuvotteluihin liittyviä umpisolmuja”, Jehki Härkönen kommentoi.
Greenpeacen delegaatio seuraa kokousta paikan päällä ja Suomessa, ja on median käytettävissä koko neuvottelujen ajan.
Jasper Inventor, Greenpeacen COP31-delegaation johtaja, kommentoi: ”Tämä ei vielä riitä lähimainkaan. Maailman johtajat myöntävät, että olemme ylittämässä 1,5 asteen rajan, mutta heidän neuvottelijansa ovat edelleen erimielisiä siitä, kuinka nopeuttaa siirtymää pois fossiilisista polttoaineista, suojella ekosysteemejä ja tarjota kriisiin sopeutumisen ja vahinkojen korjaamisen vaatimaa ilmastorahoitusta.”
”Ristiriita on silmiinpistävä. Hallitukset tunnistavat kriisin mittakaavan, mutta ovat yhä haluttomia tekemään sen torjumiseksi tarvittavia päätöksiä. Kuilu sen välillä, mitä johtajat sanovat lavalla ja mitä heidän neuvottelijansa ovat valmiita saavuttamaan, on edelleen syvästi huolestuttava”, Inventor jatkaa.
Täältä voit lukea Greenpeacen delegaation puolivälimuistion medialle.
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Yhteyshenkilöt
Greenpeace International Press Desk,
+31 (0)20 718 2470 (24H)
pressdesk.int@greenpeace.org
Jehki HärkönenVanhempi ilmasto- ja luontoasiantuntija
- ilmastopolitiikka
- metsäpolitiikka
Juuso JanhunenTiedottajaPuh:040 482 55 41juuso.janhunen@greenpeace.org
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