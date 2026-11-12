Ylen Romantasia-lukumaraton tavoitti yli 600 000 katsojaa
16.11.2026 14:39:21 EET | Yleisradio Oy | Tiedote
Yle Areenassa ja Yle Teemalla 13.–14.11.2026 nähty lukumaraton keräsi romantasiakirjallisuuden fanit Ylen kanaville. Yhteensä suoraa lähetystä kertyi 17 tuntia, kun 83 tunnettua suomalaista tulkitsi kirjailija Saara K. Rostedtin esikoisteosta Kahden veren tytär.
Romantasia-lukumaraton tavoitti Finnpanelin mukaan 622 000 tv-katsojaa. Yle Areenassa lukumaratonia käynnistettiin 586 000 kertaa viikonlopun aikana. Parhaiten Areenassa Romantasia-lukumaratonin parissa viihtyivät nuoremmat alle 45-vuotiaat naiset. Yleisö sai myös osallistua reaaliaikaiseen keskusteluun live-chatin kautta koko lukumaratonin ajan. Chattiin lähetettiin yhteensä yli 6 800 viestiä.
”Ylen suositut lukumaratonit ovat ennen kaikkea teko suomalaisen kirjallisuuden ja lukemisen puolesta. Tällä kertaa halusimme tarttua voimakkaasti kasvavaan kirjallisuuden muotoon, romantasiaan. Kahden veren tytär on yksi ensimmäisistä kotimaisista romantasiateoksista, jolla on ollut paljon lukijoita ja joka on herättänyt paljon kiinnostusta. Palautteiden perusteella yleisö on löytänyt sisältömme ja päässyt osaksi kirjallisuuden maailmanlaajuista ilmiötä. On todella upeaa, että olemme pystyneet tarjoamaan katsojillemme uudenlaisen kulttuurikokemuksen. Juuri tämä on Ylen tehtävä”, Ylen Kulttuuri ja asia -yksikön vastaava päätoimittaja Johanna Törn-Mangs iloitsee.
Palautteiden pohjalta kiitoksia hyvin erilaisten ja monipuolisten lukijoiden lisäksi sai rohkea kirjavalinta sekä lähetyksen näyttävät ja elävät lavasteet. Yleisö kiitti myös lukumaratonia monipuolisen kotimaisen kirjallisuuden nostamisesta, maagisesta tunnelmasta ja chatin innostuneesta ilmapiiristä, joka toi kirjafanit yhteen ympäri Suomen. Romantasia-lukumaraton näkyi viikonlopun aikana myös vahvasti somessa.
83 lukijaa ja lukukoira toivat tarinaan oman sävynsä ja tulkintansa
Tällä kertaa lukumaraton järjestettiin viime kerrasta poiketen ilta-ja yöaikaan, lähetys päättyi sunnuntaiaamuna klo 04.05. Kahden illan ajan kirjaa luki ja tulkitsi tunnettuja suomalaisia eri elämänalueilta – artisteja, näyttelijöitä, kirjailijoita, urheilijoita, mediapersoonia ja romantasian ystäviä: Mr. Lordi, Jaakko Parkkali, Lina Schiffer, Pekka Strang, Tiina-Maija ”Tinke” Anetjärvi, Sami Kuronen, Miro Lopperi, Maustetytöt, Waltteri Torikka, Krista Putkonen-Örn, Amanda Kotaja, Johanna Sinisalo, Jussi Vatanen, Linnea Leino, Kiti Kokkonen, Ina Mikkola ja Johannes Holopainen. Lukumaratonissa nähtiin myös lukukoira Taito, ja kirjan aloitti Miitta Sorvali ja sen päätti Shirly Karvinen, joka toimi myös ohjelman juontajana.
Lukumaratonin pariin pääsee edelleen Yle Areenassa.
Kuviin voi tutustua Yle Pressissä.
Lähteet: TV-mittaritutkimus, Finnpanel Oy. Luvut edustavat Suomen 3 vuotta täyttänyttä väestöä (tv-katsojaluvut). Ylen datapilvi (muut luvut).
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot: Sari Siekkinen, tuottaja, sari.siekkinen@yle.fi
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