Väestötietojärjestelmän päivitys näkyy Suomen väkiluvussa huomenna
17.11.2026 06:02:00 EET | Digi- ja väestötietovirasto | Tiedote
Väestötietojärjestelmässä tehdään 17.11.2026 päivitysajo, joka vaikuttaa Suomen väkilukutietoon. Päivittynyt väkilukutieto näkyy 18.11.2026 alkaen Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilla sekä Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja Helsingin Lintulahdessa, Sörnäisten rantatien varrella olevissa väkilukutauluissa.
Vuosittain tehtävän päivityksen yhteydessä poistetaan kotikunta sellaisilta henkilöiltä, joiden asuinpaikka on ollut yli kaksi vuotta tietymättömissä. Tämä muutos koskee tänä vuonna noin 1300 henkilöä, jotka poistuvat sen tuloksena myös Suomen väkiluvusta.
Väestötietojärjestelmässä tietymättömissä olevilla tarkoitetaan henkilöitä, joilla on edelleen kotikunta Suomessa, mutta heidän asuinpaikkansa ei ole ollut viranomaisten tiedossa 1.1.2024 tai sen jälkeen. Käytännössä kyse on henkilöistä, jotka ovat muuttaneet pois Suomesta, mutta eivät ole huomanneet tehdä maastamuuttoilmoitusta.
Suomessa kotikuntalaki velvoittaa jokaisen ihmisen ilmoittamaan ajantasaiset osoitetietonsa Digi- ja väestötietovirastoon aina kun muuttaa asuinpaikkaa. Digi- ja väestötietovirasto kirjaa tiedon väestötietojärjestelmään. Osoitteen täytyy vastata henkilön todellista asuinpaikkaa.
Valotaulu kertoo, kuinka monella on kotikunta Suomessa
Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilla osoitteessa dvv.fi sekä Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja Helsingin Lintulahdessa, Sörnäisten rantatien varrella olevat väkilukutaulut kertovat, kuinka monella elossa olevalla henkilöllä on kotikunta Suomessa. Luku perustuu edellisen päivän rekisteritietoihin ja se päivittyy joka aamu noin kello 5.
Väkilukutauluissa näkyvä luku on kuitenkin eri asia kuin Suomen virallinen väkiluku. Tilastokeskus tuottaa virallisen väkiluvun Digi- ja väestötietoviraston rekisteritietojen sekä muiden tietolähteiden ja analyysin perusteella. Myös väestöennusteesta vastaa Tilastokeskus.
– Väkilukutauluissa ja dvv.fi-verkkosivuilla näkyvä lukema kiinnostaa kansalaisia. Nyt tämä kotikuntatiedon muutos koskee 1300 henkilöä, ja se näkyy tavanomaista päivittäistä vaihtelua merkittävämpänä laskuna lukemassa, sanoo johtava asiantuntija Tytti Ronkainen Digi- ja väestötietovirastosta.
Vastaava muutos väestötietojärjestelmään tehtiin edellisen kerran 19.11.2025, jolloin kotikuntatiedon poistaminen koski 2250 henkilöä. Lukumäärän väheneminen nyt 1300:aan johtuu mm. Suomen ja Viron välisen valtiosopimuksen mukaisesti tehdystä väestörekisterien tietojen tarkistuksesta, jonka perusteella useampia satoja henkilöitä merkittiin alkuvuodesta 2026 Suomesta Viroon muuttaneiksi.
Kotikuntatiedon poistamisen menettely perustuu kotikuntalain (201/1994) 9 a § 2 momenttiin.
HUOM! Jos saat viranomaisten kanssa asioidessasi tiedon, että sinulta on poistettu kotikunta, vaikka asutkin edelleen Suomessa, ilmoita oikea osoitteesi muuttoilmoituksella osoitteessa muuttoilmoitus.fi tai asioimalla lähimmässä Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa.
Ajantasaiset väestötietojärjestelmän tiedot helpottavat arkea ja päätöksentekoa
Suomen väestötietojärjestelmä on maailman mittakaavassa harvinainen. Se sisältää tiedot kaikista Suomen kansalaisista ja Suomessa asuvista ulkomaalaisista. Järjestelmään kerätään tiedot mm. syntymistä, kuolemista, osoitteista, avioliitoista ja avioeroista sekä saaduista kansalaisuuksista.
Väestötietojärjestelmän ansiosta moni asia yhteiskunnassamme tapahtuu kansalaisen näkökulmasta kuin automaattisesti. Esimerkiksi oppivelvollisuusikään tulevien lasten perheet saavat ilmoituksen oppivelvollisuuden alkamisesta ja ehdotuksen koulupaikasta. Järjestelmän tietojen perusteella muodostetaan myös rekisteri äänioikeutetuista, jolloin ihmisten ei tarvitse erikseen käydä rekisteröitymässä äänestäjiksi.
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Yhteyshenkilöt
Tytti Ronkainenjohtava asiantuntijaPuh:+358 29 5535294tytti.ronkainen@dvv.fi
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Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto palvelee ihmisiä elämän eri vaiheissa, edistää yhteiskunnan toimivuutta ja vakautta sekä turvaa luotettavien tietojen saatavuutta.
Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta.
Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.
Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on osaltaan näyttää suuntaa, uudistaa yhteiskuntaa ja tukea kansalaisten asiointia julkisen hallinnon kanssa. Tavoitteenamme on tehdä Suomesta entistä sujuvammin toimiva yhteiskunta. Tässä digitalisaatio on yksi keskeinen keino.
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