A-kassan työelämää ja työttömyyttä käsittelevään jäsenkyselyyn vastasi 2 336 henkilöä. Tulosten perusteella epävarmuus vaikuttaa kulutuksen lisäksi asumiseen, työuraan ja muihin tulevaisuudensuunnitelmiin.

–Kyselyssä huomionarvoista on, ettei kulutuksen vähentäminen koske vain työttömiä ja lomautettuja, vaan epävarmuus heijastuu myös työssä olevien valintoihin. Työelämän epävarmuus vaikuttaa siis arkeen jo ennen mahdollista työttömyyttä. Kun hankintoja lykätään ja kulutusta vähennetään, vaikutukset voivat ulottua yksittäisten kotitalouksien lisäksi laajemmin talouteen, sanoo A-kassan hallintojohtaja Kaisa Tikka.

Lähes puolet vastaajista (48,6 %) on vähentänyt matkustamista tai muita vapaa-ajan menoja. Asunnon ostamista tai muuttamista on lykännyt 12,4 prosenttia ja työpaikan vaihtamiseen tai muita työuraan liittyviä päätöksiä 9,9 prosenttia.

Avoimissa vastauksissa kuvataan, kuinka epävarmuus muuttaa arkea ja siirtää hankintoja tulevaisuuteen.

”En ole ostanut oikeastaan mitään, mikä ei ole välttämätöntä”, kommentoi kyselyyn vastannut.

Neljäsosalla ei ole lainkaan säästöjä työttömyyden varalle

Kysely nostaa esiin myös taloudellisen varautumisen haasteet. Vastaajista 27,6 prosentilla ei ole lainkaan säästöjä tai taloudellista puskuria työttömyyden varalle. Lisäksi 13,2 prosentilla säästöt riittäisivät alle kuukauden menoihin.

Yhteensä 40,8 prosentilla vastaajista ei siis ole lainkaan puskuria tai se kattaisi alle kuukauden menot.

–Erityisen huolestuttavaa on, että yli 40 prosentilla vastaajista ei ole lainkaan säästöjä työttömyyden varalle tai säästöt riittäisivät alle kuukauden menoihin. Työttömyys voi silloin heikentää taloudellista tilannetta hyvin nopeasti. Hieman yllättävää on, että myös kokoaikatyössä olevista vastaajista joka viidennellä ei ollut lainkaan taloudellista puskuria työttömyyden varalle. Tämä kertoo ehkä siitä, ettei kokoaikaisen työn palkastakaan jää välttämättä rahaa säästöön. Toimiva ja ennakoitava työttömyysturva on tärkeä turvaverkko silloin, kun oma toimeentulo muuttuu äkillisesti, Tikka toteaa.

Jos tulot laskisivat merkittävästi työttömyyden vuoksi, 45,3 prosenttia vastaajista arvioi joutuvansa tinkimään ravintoloista ja muusta vapaa-ajasta sekä 40,8 prosenttia matkustamisesta.

Huomionarvoista on, että 38,9 prosenttia arvioi joutuvansa tinkimään ruokaostoksista ja 28,1 prosenttia terveys- ja hyvinvointipalveluista.

Tulotason merkittävä lasku voisi siis vaikuttaa myös arjen perustarpeisiin, ei pelkästään vapaa-ajan menoihin.

Työttömyyden mahdollisuus huolestuttaa monia

Työttömäksi joutumisen mahdollisuus seuraavien kahden vuoden aikana huolestuttaa erittäin tai melko paljon yhteensä 42 prosenttia kyselyyn vastanneista. Lisäksi 19,3 prosenttia kokee jonkin verran huolta.

Kyselyn perusteella työelämän epävarmuus voi heijastua kotitalouksien kulutukseen jo ennen mahdollista työttömyyttä. Kun suurempia hankintoja lykätään ja arjen menoja vähennetään, vaikutukset voivat ulottua myös yritysten tuotteiden ja palveluiden kysyntään.

Epävarmuuteen reagoidaan kuitenkin eri tavoin. Vastaajista 21,2 prosenttia kertoo lisänneensä säästämistä taloudellisen epävarmuuden vuoksi. Osa pystyy siis varautumaan tulevaan säästämällä, kun taas toisilla taloudellinen tilanne pakottaa karsimaan jo välttämättömiä menoja.

Tulokset korostavat ennakoitavan toimeentulon ja työttömyyskassan jäsenyyden merkitystä. Työttömyyden mahdollisuuteen kannattaa varautua jo työssä ollessa, sillä oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan edellyttää työttömyyskassan jäsenyys- ja työssäoloehdon täyttymistä. Liittymällä kassaan ajoissa voi turvata toimeentuloaan mahdollisen työttömyyden tai lomautuksen varalta.

Tietoa kyselystä: A-kassan syksyllä 2026 toteuttamaan työelämää ja työttömyyttä käsittelevään kyselyyn vastasi 2 336 A-kassan jäsentä. Vastaajista 52 prosenttia oli vastaushetkellä kokoaikatyössä, työttömiä oli vastaajista 29 prosenttia. 42 prosenttia oli hakenut viimeisen 12 kuukauden aikana työttömyysetuuksia työttömyyskassasta. Vastaajista 52 % oli yli 55-vuotiaita ja 45 % 18–54-vuotiaita. Vastaajajoukko painottui teollisuuden, rakennusalan ja kuljetusalan työntekijöihin. Tulokset kuvaavat kyselyyn vastanneiden kokemuksia ja mielipiteitä. Monivalintakysymyksissä vastaajat saattoivat valita useita vaihtoehtoja.