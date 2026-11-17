Ursus Factory sovittaa Jouluradion 15. Hoosiannan: ”Tämä ei ole mikään vitsi. Tämä pitää tehdä kunnolla.”
17.11.2026 07:00:00 EET | Espoon seurakuntayhtymä | Uutinen
Jouluradion 15. Hoosiannan sovituksen toteuttaa tänä vuonna vaihtoehtorock-duo Ursus Factory. Hoosianna kuullaan ensiesityksenä 1. adventtina 29.11. klo 00.00 Jouluradion pääkanavalla sekä musiikkivideona Jouluradion somekanavissa.
Kun Jouluradio pyysi Ursus Factorya sovittamaan adventin klassikkovirren, yhtye yllättyi kutsusta.
– Me saamme kaikenlaisia viestejä, mutta tämä oli kyllä yksi kulmakarvoja nostattavimmista, sanoo rumpali-laulaja Aleksi Ripatti.
Laulaja-kitaristi Jussi Pelkonen oli vähemmän yllättynyt kuin bändikaverinsa. Olihan heidän viides albuminsa Itua (2025) käsitellyt paljon Pelkosen uskonpohdiskeluja.
Hurmoksellinen ja yhteisöllinen tulkinta
Ripatti ja Pelkonen tarttuivat tehtävään kunnioituksella ja päättivät antaa vuosisatoja vanhalle virrelle oman, hurmoksellisen tulkintansa. Virren sisältö avautui uudella tavalla, kun selvisi, mitä sana hoosianna tarkoittaa.
– Se on avunpyyntö. Auta! Ajattelin heti, että tämä ei ole mikään vitsi. Tämä pitää tehdä kunnolla, Ripatti sanoo.
Yhtye päätti säilyttää virren sanat ennallaan ja lähteä rakentamaan siitä omaa, tunnistettavaa tulkintaansa. Ensimmäisissä harjoituksissa lopputulos ei vielä vakuuttanut.
– En nyt sano, että iski hätä, mutta oli sellainen olo, että tuleeko tästä mitään, Ripatti muistelee.
Vähitellen kappale alkoi löytää muotonsa. Jussi Pelkonen haki sovitukseen voimakasta toisteisuutta ja yhteistä liikettä.
– Halusin siihen tunteen, että samaa laulua voisi jatkaa vaikka puoli tuntia.
Lopputulosta kaksikko kuvaa yhdellä sanalla.
– Hurmoksellinen on hyvä sana. Siinä vaivutaan yhteiseen tilaan liikkeen ja metelin kautta, Ripatti sanoo.
Legendaarinen laulu vain yhtä päivää varten
Pelkosta kiehtoo myös Hoosiannan erityinen asema suomalaisessa kulttuurissa.
– Minusta on siistiä, että on olemassa legendaarinen biisi vain yhtä päivää varten.
Ripatin mukaan virren asema ei ole itsestäänselvyys.
– Joku muu laulu olisi hyvin voinut syrjäyttää sen, mutta ei ole syrjäyttänyt.
Musiikki tarjoaa kaksikolle myös luontevan väylän hengellisten teemojen käsittelyyn.
– Uskon asiat ovat vähän hankalia, mutta musiikki ei ole. Se on helpoimpia reittejä hengellisyyteen.
Vuoden 2026 Hoosianna jatkaa Jouluradion perinnettä, jossa suomalaiset artistit tuovat klassikkovirteen oman näkökulmansa ja soundinsa säilyttäen samalla sen ytimen ennallaan.
Jouluradio on 8 kanavan joulumusiikkiperhe ja verkkomedia. Monipuolisesti soivaa pääkanavaa voi kuunnella perinteisillä FM-radiotaajuuksilla ja RadioPlayerissa. Nettikanavat ovat kuunneltavissa Jouluradio.fi:ssä, Suplassa, Ruudussa ja Elisa Viihteessä. Jouluradio on ev.-lut. seurakuntien yhteinen joulumusiikkimedia, joka kuuluu Kirkko ja kaupunki -mediaan. Jouluradiolla on Sanoma Median kanssa kumppanuussopimus vuosille 2024–2026.
Uutisen on tuottanut Jouluradio, tiedotteet jaetaan tänä vuonna Espoon seurakuntien kautta.
Yhteydenotot suoraan duon jäsenille:
Ursus Factory, ursusfactory@gmail.com
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Yhteyshenkilöt
Katri KetolaVastaava tuottaja, ansvariga producenten, Executive ProducerJouluradioPuh:050 343 7706katri@jouluradio.fi
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Tietoja julkaisijasta
Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa
Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 154 644 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.
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