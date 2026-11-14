Leif Grönroos Varsinais-Suomen SDP:n eduskuntavaaliehdokkaaksi – ehdokaslista täynnä

Varsinais-Suomen SDP on nimennyt eduskuntavaaliehdokkaaksi Leif Grönroosin, 63. Grönroos on turkulainen apulaisrehtori, joka on toiminut useita vuosia myös koripallovalmentajana. Hän haluaa vahvistaa kouluja riittävillä resursseilla ja osaavalla henkilöstöllä, edistää nuorten hyvinvointia ja parantaa pääsyä psykoterapiapalveluihin. Grönroos korostaa myös vihreän siirtymän merkitystä sekä Saaristomeren ja Itämeren tehokkaampaa suojelua.

Varsinais-Suomen SDP on nyt nimennyt kaikki 18 eduskuntavaaliehdokasta. Aiemmin nimetyt ehdokkaat ovat Niina Alho Kaarinasta, Heli-Päivikki Laurén Uudestakaupungista, Erika Mäkeläinen Nousiaisista, Sofia Maleike ja Saku Nikkanen Salosta, Antton Rönnholm Naantalista, Aleksi Suro Raisiosta, Marke Tissari Loimaalta, Niina Piippo Liedosta sekä Eeva-Johanna Eloranta, Agon Germizaj, Tuomas Haanpää, Mari Lahti, Aki Lindén, Iris Nordman, Tawar Salari ja Arttu Uhlgrén Turusta.

- Kyseessä on monipuolinen joukko, eri taustaisia ihmisiä, eri aloilta, jotka ovat valmiita tekemään kaikkensa reilumman tulevaisuuden puolesta. Me ehdokkaat emme kuitenkaan selviä yksin, vaan tarvitsemme kaikki mukaan tekemään Suomen suunnanmuutosta kanssamme, piirin puheenjohtaja Aleksi Suro kommentoi ehdokaslistaa.

Varsinais-Suomen SDP syyspiirikokous hyväksyi myös julkilausuman, jossa kannetaan huolta lapsiperheköyhyyden kasvusta, koulutuksen tulevaisuudesta ja heikosta työllisyystilanteesta. Piirikokous vaatii toimia erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin, koulutuksen ja työllisyyden vahvistamiseksi. Konkreettisena toimenpiteenä piiri esittää julkisen terveydenhuollon hoitopäivämaksujen poistamista alle 18-vuotiailta.

Lue syyspiirikokouksen julkilausuma kokonaisuudessaan: https://sdpvs.fi/sdp-rakentaa-parempaa-huomista-syyspiirikokouksen-julkilausuma/

Ehdokkaat:

https://sdpvs.fi/eduskuntavaalit-2027/