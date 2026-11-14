Pia Lohikoski: Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden palkattoman työn hyväksikäyttöä on rajoitettava
16.11.2026 14:29:43 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski vaatii hallitukselta toimia ammatillisen koulutuksen koulutussopimuksiin liittyvän palkattoman työn rajoittamiseksi. Lohikoski on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.
– Koulutussopimuksen tarkoitus on antaa opiskelijalle osaamista ja valmiuksia työelämään, ei tarjota työnantajalle ilmaista työvoimaa. Ei ole kohtuullista, että opiskelija tekee kuukausia tai jopa vuosia samoja töitä kuin palkatut työntekijät ilman palkkaa, Lohikoski sanoo.
Yle uutisoi tänään tapauksesta, jossa opiskelija oli työskennellyt kirjastossa koulutussopimuksella noin puolentoista vuoden ajan neljänä päivänä viikossa ilman palkkaa.
Lohikosken mukaan lainsäädännössä on selkeitä puutteita, sillä koulutussopimuksille ei ole säädetty enimmäiskestoa eikä selkeitä pelisääntöjä sille, milloin opiskelijan tulisi siirtyä palkalliseen oppisopimukseen.
– Opiskelijaa ei pidä käyttää työpaikan oman työvoiman korvaajana. Opiskelijan aseman turvaaminen ei voi perustua siihen, että jokainen työpaikka arvioi asiaa omalla tavallaan vaan tarvitaan selkeät rajat ja velvoitteet, Lohikoski sanoo.
Yhteyshenkilöt
Pia Lohikoskikansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, sivistysvaliokunnan jäsenPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
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