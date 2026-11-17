Pohjoismaissa monet haitalliset vieraslajit ovat alun perin levinneet luontoon puutarha- ja koristekasvien kautta. Samalla puutarha-ala vaikuttaa merkittävästi siihen, mitä kasveja puutarhoissa, viheralueilla ja viherrakentamisessa käytetään. Syyskuussa päättyneessä INSPIRE-hankkeessa puutarha-alaa lähestyttiin ennen kaikkea osana ratkaisua. Tavoitteena oli lisätä vuoropuhelua viranomaisten, tutkijoiden sekä puutarha- ja viheralan toimijoiden välillä ja löytää yhdessä keinoja ehkäistä haitallisten vieraslajien leviämistä sekä vähentää tulevia riskejä.

Monialaisen yhteistyön tuloksena laadittiin kasviopas, joka esittelee haitallisille vieraslajeille vaihtoehtoisia kasveja puutarhoihin ja viherrakentamiseen. Opas auttaa kotipuutarhureita, taimituottajia, puutarhakauppoja, suunnittelijoita ja kuntia tekemään kasvivalintoja, jotka tukevat luonnon monimuotoisuutta ja vähentävät samalla tulevia vieraslajiriskejä.

Hankkeen projektipäällikkö Johanna Nymark Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksesta pitää yhteistyön tuloksia tärkeänä askeleena vieraslajiriskien ennaltaehkäisyssä.

– Tavoitteena on tehdä lajiviisaista kasvivalinnoista helpompia. Pienilläkin valinnoilla voidaan samanaikaisesti tukea luonnon monimuotoisuutta ja vähentää tulevien vieraslajiongelmien riskiä.

Hankkeen aikana nousi esiin myös laajempi havainto. Suomessa ei tällä hetkellä ole Ruotsin ja Norjan kaltaista kattavaa arviointia tulevista vieraslajiriskeistä. Asiantuntijatyöryhmä piti ennakoivan riskinarvioinnin kehittämistä tärkeimpänä vieraslajien ennaltaehkäisyyn liittyvänä kehittämistarpeena Suomessa.

Haitallisten vieraslajien torjunnasta elinympäristöjen ennallistamiseen

Haitalliset vieraslajit heikentävät luonnon monimuotoisuutta, muuttavat elinympäristöjä ja aiheuttavat kustannuksia niiden torjunnasta vastaaville tahoille. INSPIRE-hankkeessa näkökulmaa laajennettiin yksittäisten vieraslajien torjunnasta koko elinympäristön ennallistamiseen.

Etelä-Pohjanmaalla ja Västerbottenissa toteutetun maastokokeen pohjalta laadittiin ennallistamisstrategia, joka tarjoaa erityisesti ympäristöviranomaisille ja kunnille käytännön toimintamalleja haitallisten vieraslajien valtaamien kohteiden ennallistamiseen. Strategiassa vieraslajien torjunta nähdään yhtenä ennallistamisen keinona osana laajempaa luonnonsuojelutyötä.

Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen vieraslajiasiantuntija Markus Seppälä tiivistää lähestymistavan:

– Strategian avulla vieraslajien hallintatoimet voidaan kytkeä nykyistä tiiviimmin osaksi muuta ennallistamis- ja luonnonsuojelutyötä.

Strategia on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, jotta sen tuloksia voidaan hyödyntää laajasti Pohjoismaissa ja kansainvälisesti.

Kunnille käytännön tukea vieraslajityöhön

Monet kunnat tekevät vieraslajityötä rajallisin resurssein. INSPIRE-hankkeessa niiden tueksi laadittiin käytännön opas, johon koottiin Suomessa ja Ruotsissa hyviksi havaittuja toimintatapoja. Vaasan kaupungin ja Uumajan kunnan johdolla valmisteltu opas tarjoaa esimerkkejä muun muassa vieraslajien torjunnan organisoinnista, asukkaiden osallistamisesta ja eri toimijoiden yhteistyöstä.

Vaasan kaupungin hankekoordinaattori Simo Marttila pitää oppaan käytännönläheisyyttä sen vahvuutena.

– Opimme kuntaopasta tehdessä paljon uutta haitallisten vieraslajien hallinnasta, ja uskon monen kunnan hyötyvän sen käytännönläheisestä otteesta sekä pääsevän nopeasti liikkeelle vieraslajityössään.

Hankkeessa kehitettiin myös muita yhteistyön ja osallistamisen malleja. Vaasan kaupunki ja Uumajan kunta jatkokehittivät vieraslajitalkoita, joissa yhdistykset ja urheiluseurat voivat saada palkkion vieraslajikohteen torjunnasta. Västerbottenissa puolestaan kehitettiin toimintamalli paikallisten asukkaiden osallistamiseen.

Hankkeesta eväitä tulevaan vieraslajityöhön

INSPIRE on Euroopan unionin Interreg Aurora -ohjelman osarahoittama Suomen ja Ruotsin välinen yhteistyöhanke, joka toteutettiin vuosina 2023–2026. Hanketta koordinoi Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus, ja sen hankekumppaneina toimivat Vaasan kaupunki, Uumajan kunta ja Västerbottenin lääninhallitus.

Vieraslajityö jatkuu Vaasan kaupungissa myös hankkeen päätyttyä. Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus puolestaan jatkaa haitallisten vieraslajien valtaamien arvokkaiden maa- ja vesielinympäristöjen ennallistamista muun muassa Helmi-ohjelman kohteilla. Luonnonsuojeluyksikön päällikkö Leena Rinkineva-Kantolan mukaan hankkeessa kehitettyjä toimintatapoja tarvitaan laajemminkin.

– Elinympäristöjen ennallistamistarve on suuri koko maassa. Niin viranomaiset kuin kunnatkin tarvitsevat käyttöönsä hyväksi havaittuja keinoja.