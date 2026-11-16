SDP:n Jani Kokko: Puolustusmenojen kasvun rahoittamisesta on syytä keskustella avoimesti

— Ei keskustelua puolustusmenoista voi piilottaa mihinkään kulisseihin vaan avoimessa demokratiassa myös puolustuksesta ja sen rahoituksesta täytyy voida keskustella julkisesti. Kyllä suomalaiset ymmärtävät vallitsevassa maailmantilanteessa tarpeen varmistaa isänmaan puolustuskyky ja sen vaatimat vaikeat valinnat, eduskunnan puolustusvaliokuntaan kuuluva Kokko sanoo.

— Puolustusmenojen kasvattaminen säilyttää yleisen hyväksynnän, jos menojen kohdentamisesta ja rahoittamisesta käydään avointa keskustelua. Häkkäsen ja kokoomuksen täytyy kyetä kertomaan, miten he aikovat rahoittaa menojen kasvun ja varmistaa tehtyjen panosten kustannustehokkuuden. Ei tässä voi vain heitellä miljardeja ympäriinsä kertomatta, mistä rahat otetaan.

Kokko muistuttaa SDP:n kesän lopussa esittämästä määräaikaisesta puolustusverokokonaisuudesta, jolla rahoitettaisiin maanpuolustuksen materiaalihankintoja ja sotilaalliseen kriisiin varautumisen investointeja.

— Näitä suuria puolustuspanostuksia ei ole kestävää rahoittaa leikkaamalla hyvinvointivaltion palveluista. Emme myöskään halua kasvattaa valtion velkaantumista, Kokko sanoo.

— Suomen turvallisuus on yhteinen asia, eikä sen kustannuksia pidä laittaa jo valmiiksi heikoimmassa asemassa olevien maksettavaksi.

— SDP:lle on selvää, että vaalien alla kansalaisille on kyettävä kertomaan avoimesti, mitä puolustusmenojen kasvu tarkoittaa muiden julkisten palveluiden ja heidän omien kukkaroidensa kannalta. Olemme valmiita puolustamaan omaa vaihtoehtoamme myös julkisesti ja odotamme kokoomukselta samaa. Se ei ole äänestäjien kosiskelun kannalta helpoin tie, mutta pitkäjänteistä ja vastuullista se on, Kokko jatkaa ja päättää.