Fiksuviini käynnistää uuden Vuoden Viinilöytö 2027 -kilpailun: etsinnässä Suomen parhaat hyvän hinta-laatusuhteen viinit
18.11.2026 10:00:00 EET | Fiksuviini.fi | Tiedote
Fiksuviini.fi käynnistää uudenlaisen viinikilpailun, jonka tavoitteena on löytää Suomen kiinnostavimmat, hinta-laatusuhteeltaan erinomaiset viinit. Vuoden Viinilöytö 2027 -kilpailussa maahantuojat arvioivat toistensa viinejä sokkona, ja voittajat julkistetaan keväällä 2027.
Suomalaisessa viinikulttuurissa puhutaan paljon laadusta, alkuperästä ja tunnetuista viinialueista. Kuluttajan näkökulmasta yksi kysymys on kuitenkin usein ratkaiseva: mikä viini tarjoaa parhaan vastineen rahalle?
Fiksuviini.fi haluaa löytää tähän kysymykseen vastauksia käynnistämällä uuden Vuoden Viinilöytö 2027 -kilpailun. Kilpailun keskiössä ovat 15–20 euron hintaluokan viinit, joissa esiintyy palvelun perustajan Henry Johanssonin kokemuksen mukaan kaikista kiinnostavin hinta-laatu.
Maahantuojat toimivat tuomareina
Kilpailun toimintamalli poikkeaa perinteisistä viinikilpailuista. Fiksuviini järjestää kilpailun, mutta varsinaisen arvioinnin tekevät siihen osallistuvien maahantuojien edustajat.
Jokainen maahantuoja voi ilmoittaa kilpailuun vain yhden viinin kuhunkin kilpailukategoriaan. Tämäkin yksityiskohta pakottaa maahantuojat harkitsemaan tarkkaan viinien hinta-laatua ennen kilpailuun ilmottautumista. Tuomaristoon kuuluu yksi edustaja jokaisesta osallistuvasta yrityksestä.
Viinit arvioidaan sokkona, eivätkä tuomarit arvioi oman yrityksensä viinejä. Arviointi tapahtuu itsenäisesti, ja jokainen tuomari pisteyttää kunkin kategorian kolme parasta viiniä. Eniten pisteitä saanut viini voittaa.
Kilpailu järjestetään kolmessa kategoriassa: punaviinit, valkoviinit ja kuohuviinit.
Kilpailuun ilmoittautuminen on käynnissä
Maahantuojat voivat ilmoittaa viininsä kilpailuun 15.12.2026 mennessä. Osallistumismaksu on 500 euroa viiniltä (alv 0 %).
Kilpailun toteutuminen edellyttää vähintään kymmentä osallistuvaa maahantuojaa kussakin kategoriassa.
Viinien arviointi järjestetään tammikuussa 2027 Helsingissä. Tulokset julkistetaan kevään aikana.
Fiksuviini.fi vastaa kilpailun järjestelyistä ja tulosten viestinnästä. Käytännön järjestelyistä vastaa Wine Press:in Petri Pellinen.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Petri Pellinen
Henry Johansson
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Yhteyshenkilöt
Henry JohanssonPerustajaFiksuviini.fiPuh:0405229613info@fiksuviini.fiwww.fiksuviini.fi
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Tietoja julkaisijasta
Olemme ainoa paikka, joka auttaa löytämään parhaat hinta-laatusuhteen viinit, jotka on aina testattu asiantuntijoiden toimesta . Asiantuntijamme auttavat sinua henkilökohtaisesti Viinikaveri-palvelun kautta. Kaikki fiksut viinit tilaat turvallisesti ja vastuullisesti Alkon verkkokaupan kautta.
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