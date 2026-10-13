Suomalaisessa viinikulttuurissa puhutaan paljon laadusta, alkuperästä ja tunnetuista viinialueista. Kuluttajan näkökulmasta yksi kysymys on kuitenkin usein ratkaiseva: mikä viini tarjoaa parhaan vastineen rahalle?

Fiksuviini.fi haluaa löytää tähän kysymykseen vastauksia käynnistämällä uuden Vuoden Viinilöytö 2027 -kilpailun. Kilpailun keskiössä ovat 15–20 euron hintaluokan viinit, joissa esiintyy palvelun perustajan Henry Johanssonin kokemuksen mukaan kaikista kiinnostavin hinta-laatu.

Maahantuojat toimivat tuomareina

Kilpailun toimintamalli poikkeaa perinteisistä viinikilpailuista. Fiksuviini järjestää kilpailun, mutta varsinaisen arvioinnin tekevät siihen osallistuvien maahantuojien edustajat.

Jokainen maahantuoja voi ilmoittaa kilpailuun vain yhden viinin kuhunkin kilpailukategoriaan. Tämäkin yksityiskohta pakottaa maahantuojat harkitsemaan tarkkaan viinien hinta-laatua ennen kilpailuun ilmottautumista. Tuomaristoon kuuluu yksi edustaja jokaisesta osallistuvasta yrityksestä.

Viinit arvioidaan sokkona, eivätkä tuomarit arvioi oman yrityksensä viinejä. Arviointi tapahtuu itsenäisesti, ja jokainen tuomari pisteyttää kunkin kategorian kolme parasta viiniä. Eniten pisteitä saanut viini voittaa.

Kilpailu järjestetään kolmessa kategoriassa: punaviinit, valkoviinit ja kuohuviinit.

Kilpailuun ilmoittautuminen on käynnissä

Maahantuojat voivat ilmoittaa viininsä kilpailuun 15.12.2026 mennessä. Osallistumismaksu on 500 euroa viiniltä (alv 0 %).

Kilpailun toteutuminen edellyttää vähintään kymmentä osallistuvaa maahantuojaa kussakin kategoriassa.

Viinien arviointi järjestetään tammikuussa 2027 Helsingissä. Tulokset julkistetaan kevään aikana.

Fiksuviini.fi vastaa kilpailun järjestelyistä ja tulosten viestinnästä. Käytännön järjestelyistä vastaa Wine Press:in Petri Pellinen.





Lisätiedot ja ilmoittautuminen



Petri Pellinen

petri@winepress.fi

Henry Johansson

info@fiksuviini.fi