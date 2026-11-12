Ensilumi käväisi suuressa osassa maata – sää kylmenee uudestaan loppuviikolla
16.11.2026 15:50:52 EET | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Lauha etelänpuoleinen virtaus sulattaa alkuviikon aikana loputkin viikonloppuna sataneet lumet maan etelä- ja keskiosasta. Loppuviikolla ennusteissa näkyy kuitenkin jälleen pakkaslukemia.
Viime perjantain ja lauantain lumi- ja räntäsateet toivat ensilumen suureen osaan Suomea. Sunnuntaina alkanut lauhtuminen sulatti lumipeitteen kuitenkin varsin nopeasti pois maan etelä- ja keskiosasta.
"Epävakainen sää jatkuu myös alkaneella viikolla: sade tulee etelässä aluksi vetenä, mutta loppuviikolla sää kylmenee, ja lumisateet ovat jälleen mahdollisia koko maassa", sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Petri Hoppula.
Ensilumi mitattiin Suomessa viikonloppuna usealla säähavaintoasemalla. Perjantaiaamun mittauksessa eteläisin ensilumi mitattiin Salon Kiikalan lentokentällä. Maan keskiosassa ensilumi satoi mittausten mukaan ainakin Kankaanpäässä ja Juupajoella. Lauantaiaamuna suurin osa maan keskiosan sääasemista oli jo lumisia; Vieremällä lunta mitattiin jopa 20 senttimetriä. Etelä-Suomen asemista Lappeenrannan lentoasemalla oli lauantaiaamun mittauksessa 8 senttimetriä lunta.
Ilmatieteen laitoksen määritelmän mukaan ensilumi on satanut, kun sääasemalla havaitaan talviaikaan aamukahdeksalta vähintään yhden senttimetrin lumikerros. Koillismaalla Kainuussa ja paikoin Pohjois-Savossa ensilumi mitattiin tänä vuonna jo 10. lokakuuta. Lapissa lunta satoi melko laajalti 3.–5. marraskuuta.
"Kuluva syksy on ollut lauha, joten maan keski- ja eteläosassa ensilunta saatiin odottaa viime viikonloppuun saakka", Hoppula sanoo.
Loppuviikolla lumisateet mahdollisia etelässäkin
Alkaneella viikolla jatkuu lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus, joka sulattaa loputkin lumet maan etelä- ja keskiosasta. Tiistaina ja keskiviikkona ylin lämpötila näillä alueilla on 1–7 astetta, yön alimmat lämpötilat ovat vain vähän alempia. Maan pohjoisosassa maksimilämpötilat kohoavat viikon puolivälissä pääosin –2:n ja +2 asteen välille.
Perjantaista alkaen lämpötilat lähtevät laskusuuntaan, ja yöpakkasia on odotettavissa viikonloppuna koko maassa. Päivälämpötilatkin jäävät ylimmillään näillä näkymin maan etelä- ja keskiosassa nollan ja +2 asteen välille, pohjoisessa nollan ja –7 asteen välille.
Tiistaina Lappi pysyy pääosin poutaisena, mutta muualla sää on varsin sateinen. Jatkossa sadealueita liikkuu maamme yllä päivittäin. Lapissa sataa lunta, maan etelä- ja keskiosassa sade tulee pääosin vetenä. Kun sää loppuviikolla kylmenee, on lunta odotettavissa jälleen myös etelässä.
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Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde).
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