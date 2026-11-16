Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat: Lasten terveydenhuolto kokonaan maksuttomaksi – kyse on kuudesta miljoonasta eurosta
16.11.2026 15:50:49 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat vaativat, että lasten terveydenhuollon viimeisetkin asiakasmaksut poistetaan. Suomessa lapsen sairaalahoidosta voidaan edelleen periä maksuja, vaikka Orpon hallitus on kehunut lasten maksuttomuuden laajentamista. Lasten sairaalahoidon tekeminen maksuttomaksi maksaisi koko maan tasolla arviolta kuusi miljoonaa euroa vuodessa.
– SDP on vaatinut, että lasten terveydenhuollon on oltava kokonaan maksutonta. Nyt puhutaan koko Suomen mittakaavassa kuudesta miljoonasta eurosta. Se on todella pieni hinta siitä, ettei yksikään perhe joutuisi maksamaan lapsensa sairaalahoidosta. Kyse on ennen kaikkea poliittisesta tahdosta, sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Krista Kiuru alleviivaa.
– Orpon hallitus on retostellut sillä, että lapset vapautetaan terveydenhuollon asiakasmaksuista. Todellisuudessa maksuttomuutta laajennetaan vain hieman. Hallituksen esitys vapauttaa lapset päiväkirurgian sekä uusista leikkaus- ja toimenpidemaksuista, mutta sairaalahoidosta peritään edelleen hoitopäivämaksuja enintään seitsemältä päivältä vuodessa. Myös esimerkiksi reseptilääkkeistä joutuu edelleen maksamaan. Lasten terveydenhuollon maksuttomuus jää siis puolitiehen, Aki Lindén sanoo.
– Miksi hallitus jättää voimaan juuri ne maksut, jotka kohdistuvat kaikkein vakavimmin sairaisiin lapsiin ja voivat aiheuttaa perheille suurimmat laskut? Hallitus ottaa mielellään kunnian lasten maksuttomasta hoidosta, mutta jättää työn kesken. Lasten terveydenhuollosta tulisi kokonaan maksutonta, jos myös sairaalahoidon hoitopäivämaksut poistettaisiin. Lapsen sairastuminen on perheelle jo itsessään raskas tilanne, eikä sairaalalaskujen pitäisi lisätä taakkaa tai pahimmillaan viivästyttää hoitoon hakeutumista. Kuusi miljoonaa euroa on valtion mittakaavassa pieni summa, mutta perheille päätös olisi valtavan suuri, kansanedustaja Kim Berg ihmettelee.
– Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsitellään parhaillaan asiakasmaksuja koskevaa lakiesitystä. Tässä yhteydessä lasten vapauttaminen kaikista sote-maksuista olisi mahdollista toteuttaa saman tien, jos hallituspuolueilta vain löytyy poliittista tahtoa. Nyt olisi mahdollisuus tehdä historiallinen päätös ja taata kaikille Suomen lapsille täysin maksuton terveydenhuolto. Seuraavan reilun viikon aikana nähdään, ovatko hallituspuolueet todella lasten maksuttoman terveydenhuollon puolella, kansanedustaja Ville Merinen päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kim BergKansanedustaja - riksdagsledamotPuh:050 514 3196
Krista KiuruSosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja
Eduskunta-avustaja Petteri Nurmi puh. 050 339 4365, petteri.nurmi@eduskunta.fi
Ville MerinenKansanedustajaPuh:050 355 4935ville.merinen@eduskunta.fi
Aki LindénKansanedustajaPuh:050 439 5553
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