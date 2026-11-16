Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Konsernijaosto kuuli Hekan ajankohtaiskatsauksen

16.11.2026 18:59:16 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

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Kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli 16. marraskuuta Helsingin kaupungin asunnot Oy:n eli Hekan ajankohtaiskatsauksen. Konsernijaosto merkitsi katsauksen tiedoksi.

Kaupungintalon sisäänkäynti Pohjois-Esplanadilla.
Konsernijaosto kokoontuu Helsingin kaupungintalolla. Sakari Röyskö Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungin kokonaan omistama Heka on asuntojen määrässä mitattuna Suomen suurin vuokranantaja. Hekalla on noin 55 000 ARA-vuokra-asuntoa, joissa asuu yhteensä yli 93 000 asukasta. Omistajastrategiassaan Helsingin kaupunki on asettanut Hekalle kolme tavoitetta: kustannustehokkuus ja vakavaraisuus, tyytyväiset asiakkaat ja henkilöstö sekä ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen.

Konsernijaosto merkitsi myös tiedoksi kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden heinä-syyskuun 2026 katsauksen.

Konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja taloutta säännöllisesti laadittavien yhteenvetojen avulla. Tytäryhteisöt raportoivat kaupungille toimintansa ja taloutensa kehittymisestä, niihin liittyvistä riskeistä sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Kaikki konsernijaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa, joka löytyy konsernijaoston asiakirjojen sivulta. Seuraavan kerran konsernijaosto kokoontuu 7. joulukuuta.

Lauri Kervinen
Viestintäasiantuntija
Kaupunginkanslia
puh. 09 31070677
lauri.kervinen@hel.fi

Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.

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