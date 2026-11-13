Akavan opiskelijat teki henkilövalinnat: Helena Maijanen on uusi puheenjohtaja ja Elli Myllymäki varapuheenjohtaja

Helena Maijanen toimii SAMOKin puheenjohtajana vuonna 2026. Hän opiskelee monialaisen liiketalouden tradenomiksi Tampereen ammattikorkeakoulussa.

– Lähden uuteen tehtävään suurella innolla vaikuttamaan korkeakouluopiskelijoiden asemaan ja korkeakoulukenttään. Ensi vuoden merkittävin teema toiminnassamme on vaikuttaa eduskuntavaaleihin ja nuorten äänestysaktiivisuuteen niin, että nuoret ja opiskelijat saavat äänensä todella kuuluviin. Tärkeimpänä tavoitteenamme on vaikuttaa opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden toimeentuloon, työllistymiseen ja hyvää työelämään. Korkeakoulutuksen saatavuus ja laatu ovat myös keskeisiä, sanoo Helena Maijanen.

– Eduskuntavaalit ovat iso mahdollisuus vaikuttaa opiskelijoiden asemaan. Mielestäni opiskelijoiden luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen pitää vahvistaa: jokaisen opiskelijan pitää voida luottaa tulevaan, sanoo varapuheenjohtaja Elli Myllymäki.

Myllymäki on maisterivaiheen luokanopettajaopiskelija Oulun yliopistossa. Hän on Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsen vastuualueenaan koulutuspolitiikka.

Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja työskentelevät työparina: he johtavat ja ohjaavat Akavan opiskelijoiden toimintaa ja suunnittelevat sekä kehittävät sitä. Puheenjohtaja on Akavan hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja toimii hänen henkilökohtaisena varajäsenenään.

Hallitukseen uusia jäseniä

Akavan opiskelijat valitsi hallitukseen viisi uutta jäsentä. He ovat Mika Pajala, Tekniikan akateemiset, Kerttu Kari, Suomen Ekonomit, Suvi Karvinen, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, Viena Pentikäinen, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ja Milla Kärkkäinen, Tradenomiliitto.

Lisätietoja

Helena Maijanen, Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja, puh. 045 887 8300

Elli Myllymäki, Akavan opiskelijoiden varapuheenjohtaja, puh. 044 292 7772