Akavan opiskelijat teki henkilövalinnat: Helena Maijanen on uusi puheenjohtaja ja Elli Myllymäki varapuheenjohtaja
16.11.2026 18:16:47 EET | Akava ry | Tiedote
Akavan opiskelijoiden valtuuskunta valitsi Helena Maijasen Akavan opiskelijoiden hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2027. Hän on Tradenomiliiton edustaja Akavan opiskelijoiden toiminnassa. Varapuheenjohtajaksi valtuuskunta valitsi Elli Myllymäen, joka on Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n edustaja. Lisäksi Akavan opiskelijoiden valtuuskunnan hallitukseen valittiin viisi uutta jäsentä. Uusien toimijoiden toimikausi alkaa 1. tammikuuta 2027.
Helena Maijanen toimii SAMOKin puheenjohtajana vuonna 2026. Hän opiskelee monialaisen liiketalouden tradenomiksi Tampereen ammattikorkeakoulussa.
– Lähden uuteen tehtävään suurella innolla vaikuttamaan korkeakouluopiskelijoiden asemaan ja korkeakoulukenttään. Ensi vuoden merkittävin teema toiminnassamme on vaikuttaa eduskuntavaaleihin ja nuorten äänestysaktiivisuuteen niin, että nuoret ja opiskelijat saavat äänensä todella kuuluviin. Tärkeimpänä tavoitteenamme on vaikuttaa opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden toimeentuloon, työllistymiseen ja hyvää työelämään. Korkeakoulutuksen saatavuus ja laatu ovat myös keskeisiä, sanoo Helena Maijanen.
– Eduskuntavaalit ovat iso mahdollisuus vaikuttaa opiskelijoiden asemaan. Mielestäni opiskelijoiden luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen pitää vahvistaa: jokaisen opiskelijan pitää voida luottaa tulevaan, sanoo varapuheenjohtaja Elli Myllymäki.
Myllymäki on maisterivaiheen luokanopettajaopiskelija Oulun yliopistossa. Hän on Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsen vastuualueenaan koulutuspolitiikka.
Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja työskentelevät työparina: he johtavat ja ohjaavat Akavan opiskelijoiden toimintaa ja suunnittelevat sekä kehittävät sitä. Puheenjohtaja on Akavan hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja toimii hänen henkilökohtaisena varajäsenenään.
Hallitukseen uusia jäseniä
Akavan opiskelijat valitsi hallitukseen viisi uutta jäsentä. He ovat Mika Pajala, Tekniikan akateemiset, Kerttu Kari, Suomen Ekonomit, Suvi Karvinen, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, Viena Pentikäinen, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ja Milla Kärkkäinen, Tradenomiliitto.
Lisätietoja
Helena Maijanen, Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja, puh. 045 887 8300
Elli Myllymäki, Akavan opiskelijoiden varapuheenjohtaja, puh. 044 292 7772
Avainsanat
Akava
Akava on korkeakoulutettujen ja korkeakouluopiskelijoiden palkansaajakeskusjärjestö. Edustamme 35 jäsenliittoa, joissa on yli 600 000 jäsentä. Tavoitteenamme on hyvä ja tuottava työelämä, joka perustuu korkeaan osaamiseen. Sen avulla voimme saavuttaa vahvan työllisyyden ja luoda vastuullista talouskasvua.
Akavan opiskelijat
Akavan opiskelijat edustaa yli 120 000 akavalaista opiskelijaa. Akavan opiskelijat turvaa parempaa työelämää opiskelijoille ja vastavalmistuneille.
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