AI-gaala 2026: Vuoden vaikuttavimmat tekoälyratkaisut ja tekijät palkittiin

16.11.2026 20:00:00 EET | AI Finland -verkosto | Tiedote

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Turussa 16. marraskuuta järjestetty AI-gaala kokosi yhteen yli 800 yritysjohtajaa, asiantuntijaa, kehittäjää ja päättäjää juhlistamaan suomalaisen tekoälyn edelläkävijöitä ja vuoden 2026 merkittävimpiä tekoälytekoja.

AI-Gaalaa on järjestetty vuodesta 2024.
AI-Gaalaa on järjestetty vuodesta 2024.

AI Finlandin järjestämä tapahtuma on osa syksyn suurta AI Summitia. Gaalassa palkitaan vuosittain kotimaisen tekoälykentän tärkeimmät hankkeet, innovaatiot ja suunnannäyttäjät.

Tänä vuonna palkintoja jaettiin kymmenessä kategoriassa. Ehdokkaita palkintokategorioihin asetettiin syksyn aikana yli 130, kehittäjistä soveltajiin ja startupeista suuryrityksiin.

Voittajat valitsi tekoälyn ja liike-elämän asiantuntijoista koottu tuomaristo, joka arvioi ehdokkaita laajasti – vaikuttavuudesta vastuullisuuteen ja teknisestä toteutuksesta liiketoiminnallisiin tuloksiin.

Tuomaristoon kuuluivat:

  • Noora Saksa, Slush
  • Daniel Landau, Kuva Space
  • Jenny Hasu, VTT
  • Mikko Aro, KONE
  • Santeri Kirvelä, BCG
  • Jonna Heliskoski, Sitra
  • Mika Ruokonen, LUT-yliopisto
  • Aleksi Kopponen, valtiovarainministeriö

Vuoden 2026 AI-gaalassa palkitut

  • Vuoden tekoälystartup: Verda
  • Vuoden kasvuhakuisin AI-hanke: Oura – Oura Advisor
  • Vuoden AI-transformaatio: UPM-Kymmene Oyj
  • Vuoden tekoälyinnovaatio: NaturAI Oy – tekoälypohjainen akustinen äly
  • Vuoden visionäärisin tekoälyjohtaja: Ruben Bryon (Verda)
  • Vuoden akatemian ja yritysten välinen yhteisponnistus: Työterveyslaitos ja Attendo Suomi Oy – AI Solutions in Care
  • Vuoden tekoälytoteutus julkisella sektorilla: Wapice Oy – Open City Innovation Engine
  • Vuoden agenttinen läpimurto: Viran
  • Vuoden fyysisen tekoälyn hanke: Sandvik Mining and Construction Oy – itseohjautuva, akkusähköinen pintaporauskonsepti
  • Vuoden tekoälyteko (kaksi voittajaa): AI Gigafactory Northern ja Traficom

Vuoden tekoälystartup valittiin Finnish AI Start-up Landscape 2026 -kartoituksen perusteella ilman avointa hakua. Kaikkien kategorioiden finalistien esittelyt löytyvät AI Finlandin Gaala-sivulta. Sivuille päivitetään myös kuvia tilaisuudesta.

Yhteyshenkilöt

Jenni Porvari, Community Manager, AI Finland, jenni.porvari@aifinland.fi

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