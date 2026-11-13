Yhteisö turvaa -hankkeen tavoitteena on vahvistaa Keski-Suomen kuntien ja kylien kokonaisturvallisuutta ja tehdä näkyväksi paikallisten kyläyhteisöjen rooli häiriötilanteista selviämisessä. Hanke tarjoaa kylille tietoa ja työkaluja varautumissuunnitelmien tekoon sekä yhteistyötä kunnan ja viranomaisten suuntaan.

Hanketta vetävä projektipäällikkö Marianne Huhtala Leader JyväsRiihestä toteaa, että kylien varautuminen täydentää kuntien ja viranomaisten turvallisuustyötä. Maaseudulla etäisyydet ovat pitkiä, mutta tutuilta kyläläisiltä voi saada apua nopeastikin.

– Lisäksi kyläläisillä on aina paras paikallistuntemus omasta alueestaan. He tietävät esimerkiksi missä vesijohdot sijaitsevat tai mistä tulva voi katkaista tien, tai jos muistisairas vanhus eksyy, paikalliset tuntevat maaston olosuhteet, Huhtala konkretisoi.

Keski-Suomen Leader-ryhmien ja SPR Länsi-Suomen yhteinen hanke on saanut EU:n maaseuturahoitusta Keski-Suomen elinvoimakeskuksesta. Myös Keski-Suomen muut Leader-ryhmät eli Viisari, Vesuri-ryhmä ja Maaseutukehitys palkkaavat hankkeeseen projektityöntekijät. Hanke alkoi syyskuussa ja kestää vuoden 2027 loppuun.

Ensimmäinen kyläturvailta Laukaassa

Yhteisö turvaa -hanke järjestää yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa kyläturvailtoja, joissa tarkastellaan oman kylän varautumisasioita. Ensimmäinen kyläturvailta järjestetään Laukaan Vihtavuoressa sunnuntaina 22.11.2026.

– Illoissa keskustellaan siitä, mitkä asiat huolestuttavat paikallisia. Miten esimerkiksi turvataan vedensaanti pitkän sähkökatkon aikana, voiko kylätaloon turvautua häiriötilanteissa tai pitäisikö kylälle hankkia jotain varautumista tai turvallisuutta edistäviä laitteita kuten aggregaatti tai sydäniskuri, Huhtala havainnollistaa.

Keskustelujen tavoitteena on aktivoida kylien eri yhdistyksiä ja asukkaita pohtimaan yhteistä varautumista. Tyhjästä ei tarvitse lähteä liikkeelle, vaan käytössä on Suomen Kylät ry:n kehittämä Kylävara-malli.

– Monissa kylissä on jo olemassa erilaisia turvallisuussuunnitelmia ja naapuriapu- tai sydäniskuriryhmiä. Varautumisasiat ovat usein entuudestaan tuttuja, mutta toimintatavat on hyvä kirjoittaa näkyviksi, Huhtala muistuttaa.

Varautumisen tarve lisääntynyt monesta syystä

Maaseudun varautumishankkeita on parhaillaan käynnissä ympäri Suomea esimerkiksi Etelä-Savossa, Kanta-Hämeessä ja Lounais-Suomessa. Marianne Huhtala pitää paikallista yhteisöllistä varautumista tärkeänä yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden kannalta.

– Maaseudun palveluverkon heikkeneminen korostaa varautumisen tarvetta, samoin ilmastonmuutoksen tuomien sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen. Myös tietoliikenneyhteyksien häiriöt ovat yleistyneet, ja onhan tässä hiljattain koettu yksi pandemiakin, hän perustelee.

Yhteisö turvaa -hankkeen avoimessa webinaarissa keskiviikkona 2.12.2026 esitellään hankkeen toimintaa ja projektipäällikkö Ritva Pihlaja Suomen Kylät ry:stä kertoo Kylävara-mallista. Kyläturvailloista ja oman kylän varautumisesta kiinnostuneita Huhtala kannustaa ottamaan rohkeasti yhteyttä oman alueen Leader-ryhmään ja tutustumaan niiden nettisivuihin.