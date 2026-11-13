Uusi hanke vahvistaa kylien varautumista Keski-Suomessa
17.11.2026 08:45:00 EET | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Tänä syksynä käynnistynyt Yhteisö turvaa -hanke auttaa keskisuomalaisia kyliä varautumaan arjen häiriötilanteisiin. Kyläturvailloissa paikallisia opastetaan laatimaan varautumissuunnitelma omalle kylälle.
Yhteisö turvaa -hankkeen tavoitteena on vahvistaa Keski-Suomen kuntien ja kylien kokonaisturvallisuutta ja tehdä näkyväksi paikallisten kyläyhteisöjen rooli häiriötilanteista selviämisessä. Hanke tarjoaa kylille tietoa ja työkaluja varautumissuunnitelmien tekoon sekä yhteistyötä kunnan ja viranomaisten suuntaan.
Hanketta vetävä projektipäällikkö Marianne Huhtala Leader JyväsRiihestä toteaa, että kylien varautuminen täydentää kuntien ja viranomaisten turvallisuustyötä. Maaseudulla etäisyydet ovat pitkiä, mutta tutuilta kyläläisiltä voi saada apua nopeastikin.
– Lisäksi kyläläisillä on aina paras paikallistuntemus omasta alueestaan. He tietävät esimerkiksi missä vesijohdot sijaitsevat tai mistä tulva voi katkaista tien, tai jos muistisairas vanhus eksyy, paikalliset tuntevat maaston olosuhteet, Huhtala konkretisoi.
Keski-Suomen Leader-ryhmien ja SPR Länsi-Suomen yhteinen hanke on saanut EU:n maaseuturahoitusta Keski-Suomen elinvoimakeskuksesta. Myös Keski-Suomen muut Leader-ryhmät eli Viisari, Vesuri-ryhmä ja Maaseutukehitys palkkaavat hankkeeseen projektityöntekijät. Hanke alkoi syyskuussa ja kestää vuoden 2027 loppuun.
Ensimmäinen kyläturvailta Laukaassa
Yhteisö turvaa -hanke järjestää yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa kyläturvailtoja, joissa tarkastellaan oman kylän varautumisasioita. Ensimmäinen kyläturvailta järjestetään Laukaan Vihtavuoressa sunnuntaina 22.11.2026.
– Illoissa keskustellaan siitä, mitkä asiat huolestuttavat paikallisia. Miten esimerkiksi turvataan vedensaanti pitkän sähkökatkon aikana, voiko kylätaloon turvautua häiriötilanteissa tai pitäisikö kylälle hankkia jotain varautumista tai turvallisuutta edistäviä laitteita kuten aggregaatti tai sydäniskuri, Huhtala havainnollistaa.
Keskustelujen tavoitteena on aktivoida kylien eri yhdistyksiä ja asukkaita pohtimaan yhteistä varautumista. Tyhjästä ei tarvitse lähteä liikkeelle, vaan käytössä on Suomen Kylät ry:n kehittämä Kylävara-malli.
– Monissa kylissä on jo olemassa erilaisia turvallisuussuunnitelmia ja naapuriapu- tai sydäniskuriryhmiä. Varautumisasiat ovat usein entuudestaan tuttuja, mutta toimintatavat on hyvä kirjoittaa näkyviksi, Huhtala muistuttaa.
Varautumisen tarve lisääntynyt monesta syystä
Maaseudun varautumishankkeita on parhaillaan käynnissä ympäri Suomea esimerkiksi Etelä-Savossa, Kanta-Hämeessä ja Lounais-Suomessa. Marianne Huhtala pitää paikallista yhteisöllistä varautumista tärkeänä yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden kannalta.
– Maaseudun palveluverkon heikkeneminen korostaa varautumisen tarvetta, samoin ilmastonmuutoksen tuomien sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen. Myös tietoliikenneyhteyksien häiriöt ovat yleistyneet, ja onhan tässä hiljattain koettu yksi pandemiakin, hän perustelee.
Yhteisö turvaa -hankkeen avoimessa webinaarissa keskiviikkona 2.12.2026 esitellään hankkeen toimintaa ja projektipäällikkö Ritva Pihlaja Suomen Kylät ry:stä kertoo Kylävara-mallista. Kyläturvailloista ja oman kylän varautumisesta kiinnostuneita Huhtala kannustaa ottamaan rohkeasti yhteyttä oman alueen Leader-ryhmään ja tutustumaan niiden nettisivuihin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö Marianne Huhtala/Leader JyväsRiihi ry
puh. 044 909 4887, marianne.huhtala@jyvasriihi.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Keski-Suomen elinvoimakeskus hoitaa liikenteeseen, maaseutuun, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Keski-Suomen elinvoimakeskus toimii Keski-Suomen maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen elinvoimakeskus
Keski-Suomen työvoimabarometri: työvoiman kysyntä kasvaa, mutta hyvin maltillisesti ja vain tietyillä toimialoilla13.11.2026 11:00:00 EET | Tiedote
Työvoimabarometri ennakoi työvoiman ja osaamisen tarpeita lyhyellä aikavälillä. Se tarjoaa kattavan kuvan työmarkkinoiden tilasta arviointihetkellä ja ennusteen tulevalle vuodelle. Keski-Suomen elinvoimakeskus toteutti työvoimabarometrin tänä syksynä yhdessä alueellisten kumppaneidensa kanssa.
Pyhäjärven lintuvesikunnostus tarvitsee tekijän vaativaan talvityöhön – haussa jääteiden rakentaja3.11.2026 11:28:01 EET | Tiedote
Konneveden ja Äänekosken rajalla sijaitsevan Pyhäjärven lintuvesikunnostus etenee tänä talvena tärkeään vaiheeseen. Viime syksynä järvelle ruopatut noin 13 000 kuutiota ruoppausmassoja on tarkoitus kuljettaa pois järvialtaalta kevättalvella 2027. Kuljetuksia varten tarvitaan noin 2,1 kilometriä vahvistettua jäätietä, joiden tekijää ja ylläpitäjää Keski-Suomen elinvoimakeskus etsii parhaillaan.
Talvinopeusrajoituksiin siirrytään Keski-Suomen teillä 28.10.2026 alkaen26.10.2026 10:43:34 EET | Tiedote
Nopeusrajoitusten alentamisella pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta vuoden pimeimpään ja sääolosuhteiltaan haastavimpaan aikaan. Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on vaihdettu.
Ympäristöön liittyviä avustushakuja auki elinvoimakeskuksissa26.10.2026 10:16:14 EET | Tiedote
Elinvoimakeskuksissa avautuu 26.10.2026 useita rakennettuun ja luonnonympäristöön liittyviä avustushakuja. Haettavissa on avustuksia muun muassa rakennusperinnön hoitoon, saariston ympäristönhoitoon ja rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen. Hakuajat päättyvät 9.12.2026.
Keski-Suomen työttömyys syyskuussa 14,3 %20.10.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys kasvoivat syyskuuhun 2025 verrattuna. Uusien avoimien työpaikkojen kokonaismäärä kääntyi hieman laskuun. Rakennusalalla on nähtävissä varovaisen positiivisia signaaleja, kun uusien avoimien työpaikkojen määrä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille kasvoi. Ulkomaalaisten työttömyys kasvaa muuta työttömyyttä enemmän, vaikka noin neljäsosa työllistymistä edistävissä palveluissa olevista on ulkomaalaisia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme