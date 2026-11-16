Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Ärade fullmäktigeledamöter,

Puolitoista vuotta sitten päätimme yhdessä tämän kauden pormestariohjelmasta Turku uudelle vuosisadalle – 800 vuotta historiaa ja tulevaisuutta, kestävää kasvua ja inhimillisiä tarinoita.

Viime keväänä hyväksyimme Turun kasvun tarinan eli kaupunkistrategian, joka johdattaa Turkua 2040-luvulle.

Kasvu on yhteinen matka. Siitä kertovat myös ensi vuoden talousarvio ja tulevien vuosien taloussuunnitelma, joita olemme yhdessä, hyvässä yhteistyössä rakentaneet. Aiempiin ohjelmiin nojaten.

Turku kasvaa voimakkaasti. Väestömme ennakoidaan kasvavan useilla kymmenillä tuhansilla ja työpaikkojen määrän noin 20 000:lla 2040-luvulle tultaessa. Samalla kaupunki monikielistyy ja kansainvälistyy.

Kasvu avaa uusia mahdollisuuksia, mutta tuo mukanaan myös haasteita asukkaille, ympäristölle ja kaupungin taloudelle.

Siksi meidän on tehtävä nyt valintoja, jotka vahvistavat ihmisten arkea, alueellista tasa-arvoa ja kaupungin elinvoimaa.

Valintoja, joilla rakennamme hyvää Turkua myös tuleville sukupolville.

On erityisen arvokasta, että teemme näitä valintoja yhdessä.

Yksituumaisuus ei tarkoita sitä, etteikö matkan varrella olisi käyty vaikeitakin neuvotteluja.

Mutta sitä se tarkoittaa, että olemme pystyneet rakentamaan yhteistä ymmärrystä siitä, millaista Turkua haluamme turkulaisille rakentaa.

Vi bygger framtidens Åbo tillsammans – med respekt för vår historia och med blicken riktad framåt.

Haluan kiittää puheenjohtajatoimikuntaa sinnikkyydestä ja valtuustoryhmiä siitä ajasta ja paneutumisesta, jota olette tähän työhön käyttäneet.

Kiitos myös kaikille talousarvion valmisteluun osallistuneille viranhaltijoille, henkilöstölle, henkilöstön edustajille ja sidosryhmille.

Talousarvio on aina valintoja. Se kertoo, mitä pidämme tärkeänä ja millaista tulevaisuutta haluamme rakentaa.

Tämän talousarvion lähtökohta on selkeä: haluamme rakentaa Turkua, jossa kasvu tuo mukanaan hyvinvointia, uusia mahdollisuuksia ja parempaa arkea.

Kaupunkia, jossa pidämme huolta ihmisistä ja uskallamme investoida tulevaisuuteen.

Samalla kun huolehdimme kaupungin talouden kestävyydestä.

Kasvu on mahdollisuus, mutta se ei ole itseisarvo. Olennaista on se, mitä kasvulla saamme aikaan.

Uudet asukkaat tarvitsevat päiväkoteja, kouluja, katuja, liikuntapaikkoja, joukkoliikennettä ja muita arjen palveluita.

Palvelutarpeet syntyvät heti, mutta kasvun taloudelliset hyödyt näkyvät kaupungin verotuloissa usein vasta viiveellä.

Siksi kasvun ennakointi on yksi tärkeimmistä tehtävistämme. Emme voi vastata kasvuun jättämällä tarvittavia investointeja tekemättä tai antamalla palveluiden heikentyä. Se tulisi pitkällä aikavälillä vielä kalliimmaksi.

Hyvät valtuutetut,

Lasten ja nuorten hyvinvointi on pormestariohjelman ja myös tämän talousarvion yksi painopiste.

Vuonna 2027 Turkuun valmistuu viisi uutta päiväkotia ja yksi uusi koulu. Ne tarjoavat terveelliset ja toimivat tilat noin tuhannelle lapselle.

Lisäksi osoitamme miljoona euroa perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen. Lisäämme kirjahankintoihin 300 000 euroa ja kirjastojen lukutaitotyöhön 150 000 euroa. Vahvistamme myös pienryhmäopetusta, oppilaanohjausta ja etsivää nuorisotyötä.

Nämä eivät ehkä ole kaupungin talouden suurimpia panostuksia, mutta niiden merkitys yksittäisen lapsen tai nuoren elämässä voi olla valtavan suuri.

Varje barn och varje ung människa ska få möjlighet att lära sig, växa och hitta sin egen väg.

Meidän on huolehdittava siitä, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen ja mahdollisuuden oppia. Että kukaan ei putoa kyydistä.

Hyvät valtuutetut,

Toinen tärkeä valinta liittyy työllisyyteen.

Työttömyys on yksi suurimmista kuntatalouden haasteista. Mutta ennen kaikkea pitkittynyt työttömyys on raskasta ihmiselle itselleen.

Osoitamme työllisyyden edistämiseen miljoonan euron lisäpanostuksen. Vahvistamme työnvälitystä ja työnantajayhteistyötä sekä tuemme erityisesti nuorten, monikielisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä.

Turussa on paljon osaamista, koulutusta ja kasvavia yrityksiä.

Meidän on pystyttävä kohtaamaan entistä paremmin työnhakijat ja työvoimaa tarvitsevat yritykset.

Työllisyyspalveluissa onnistuminen ei ole vain kaupungin maksuosuuksien pienentämistä. Se tarkoittaa ihmisille mahdollisuutta päästä takaisin työelämään, saada toimeentuloa ja rakentaa omaa tulevaisuuttaan. Se on myös kaupungin elinvoiman ja kestävän talouden edellytys.

Kolmas keskeinen valinta on investoida tulevaisuuteen.

Ensi vuonna kaupungin investoinnit ovat yhteensä 309 miljoonaa euroa. Koko suunnitelmakaudella 2027–2030 investointeja on suunniteltu noin 1,2 miljardin euron arvosta.

Investoimme kouluihin ja päiväkoteihin, kaupunkikehitykseen, infrastruktuuriin ja kulttuuriin. Kehitämme Kupittaan tiedepuistoa ja Turun sataman yhteisterminaalin edellyttämää infrastruktuuria.

Huolehdimme myös olemassa olevasta kaupunkiympäristöstä.

Ensi vuonna käynnistyvät muun muassa Tuomiokirkkosillan sekä kaupungintalon ja kauppahallin peruskorjaukset.

Investoinnit eivät ole vain menoja. Ne ovat edellytys kasvulle, yritysten toiminnalle, työpaikkojen syntymiselle ja asukkaiden hyvälle arjelle.

Samalla meidän on oltava realistisia. Kaikkea ei voida tehdä yhtä aikaa, ja investointien priorisointi, ajoitus ja toteutustavat ovat tulevina vuosina aivan keskeisiä kysymyksiä.

Hyvät valtuutetut,

Meidän on puhuttava myös talouden haasteista.

Vuoden 2027 talousarvioehdotuksen alijäämä on 23,4 miljoonaa euroa, ja myös suunnitelmakauden muut vuodet ovat alijäämäisiä.

Tällainen kehitys ei voi jatkua.

Vaikka yksittäinen alijäämä ei vielä vaaranna Turun talouden vakautta, alijäämien syveneminen ja velan kasvuvauhti eivät ole pitkällä aikavälillä kestäviä.

Meillä on vastuu huolehtia siitä, että pystymme tarjoamaan laadukkaita palveluita myös tuleville vuosille.

Siksi talouden tasapainottaminen on välttämätöntä.

Olemme sopineet pormestariohjelmassa, että keväällä 2027 toteutetaan ohjelman ja talouden puolivälitarkastelu.

Työ tulee olemaan vaikeaa. Meidän on tarkasteltava kriittisesti kaupungin menoja, toimintatapoja, investointeja, talousraamia, velkakattoa ja verolinjausta. Tämä työ on jo alkanut ja jatkuu vielä loppuvuonna.

Meidän on uskallettava kysyä, teemmekö asioita oikealla tavalla ja oikeassa järjestyksessä. Mistä löydämme uusia toimintatapoja ja tuottavuutta? Mitä voimme tehdä paremmin yhdessä? Mihin kaupungin rajalliset resurssit on kaikkein tärkeintä kohdentaa?

Puolivälitarkastelussa meillä on käytössämme koko keinovalikoima.

Mitään vaihtoehtoa ei pidä sulkea etukäteen pois. Samalla on huolehdittava siitä, että päätösten vaikutukset ihmisten arkeen arvioidaan kunnolla.

Omien toimiemme lisäksi meidän on vaikutettava siihen, että kuntien taloudelliseen toimintaympäristöön tehdään oikeudenmukaisempia ratkaisuja myös valtion tasolla.

Yksi keskeinen kysymys on valtionosuusjärjestelmä. Turun valtionosuuksiin kohdistuvien niin sanottujen sote-erien vaikutus on ensi vuonna noin 22 miljoonaa euroa negatiivinen.

Kyse on järjestelmän rakenteellisesta vääristymästä, joka perustuu historiallisiin kustannuksiin eikä vastaa nykyisten kuntien tehtäviä ja palvelutarpeita.

Seuraavalla hallituskaudella valtionosuusjärjestelmä on uudistettava. Kuntien rahoituksen on vastattava niille annettuja lakisääteisiä tehtäviä.

Hyvät valtuutetut,

Talousarvio on myös valinta siitä, millaista elinvoimaa haluamme rakentaa.

Turun ja koko seutukunnan tulevaisuudennäkymät ovat hyvät.

Meillä on vahvaa teollisuutta, kansainvälistä osaamista, korkeakouluja, tutkimusta ja kasvavia yrityksiä.

Meidän tehtävämme on luoda niille parhaat mahdolliset toimintaedellytykset. Siksi panostamme myös kaupunkikehitykseen, kulttuuriin, liikuntaan ja toimivaan kaupunkiympäristöön.

Vuoden 2027 talousarvio on tietyllä tavalla välivuoden talousarvio, mutta vuosi 2027 ei ole millään tavalla välivuosi vaan haastavien päätösten vuosi.

Ensi vuoden talousarvio ei sisällä suuria yllätyksiä, mutta sisältää harkittuja ja tärkeitä panostuksia. Se vie eteenpäin niitä tavoitteita, joista olemme yhdessä sopineet.

Samalla se tekee näkyväksi sen työn, joka meillä on edessämme.

Kevään 2027 puolivälitarkastelu tulee olemaan tärkeä hetki koko valtuustokaudelle.

Meidän on pystyttävä tekemään siinä yhdessä ratkaisuja, joilla turvaamme Turun talouden kestävän perustan ja samalla pidämme kiinni kaupungin kehittämisestä.

Haluan uskoa, että pystymme tähän.

Turun vahvuus on ollut kyvyssä tehdä yhteistyötä. Meillä on erilaisia näkemyksiä ja painotuksia, ja niin pitääkin olla.

Vi behöver inte alltid tycka lika, men vi måste kunna hitta gemensamma lösningar.

Meillä on yhteinen vastuu rakentaa tulevaisuuden Turkua.

Meillä on paljon, mistä voimme olla ylpeitä. Turku kasvaa, seudullamme on vahvaa osaamista ja yrityksillä on halua investoida. Meillä on hienoja uusia avauksia ja vahva kulttuuri- ja koulutuskaupunki. Ja myös urheilukaupunki. tänään juuri sain kahvittaa Uudet Suomen mestarit, triplamestarit.

Nyt meidän on pidettävä huolta siitä, että tämä hyvä kehitys jatkuu.

Siihen tarvitaan rohkeutta tehdä tulevaisuuteen katsovia päätöksiä, realismia talouden suhteen ja ennen kaikkea kykyä löytää yhteisiä ratkaisuja.

Turku on kaupunki, joka kunnioittaa menneitä ja kantaa vastuunsa tulevaisuudesta.

Kiitos.